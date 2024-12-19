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    Поднимется ли «Целе» в зону плей-офф Лиги конференций?

    «Целе» — ТНС. Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Целе» — ТНС
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    Хуанхо Ньето
    19 декабря в шестом туре основного этапа Лиги конференций «Целе» на своем поле сыграет против ТНС. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Целе

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Целе 23:00 ТНС

    ТНС

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Целе»

    Турнирное положение: «Целе» после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 25-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда из Словении набрала четыре балла и лишь на один пункт отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура еврокубка «Целе» на чужом поле потерпел поражение от кипрского «Пафоса» (0:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на четвертой позиции с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Целе» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, в игре против примерно равного себе по классу соперника, а также на своем поле, он вполне способен выиграть.

    Армандас Кучис и Хуанхо Ньето — лучшие бомбардиры команды в Лиге конференций с двумя голами.

    ТНС

    Турнирное положение: ТНС после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 32-ю позицию — также вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Валлийская команда набрала лишь три балла, но только на два очка отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках четвертого раунда Кубка Уэльса ТНС на своем поле разгромил «Колуин-Бей» (4:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 17-ти поединков находится на второй позиции, только на четыре балла отставая от лидера «Пенибонта», который провел на игру больше.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, ТНС проиграл три раза при двух победах.

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть чуть более высокий класс соперника, который при этом играет дома.

    Три гола команды в Лиге конференций текущего сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Целе» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Целе» сыграл вничью

    • в 11-ти из 14-ти последних матчей ТНС забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.20, победа ТНС — в 6.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: в 11-ти из 14-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.

    При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в 11-ти из 14-ти последних матчей ТНС.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15

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    «Целе» — ТНС: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Целе» в зону плей-офф Лиги конференций?
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