19 декабря в шестом туре основного этапа Лиги конференций «Целе» на своем поле сыграет против ТНС. Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Целе» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Целе»

Турнирное положение: «Целе» после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 25-е место вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда из Словении набрала четыре балла и лишь на один пункт отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках пятого тура еврокубка «Целе» на чужом поле потерпел поражение от кипрского «Пафоса» (0:2).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 18-ти поединков находится на четвертой позиции с отставанием в два очка от зоны еврокубков.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Целе» не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, в игре против примерно равного себе по классу соперника, а также на своем поле, он вполне способен выиграть.

Армандас Кучис и Хуанхо Ньето — лучшие бомбардиры команды в Лиге конференций с двумя голами.

ТНС

Турнирное положение: ТНС после пяти туров основного раунда Лиги конференций занимает 32-ю позицию — также вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

Валлийская команда набрала лишь три балла, но только на два очка отстает от зоны стыковых матчей за попадание в 1/8 финала турнира (9-24-е позиции).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках четвертого раунда Кубка Уэльса ТНС на своем поле разгромил «Колуин-Бей» (4:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 17-ти поединков находится на второй позиции, только на четыре балла отставая от лидера «Пенибонта», который провел на игру больше.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, ТНС проиграл три раза при двух победах.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть чуть более высокий класс соперника, который при этом играет дома.

Три гола команды в Лиге конференций текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Целе» не выиграл

в трех из четырех последних матчей «Целе» сыграл вничью

в 11-ти из 14-ти последних матчей ТНС забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Целе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.20, победа ТНС — в 6.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в 11-ти из 14-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних выездных поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в 11-ти из 14-ти последних матчей ТНС.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15