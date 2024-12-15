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    Баски традиционно переиграют «Алавес»

    «Алавес» — «Атлетик». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Примера, 15 декабря 2024 года

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    Горка Гурусета
    15 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Атлетик». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Декабря 2024 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 18:15 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Алавес»

    Турнирное положение: «Славные» ныне сражаются за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Алавес» в 16 матчах забил всего 18 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

    Алавес — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Славные» расписали мировую с «Осасуной» (2:2).

    А вот до того «Алавес» вылетел из Кубка Испании, уступив в серии пенальти скромной «Депортива Минейре». Зато несколько раньше команда сыграла вничью с «Леганесом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 6 мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Алавес» на 2 пункта опережает зону вылета. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Поединки с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Алавес» уступил трижды при 2 паритетах.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и серия без побед составляет уже 5 матчей.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски в нынешнем сезоне сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Атлетик» в 17 матчах настрелял лишь 26 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Баски в Лиге Европы переиграли «Фенербахче» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Вильярреалу» (2:0). А вот чуть раньше ей удалось расправиться с мадридским «Реалом» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: Андер Эррера, Нико Уильямс — травмированы.

    Состояние команды: «Атлетик» лишь на три зачетных балла отстают от идущего третьим «Атлетико». Да и победная серия составляет 6 матчей кряду.

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    При этом «Атлетик» не проигрывает уже более двух месяцев. Зато в 5 последних поединках баски отгружают не менее двух мячей в ворота соперников.

    В кадровом плане у команды не все так весело. Правда, пока отсутствие Нико Уильямса не слишком сильно сказывается на игре команды.

    Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и в трёх последних очных поединках баски переиграли «славных».

    Статистика для ставок

    • «Алавес» не выигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Атлетик» победил в 6 своих последних поединках

    • «Алавес» в среднем пропускает чуть меньше 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: «Атлетик» на голову сильнее нестабильного соперника, и должен воспользоваться его проблемами.

    Баски регулярно побивают «Алавес», да и в нынешней диспозиции явно не должны терять очки на ровном месте.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

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    «Алавес» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Баски традиционно переиграют «Алавес»
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