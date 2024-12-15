15 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Алавес» и «Атлетик». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» ныне сражаются за выживание в Примере. На текущий момент команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Алавес» в 16 матчах забил всего 18 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Славные» расписали мировую с «Осасуной» (2:2).

А вот до того «Алавес» вылетел из Кубка Испании, уступив в серии пенальти скромной «Депортива Минейре». Зато несколько раньше команда сыграла вничью с «Леганесом» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 6 мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Алавес» на 2 пункта опережает зону вылета. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Поединки с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Алавес» уступил трижды при 2 паритетах.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут всеми силами цепляться за очки. Да и серия без побед составляет уже 5 матчей.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски в нынешнем сезоне сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Атлетик» в 17 матчах настрелял лишь 26 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила всего 15 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Баски в Лиге Европы переиграли «Фенербахче» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Вильярреалу» (2:0). А вот чуть раньше ей удалось расправиться с мадридским «Реалом» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» выиграл 5 раз. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: Андер Эррера, Нико Уильямс — травмированы.

Состояние команды: «Атлетик» лишь на три зачетных балла отстают от идущего третьим «Атлетико». Да и победная серия составляет 6 матчей кряду.

При этом «Атлетик» не проигрывает уже более двух месяцев. Зато в 5 последних поединках баски отгружают не менее двух мячей в ворота соперников.

В кадровом плане у команды не все так весело. Правда, пока отсутствие Нико Уильямса не слишком сильно сказывается на игре команды.

Очевидно, что номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и в трёх последних очных поединках баски переиграли «славных».

Статистика для ставок

«Алавес» не выигрывал в 5 своих последних матчах

«Атлетик» победил в 6 своих последних поединках

«Алавес» в среднем пропускает чуть меньше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Атлетик» на голову сильнее нестабильного соперника, и должен воспользоваться его проблемами.

Баски регулярно побивают «Алавес», да и в нынешней диспозиции явно не должны терять очки на ровном месте.

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50