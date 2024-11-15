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    Станет ли Сан-Марино лидером группы в Лиге наций?

    Сан-Марино — Гибралтар. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Гибралтар
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    Итан Бритто (Гибралтар)
    15 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Сан-Марино и Гибралтар. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Гибралтар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 15 Ноября 2024 года

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 22:45 Гибралтар

    Гибралтар

  • Товарищеские матчи (сборные)
    •

    Сан-Марино

    Турнирное положение: Сан-Марино после двух туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал три балла.

    Сан-Марино занимает вторую позицию, на два очка отставая от лидера в лице нынешнего соперника и на один — опережая третий в группе Лихтенштейн.

    Сан-Марино — Гибралтар: коэффициенты букмекеров

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  • 3.552.802.45Бонус€100
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    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Андорры (0:2).

    Перед этим в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел поражение как раз от Гибралтара с результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один официальным, Сан-Марино проиграл.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на успех, а хотя бы на ничью, пусть даже и фактор своего поля говорит в их пользу.

    Нико Сенсоли — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

    Гибралтар

    Турнирное положение: Гибралтар после трех туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал пять баллов.

    Гибралтар занимает первую позицию, опережая на два пункта своего нынешнего соперника, а также на три — третьего и последнего в группе Лихтенштейн.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле сыграла вничью с Лихтенштейном (0:0).

    Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах сумела с минимальным результатом обыграл как раз Сан-Марино (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными и два — товарищескими, Гибралтар не проиграл при двух победах и трех ничьих.

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    Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, ведь они все же выглядят сильнее своего соперника.

    Три гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Сан-Марино забивала лишь одна команда

    • в трех последних матчах Сан-Марино проиграл

    • в четырех из пяти последних матчей Гибралтар не проиграл при тотал меньше 1,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 2.75, успех Сан-Марино — в 3.55.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.85 и 1.43.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперниклв. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    Вместе с тем, в 17-ти из 20-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: Гибралтар не проиграет и тотал меньше 1,5 голов за 2.90

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    Сан-Марино — Гибралтар: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Станет ли Сан-Марино лидером группы в Лиге наций?
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