15 ноября в матче пятого тура Лиги наций по футболу сыграют Сан-Марино и Гибралтар. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Гибралтар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино после двух туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал три балла.

Сан-Марино занимает вторую позицию, на два очка отставая от лидера в лице нынешнего соперника и на один — опережая третий в группе Лихтенштейн.

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Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в чужих стенах потерпела поражение от Андорры (0:2).

Перед этим в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел поражение как раз от Гибралтара с результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими, а один официальным, Сан-Марино проиграл.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов не то, что на успех, а хотя бы на ничью, пусть даже и фактор своего поля говорит в их пользу.

Нико Сенсоли — автор пока что единственного гола команды в Лиге наций.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар после трех туров в своей группе четвертого дивизиона Лиги наций набрал пять баллов.

Гибралтар занимает первую позицию, опережая на два пункта своего нынешнего соперника, а также на три — третьего и последнего в группе Лихтенштейн.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле сыграла вничью с Лихтенштейном (0:0).

Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах сумела с минимальным результатом обыграл как раз Сан-Марино (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными и два — товарищескими, Гибралтар не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Такая форма обещает гостям хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, ведь они все же выглядят сильнее своего соперника.

Три гола команды в Лиге наций забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Сан-Марино забивала лишь одна команда

в трех последних матчах Сан-Марино проиграл

в четырех из пяти последних матчей Гибралтар не проиграл при тотал меньше 1,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гибралтар — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья — в 2.75, успех Сан-Марино — в 3.55.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.85 и 1.43.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперниклв. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Вместе с тем, в 17-ти из 20-ти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: Гибралтар не проиграет и тотал меньше 1,5 голов за 2.90