ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карло АнчелоттиНичего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года сборная России готовится к матчамС надеждой на рекорд. Сборная России ведет подготовку к матчам с Брунеем и Сирией Александр ЗинченкоТоп-5 игроков АПЛ, которые очень ждали перерыва на матчи сборных
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Зенит» одолеть «Фенербахче»?

    «Фенербахче» — «Зенит». Ставка (к. 2.56) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 15 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Фенербахче Прогнозы на Зенит Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Зенит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо
    15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фенербахче» и «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 15 Ноября 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 20:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: Стамбульцы традиционно борются за чемпионство в Суперлиге. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фенербахче» на 5 очков отстает от «Галатасарая». Зато пропустила команда всего 9 мячей в 11 матчах турецкого чемпионата.

    Фенербахче — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке стамбульцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Сивасспором» (4:0).

    При этом «Фенербахче» чуть ранее потерпел поражение от «АЗ Алкмаара» (1:3) в Лиге Европы. А вот поединок с «Трабзонспором» завершился викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Стамбульцы выиграли в трех последних поединках своего чемпионата. При этом в этих матчах команда забивала не менее 3 голов за матч.

    Матчи с «Зенитом» для команды традиционно складываются сложно. В четырех очных поединках «Фенербахче» по разу выиграл и уступил.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться проявить себя в атаке. Тем паче, соперник явно предстанет не в самом оптимальном кадровом сочетании.

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Зенит» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В РПЛ команда Сергея Семака сейчас находится на 2 месте.

    Причем «Зенит» отстает от «Краснодара» всего на один зачетный балл. Да и оборона надежна: всего 7 пропущенных мячей в 15 матчах чемпионата России.

  • «Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
  • Эксклюзивное интервью с обладателем Кубка России и дважды бронзовым призером чемпионата в составе московского «Динамо»
  • 12/11/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Питерцы нанесли поражение нестабильному «Ахмату» (2:1).

    При этом до того команда уверенно переиграла тех же грозненцев (3:0). А вот победа над махачкалинским «Динамо» получилась более сложной (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Михаил Кержаков, Вендел, Матео Кассьерра, Густаво Мантуан — травмированы.

    Состояние команды: петербуржцы выиграли в 3 своих последних поединках. Причем две из этих викторий вышли крайне натужными.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В РПЛ команда Семака явно добавит оборотов. Состав вполне позволяет, да и отдача от многочисленных легионеров должна наконец увеличиться.

    В кадровом плане «Зенит» выглядит весьма грозно. Вот только оба основных голкипера пребывают в лазарете, зато прекрасно начавший сезон Максим Глушенков уже поможет питерцам в этой встрече.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, команда с берегов Невы не обыгрывает стамбульцев уже 5 лет.

    Статистика для ставок

    • Петербуржцы выиграли в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Фенербахче» в своем чемпионате выиграл трижды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.35.

    Прогноз: «Зенит» выглядит сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.

    Подопечные Семака в своих последних матчах преуспевали, да и стамбульцы нынче не столь стабильны.

    Ставка: Победа «Зенита» за 2.56.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.74

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Экваториальная Гвинея — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Южный Судан — Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бахрейн — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лесото — ЦАР
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Кувейт — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Казахстан — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бурунди — Малави
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Нигер — Судан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Руанда — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Мадагаскар — Тунис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оман — Палестина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ирак — Иордания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фенербахче» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.56), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Зенит» одолеть «Фенербахче»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры