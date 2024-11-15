15 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Фенербахче» и «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: Стамбульцы традиционно борются за чемпионство в Суперлиге. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Фенербахче» на 5 очков отстает от «Галатасарая». Зато пропустила команда всего 9 мячей в 11 матчах турецкого чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке стамбульцы добыли викторию. Команда уверенно расправилась с «Сивасспором» (4:0).

При этом «Фенербахче» чуть ранее потерпел поражение от «АЗ Алкмаара» (1:3) в Лиге Европы. А вот поединок с «Трабзонспором» завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стамбульцы выиграли в трех последних поединках своего чемпионата. При этом в этих матчах команда забивала не менее 3 голов за матч.

Матчи с «Зенитом» для команды традиционно складываются сложно. В четырех очных поединках «Фенербахче» по разу выиграл и уступил.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться проявить себя в атаке. Тем паче, соперник явно предстанет не в самом оптимальном кадровом сочетании.

«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В РПЛ команда Сергея Семака сейчас находится на 2 месте.

Причем «Зенит» отстает от «Краснодара» всего на один зачетный балл. Да и оборона надежна: всего 7 пропущенных мячей в 15 матчах чемпионата России.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Питерцы нанесли поражение нестабильному «Ахмату» (2:1).

При этом до того команда уверенно переиграла тех же грозненцев (3:0). А вот победа над махачкалинским «Динамо» получилась более сложной (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Зенит» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Евгений Латышонок, Сергей Волков, Михаил Кержаков, Вендел, Матео Кассьерра, Густаво Мантуан — травмированы.

Состояние команды: петербуржцы выиграли в 3 своих последних поединках. Причем две из этих викторий вышли крайне натужными.

В РПЛ команда Семака явно добавит оборотов. Состав вполне позволяет, да и отдача от многочисленных легионеров должна наконец увеличиться.

В кадровом плане «Зенит» выглядит весьма грозно. Вот только оба основных голкипера пребывают в лазарете, зато прекрасно начавший сезон Максим Глушенков уже поможет питерцам в этой встрече.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Тем паче, команда с берегов Невы не обыгрывает стамбульцев уже 5 лет.

Статистика для ставок

Петербуржцы выиграли в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Фенербахче» в своем чемпионате выиграл трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.52. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 2.56.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.59 и 2.35.

Прогноз: «Зенит» выглядит сильнее соперника, к тому же наверняка поднатореет в плане реализации.

Подопечные Семака в своих последних матчах преуспевали, да и стамбульцы нынче не столь стабильны.

Ставка: Победа «Зенита» за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.74