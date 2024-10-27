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    «Доностьяррас» быстро разберутся с «Осасуной»

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, Примера, 27 октября 2024 года

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    Микель Оярсабаль
    27 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Октября 2024 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Баски привычно борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Реал Сосьедад» в 10 матчах Примеры забил всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила столько же.

    Реал Сосьедад — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три важнейших очка. «Доностьяррас» переиграли «Жирону» (1:0).

    А вот после того «Реал Сосьедад» сумел одолеть «Маккаби» Тель-Авив (2:1) в Лиге Европы. Да и битва с «Атлетико» завершилась мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Пабло Марин, Лука Сучич, Хамари Траоре — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Да и атака басков действует не столь уверенно.

    Поединки против «Осасуны» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» проиграл 3 раза при одной виктории.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух своих последних матчах «доностьяррас» победили.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне может побороться за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Осасуна» в 10 матчах настреляла 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 16 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Осасуна» уступила «Бетису» (1:2).

    До того команда расписала мировую с «Хетафе» (1:1). А вот встреча с «Барселоной» завершилась яркой викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах «Осасуна» не сумела победить. Да и оборона команды не вполне надежна.

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    При этом «Осасуна» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность команды на уровне середняка лиги.

    В двух последних очных поединках команда обыграла басков. Причем обе эти виктории получились с разницей в один мяч.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. Плюс команда будет явно свежее задействованных в еврокубках «доностьяррас».

    Статистика для ставок

    • «Осасуна» обыгрывала басков в 2 последних очных поединках

    • «Реал Сосьедад» в среднем пропускает реже гола за матч

    • Баски выиграли в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: Баски явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

    «Реал Сосьедад» сражается за высокие места, и уж точно не допустит потери очков в этой встрече.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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