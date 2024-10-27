27 октября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Баски привычно борются за выход в еврокубки. На текущий момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» в 10 матчах Примеры забил всего 8 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила столько же.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три важнейших очка. «Доностьяррас» переиграли «Жирону» (1:0).

А вот после того «Реал Сосьедад» сумел одолеть «Маккаби» Тель-Авив (2:1) в Лиге Европы. Да и битва с «Атлетико» завершилась мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках ее игроки отличились 8 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Пабло Марин, Лука Сучич, Хамари Траоре — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Реал Сосьедад» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. Да и атака басков действует не столь уверенно.

Поединки против «Осасуны» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Реал Сосьедад» проиграл 3 раза при одной виктории.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух своих последних матчах «доностьяррас» победили.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» в нынешнем сезоне может побороться за выход в еврокубки. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Осасуна» в 10 матчах настреляла 14 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 16 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. «Осасуна» уступила «Бетису» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Хетафе» (1:1). А вот встреча с «Барселоной» завершилась яркой викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осасуна» выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух последних матчах «Осасуна» не сумела победить. Да и оборона команды не вполне надежна.

При этом «Осасуна» чередует качественные поединки с блеклыми. Да и средняя результативность команды на уровне середняка лиги.

В двух последних очных поединках команда обыграла басков. Причем обе эти виктории получились с разницей в один мяч.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. Плюс команда будет явно свежее задействованных в еврокубках «доностьяррас».

Статистика для ставок

«Осасуна» обыгрывала басков в 2 последних очных поединках

«Реал Сосьедад» в среднем пропускает реже гола за матч

Баски выиграли в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: Баски явно сильнее соперника, и уж точно начнут встречу максимально агрессивно.

«Реал Сосьедад» сражается за высокие места, и уж точно не допустит потери очков в этой встрече.

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» в 1 тайме за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20