В рамках 6-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» на своем поле примут «Динамо». Поединок пройдет 24 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда занимает последнее 4-е место в группе А Кубка России с 2 очками в активе после 5-и туров. «Крылья Советов» отстают от 2-й позиции на 6 баллов.

Команда худшая в своей группе по надежности в обороне, пропустив за 5 встреч 16 голов при 5-и забитых.

Последние матчи: В прошлой встрече РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча, а до этого проиграли «Локомотиву» (0:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах у «Крыльев Советов» только 1 поражение, 3 ничьих и 1 победа. За этот период команда сумела забить 6 голов при 7-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крылья Советов» довольно часто цепляется за очки, команда точно сможет доставить проблемы «Динамо» в предстоящем матче Кубка России.

«Крылья Советов» не очень удачно выступает в очных встречах против «Динамо», проиграв 4 последних поединка. На этот раз у самарцев точно будет шанс победить.

«Динамо»

Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции в группе А Кубка России с 8-ю очками. Московское «Динамо» ведет борьбу за вторую строчку с одноклубниками из Махачкалы.

К тому же, «бело-голубые» отстают от 1-й строчки в группе на 4 балла. «Динамо» уже точно не догонит «Спартак», сейчас главная задача — сохранить 2-ю позицию.

Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата России «Динамо» разгромило «Рубин» (4:0). Матчем ранее команда проиграла ЦСКА со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте.

В последних 5-и матчах «Динамо» по 2 раза выиграло и проиграло, а также однажды сыграло вничью. В этих встречах «бело-голубые» пропустили 7 голов при 10-и забитых.

Состояние команды: «Динамо» отлично ворвалось в игру после октябрьской паузы на матчи сборных, разгромив «Рубин». Сейчас «бело-голубым» необходимо побеждать «Крыльев Советов» для того, чтобы сохранить 2-ю строчку в группе.

«Динамо» непременно обыгрывало самарцев в последних 4-х очных встречах, забив за этот период 15 голов при 3-х пропущенных. Сможет ли в предстоящем матче «бело-голубые» добиться успеха? Команда точно будет доминировать.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли только 1 раз в последних 5-и матчах

В последних 3-х встречах «Динамо» пробивало тотал 2.5 больше

В последних 4-х матчах «Динамо» непременно обыгрывало «Крыльев Советов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.65, победа «Крыльев Советов» — 4.90, ничья — 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.30 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Крылья Советов» создадут проблемы «Динамо» и забьют, как минимум, 1 гол.

Ставка: Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» 1 больше за 2.10.

Прогноз: В 1-м тайме точно одна из команд откроет счет.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.77.