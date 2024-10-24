ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илия ТопурияТитульный бой Топурии с Холлоуэем, возвращение Чимаева и Анкалаева. Анонс карда UFC 308 Защитник «Барселоны» Иньиго МартинесРабота над ошибками. Поражение от «Баварии» может оставить «Барсу» без Лиги чемпионов Кевин Де БрёйнеВзошли на Олимп. Анри, Де Брёйне и еще 23 лучших игрока АПЛ XXI века
    Все новости спорта

    Смогут ли «Крылья» дать бой «бело-голубым»?

    Крылья Советов — Динамо: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на Динамо Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Муми Нгамале — игрок «Динамо»
    В рамках 6-го тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» на своем поле примут «Динамо». Поединок пройдет 24 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 24 Октября 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 19:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Команда занимает последнее 4-е место в группе А Кубка России с 2 очками в активе после 5-и туров. «Крылья Советов» отстают от 2-й позиции на 6 баллов.

    Команда худшая в своей группе по надежности в обороне, пропустив за 5 встреч 16 голов при 5-и забитых.

    Крылья Советов — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече РПЛ «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча, а до этого проиграли «Локомотиву» (0:1).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах у «Крыльев Советов» только 1 поражение, 3 ничьих и 1 победа. За этот период команда сумела забить 6 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крылья Советов» довольно часто цепляется за очки, команда точно сможет доставить проблемы «Динамо» в предстоящем матче Кубка России.

    «Крылья Советов» не очень удачно выступает в очных встречах против «Динамо», проиграв 4 последних поединка. На этот раз у самарцев точно будет шанс победить.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Команда располагается на 2-й позиции в группе А Кубка России с 8-ю очками. Московское «Динамо» ведет борьбу за вторую строчку с одноклубниками из Махачкалы.

    К тому же, «бело-голубые» отстают от 1-й строчки в группе на 4 балла. «Динамо» уже точно не догонит «Спартак», сейчас главная задача — сохранить 2-ю позицию.

  • Прорвало. «Динамо» устроило разгром в Нижнем Новгороде
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо»
  • 20/10/2024

    • Последние матчи: В прошедшей встрече чемпионата России «Динамо» разгромило «Рубин» (4:0). Матчем ранее команда проиграла ЦСКА со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте.

    В последних 5-и матчах «Динамо» по 2 раза выиграло и проиграло, а также однажды сыграло вничью. В этих встречах «бело-голубые» пропустили 7 голов при 10-и забитых.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Динамо» отлично ворвалось в игру после октябрьской паузы на матчи сборных, разгромив «Рубин». Сейчас «бело-голубым» необходимо побеждать «Крыльев Советов» для того, чтобы сохранить 2-ю строчку в группе.

    «Динамо» непременно обыгрывало самарцев в последних 4-х очных встречах, забив за этот период 15 голов при 3-х пропущенных. Сможет ли в предстоящем матче «бело-голубые» добиться успеха? Команда точно будет доминировать.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» проиграли только 1 раз в последних 5-и матчах

    • В последних 3-х встречах «Динамо» пробивало тотал 2.5 больше

    • В последних 4-х матчах «Динамо» непременно обыгрывало «Крыльев Советов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.65, победа «Крыльев Советов» — 4.90, ничья — 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Крылья Советов» создадут проблемы «Динамо» и забьют, как минимум, 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» 1 больше за 2.10.

    Прогноз: В 1-м тайме точно одна из команд откроет счет.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Димитров — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.68
  • Прогноз на матч Баутиста-Агута — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хачанов — Сейбот-Уайлд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.33
  • Прогноз на матч Оренбург — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Брага — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Эльфсборг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Маннарино — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Акрон — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Крылья» дать бой «бело-голубым»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры