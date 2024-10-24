Айнтрахт Ф
РФШ
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в текущем сезоне выступает весьма успешно. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.
При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 7 поединках.
Айнтрахт Ф — РФШ: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Франкфуртцы уступили «Байеру» (1:2).
При этом «Айнтрахт» Фр до того дал бой мощной «Баварии» (3:3). А вот поединок с «Бешикташем» принес уверенную викторию (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы немцы могут записать себе в актив. «Айнтрахт» Фр находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Айнтрахт» Фр не побеждал в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда одержала 2 виктории кряду.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Франкфуртцы на голову сильнее латвийского клуба.
РФШ
Турнирное положение: РФШ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.
Причем РФШ в среднем забивает 3 гола за матч. В 33 поединках чемпионата Латвии команда настреляла 98 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. РФШ фактически не заметил «Тукумс 2000» (4:1).
При этом до того сенсационно уступила «Ауде» (1:2). А вот несколько раньше РФШ разгромил «Даугавпилс» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: рижане в Лиге Европы стартовали весьма скромно. В 2 матчах латвийцы набрали всего 1 зачетный балл.
В двух матчах Лиги Европы латвийцы пропустили 6 мячей. При этом забил рижский клуб 3 мяча в ворота соперников.
В кадровом плане РФШ визуально выглядит весьма скромно. А вот дать бой сильному сопернику команда вполне способна.
Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только рижанам придется больше обороняться.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч
- РФШ в Лиге Европы в среднем пропускает 3 гола за матч
- Немцы не побеждали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 3.20.
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Прогноз: Немцы в последних матчах не преуспевали, да и проблемы в обороне никуда не делись.
Рижане способны выдать отдельный качественный поединок с более сильным соперником.
Ставка: Обе забьют за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10