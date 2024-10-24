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    Франкфуртцы забьют и… пропустят?!

    «Айнтрахт» Фр — РФШ. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига Европы, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Фр — РФШ
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    Омар Мармуш
    24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и РФШ. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:45 РФШ

    РФШ

  • Рига
    •

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в текущем сезоне выступает весьма успешно. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

    При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 7 поединках.

    Айнтрахт Ф — РФШ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Франкфуртцы уступили «Байеру» (1:2).

    При этом «Айнтрахт» Фр до того дал бой мощной «Баварии» (3:3). А вот поединок с «Бешикташем» принес уверенную викторию (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: старт в Лиге Европы немцы могут записать себе в актив. «Айнтрахт» Фр находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Айнтрахт» Фр не побеждал в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда одержала 2 виктории кряду.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Франкфуртцы на голову сильнее латвийского клуба.

    РФШ

    Турнирное положение: РФШ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

    Причем РФШ в среднем забивает 3 гола за матч. В 33 поединках чемпионата Латвии команда настреляла 98 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. РФШ фактически не заметил «Тукумс 2000» (4:1).

    При этом до того сенсационно уступила «Ауде» (1:2). А вот несколько раньше РФШ разгромил «Даугавпилс» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: рижане в Лиге Европы стартовали весьма скромно. В 2 матчах латвийцы набрали всего 1 зачетный балл.

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    В двух матчах Лиги Европы латвийцы пропустили 6 мячей. При этом забил рижский клуб 3 мяча в ворота соперников.

    В кадровом плане РФШ визуально выглядит весьма скромно. А вот дать бой сильному сопернику команда вполне способна.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только рижанам придется больше обороняться.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч

    • РФШ в Лиге Европы в среднем пропускает 3 гола за матч

    • Немцы не побеждали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 3.20.

    Прогноз: Немцы в последних матчах не преуспевали, да и проблемы в обороне никуда не делись.

    Рижане способны выдать отдельный качественный поединок с более сильным соперником.

    Ставка: Обе забьют за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10

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    «Айнтрахт» Фр — РФШ: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Франкфуртцы забьют и… пропустят?!
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