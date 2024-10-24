24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Айнтрахт» Фр и РФШ. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Фр — РФШ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: «Айнтрахт» Фр в текущем сезоне выступает весьма успешно. Нынче команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего чемпионата.

При этом «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 11 раз в 7 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Франкфуртцы уступили «Байеру» (1:2).

При этом «Айнтрахт» Фр до того дал бой мощной «Баварии» (3:3). А вот поединок с «Бешикташем» принес уверенную викторию (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы немцы могут записать себе в актив. «Айнтрахт» Фр находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Айнтрахт» Фр не побеждал в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда одержала 2 виктории кряду.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Франкфуртцы на голову сильнее латвийского клуба.

РФШ

Турнирное положение: РФШ нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем РФШ в среднем забивает 3 гола за матч. В 33 поединках чемпионата Латвии команда настреляла 98 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. РФШ фактически не заметил «Тукумс 2000» (4:1).

При этом до того сенсационно уступила «Ауде» (1:2). А вот несколько раньше РФШ разгромил «Даугавпилс» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах РФШ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: рижане в Лиге Европы стартовали весьма скромно. В 2 матчах латвийцы набрали всего 1 зачетный балл.

В двух матчах Лиги Европы латвийцы пропустили 6 мячей. При этом забил рижский клуб 3 мяча в ворота соперников.

В кадровом плане РФШ визуально выглядит весьма скромно. А вот дать бой сильному сопернику команда вполне способна.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Вот только рижанам придется больше обороняться.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 гола за матч

РФШ в Лиге Европы в среднем пропускает 3 гола за матч

Немцы не побеждали в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» Фр — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.33 и 3.20.

Прогноз: Немцы в последних матчах не преуспевали, да и проблемы в обороне никуда не делись.

Рижане способны выдать отдельный качественный поединок с более сильным соперником.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 3.10