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    Прервет ли «Мальорка» беспроигрышную серию «Райо»?

    «Мальорка» — «Райо Вальекано». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Ла Лига, 20 октября 2024 года

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    Хорхе де Фрутос
    20 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2024 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 15:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
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    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрала 14 очков и занимает седьмую строчку.

    Команда находится вне зоны еврокубков, отставая от нее по дополнительным показателям. При этом от зоны Лиги чемпионов ее отделяют три балла.

    Мальорка — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги «Мальорка» на чужом поле проиграла «Эспаньолу» (1:2).

    Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на испанское первенство.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Асано, ван дер Хейден, Льябрес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» выиграла при лишь одном поражении.

    Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать на три очка.

    Валери и Дани Родригес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал 13 очков.

    Команда занимает восьмую строчку вне зоны еврокубков, отставая от нее на один балл, а также столько же уступая своему нынешнему сопернику.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Вальядолид» (2:1).

    Этот успех прервал ничейную серию мадридцев в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмированы — Чаваррия, Эспино, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

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    Это свидетельствует о неплохой форме гостей, которые способны если не обыграть нынешнего соперника на выезде, то по крайней мере увезти домой ничью.

    Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Мальорка» выиграла

    • в шести из семи последних матчей «Райо» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.05, победа «Райо Вальекано» — в 4.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.45.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

    При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Мальорки».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    «Мальорка» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Мальорка» беспроигрышную серию «Райо»?
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