20 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Райо Вальекано», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрала 14 очков и занимает седьмую строчку.

Команда находится вне зоны еврокубков, отставая от нее по дополнительным показателям. При этом от зоны Лиги чемпионов ее отделяют три балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги «Мальорка» на чужом поле проиграла «Эспаньолу» (1:2).

Эта неудача прервала победную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на испанское первенство.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Асано, ван дер Хейден, Льябрес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» выиграла при лишь одном поражении.

Это свидетельствует о неплохой форме хозяев, что вместе с фактором своего поля позволяет им рассчитывать на три очка.

Валери и Дани Родригес — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после девяти стартовых поединков испанского первенства набрал 13 очков.

Команда занимает восьмую строчку вне зоны еврокубков, отставая от нее на один балл, а также столько же уступая своему нынешнему сопернику.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Ла Лиги клуб на чужом поле обыграл «Вальядолид» (2:1).

Этот успех прервал ничейную серию мадридцев в три поединка, которые также пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированы — Чаваррия, Эспино, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Райо Вальекано» ни разу не проиграл при двух победах и трех ничьих.

Это свидетельствует о неплохой форме гостей, которые способны если не обыграть нынешнего соперника на выезде, то по крайней мере увезти домой ничью.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Мальорка» выиграла

в шести из семи последних матчей «Райо» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мальорка» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.05, победа «Райо Вальекано» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.45.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Мальорки».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.70