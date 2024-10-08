8 октября в 17-м туре Торнео Бетано Аргентины по футболу сыграют «Дефенса и Хустисия» и «Росарио Сентраль». Начало игры — в 00:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дефенса и Хустисия» — «Росарио Сентраль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дефенса и Хустисия»

Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда находится на 27 месте турнирной таблицы.

При этом «Дефенса и Хустисия» в 16 матчах набрала всего 12 очков. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 10 мячей.

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Последние матчи: минувший тур чемпионата «Дефенса и Хустисия» провела неудачно. Команда уступила «Эстудиантесу» (0:1).

А вот до того «Дефенса и Хустисия» подписала мировую с «Сан-Лоренсо» (0:0). При этом чуть ранее команда минимально уступила «Индепендьенте» Ривавидия.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Дефенсы и Хустисии» нынче крайне сложный период. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.

Матчи против «Росарио Сентраля» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Дефенса и Хустисия» по 2 раза выиграла и уступила.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Пора бы команде прерывать свою незабивную серию.

«Росарио Сентраль»

Турнирное положение: «Росарио Сентраль» ходит в середняках турнира. На текущий момент команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.

Причем «Росарио Сентраль» в 16 матчах чемпионата добыл 22 очка. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 20 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Росарио Сентраль» дома уверенно переиграл «Велес Сарсфилд» (3:0).

До того команда минимально уступила «Платенсе». А вот поединок с «Тальересом» Кордоба завершился паритетом (2:2).

Вообще же, «Росарио Сентраль» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно неплохо. Между тем, «Росарио Сентраль» крайне неудачно играет в гостях.

При этом «Росарио Сентраль» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато «Дефенсе и Хустисии» команда не проигрывает уже 3 года.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Росарио Сентраль» проиграл в 4 своих последних выездных матчах.

Очевидно, что гости будут искать свои шансы на контратаках. Да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.

Статистика для ставок

«Дефенса и Хустисия» не забивала в 3 своих последних поединках

«Росарио Сентраль» уже 3 года не проигрывает «Дефенса и Хустисияу»

«Дефенса и Хустисия» в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дефенса и Хустисия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.

Прогноз: «Дефенса и Хустисия» явно способна улучшить свои результаты, что так наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости крайне нестабильны, плюс проиграли в четырех своих последних выездных поединках.

Ставка: Победа «Дефенсы и Хустисии» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55