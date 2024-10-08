Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль
«Дефенса и Хустисия»
Турнирное положение: «Дефенса и Хустисия» откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда находится на 27 месте турнирной таблицы.
При этом «Дефенса и Хустисия» в 16 матчах набрала всего 12 очков. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч — 10 мячей.
Дефенса и Хустисия — Росарио Сентраль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Дефенса и Хустисия» провела неудачно. Команда уступила «Эстудиантесу» (0:1).
А вот до того «Дефенса и Хустисия» подписала мировую с «Сан-Лоренсо» (0:0). При этом чуть ранее команда минимально уступила «Индепендьенте» Ривавидия.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: у «Дефенсы и Хустисии» нынче крайне сложный период. Команда не забивала в 3 своих последних матчах.
Матчи против «Росарио Сентраля» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Дефенса и Хустисия» по 2 раза выиграла и уступила.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Пора бы команде прерывать свою незабивную серию.
«Росарио Сентраль»
Турнирное положение: «Росарио Сентраль» ходит в середняках турнира. На текущий момент команда находится на 12 строчке турнирной таблицы.
Причем «Росарио Сентраль» в 16 матчах чемпионата добыл 22 очка. Да и забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 20 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Росарио Сентраль» дома уверенно переиграл «Велес Сарсфилд» (3:0).
До того команда минимально уступила «Платенсе». А вот поединок с «Тальересом» Кордоба завершился паритетом (2:2).
Вообще же, «Росарио Сентраль» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 7 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно неплохо. Между тем, «Росарио Сентраль» крайне неудачно играет в гостях.
При этом «Росарио Сентраль» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато «Дефенсе и Хустисии» команда не проигрывает уже 3 года.
Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Росарио Сентраль» проиграл в 4 своих последних выездных матчах.
Очевидно, что гости будут искать свои шансы на контратаках. Да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Дефенса и Хустисия» не забивала в 3 своих последних поединках
- «Росарио Сентраль» уже 3 года не проигрывает «Дефенса и Хустисияу»
- «Дефенса и Хустисия» в среднем забивает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дефенса и Хустисия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.55 и 1.44.
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Прогноз: «Дефенса и Хустисия» явно способна улучшить свои результаты, что так наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости крайне нестабильны, плюс проиграли в четырех своих последних выездных поединках.
Ставка: Победа «Дефенсы и Хустисии» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.55