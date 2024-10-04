4 октября в 22-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Женис» и «Тобол». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Женис» — «Тобол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» сражается за выживание в элите казахстанского футбола. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Женис» на 5 очков опережает идущий последним карагандинский «Шахтер». Вот только пропустила команда уже 28 мячей в 19 матчах.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Женис» провел удачно. Команда подписала мировую с «Астаной» (1:1).

А вот до того «Женис» вышел в финал Кубка лиги. В полуфинале команда в серии пенальти одолела статусный «Кайрат».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. При этом ее игроки отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: у «Жениса» нынче не самый простой период. Между тем, шансы на сохранение прописки в элите довольно весомые.

Матчи против «Тобола» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Женис» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только с реализацией у команды ныне полный хаос — всего 12 забитых мячей.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» проводит весьма противоречивый сезон. На текущий момент команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Тобол» в 19 матчах чемпионата добыл 30 очков. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 28 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Тобол» минимально одолел «Шахтер» Караганда.

До того команда уверенно расправилась с «Актобе» (3:0). А вот встреча с «Елимаем» завершилась поражением (1:2).

Вообще же, «Тобол» в 5 своих последних матчах выиграл 2 раза. Забила в них команда 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда прибавляет. «Тобол» выиграл в 2 своих последних поединках.

При этом «Тобол» слишком много очков растерял в течение чемпионата. Зато в двух своих последних поединках костанайцы не пропустили в свои ворота ни разу.

Причем «Тобол» в случае победы в этом поединке поднимется как минимум на одну строчку. Да и оборона команды действует достаточно уверенно: лишь 19 пропущенных мячей в 19 матчах.

Нет сомнений, что гости будут действовать первым номером. Да и вообще, костанайцы намерены отдать долг «Женису» за поражение в стартовом туре (0:2).

Статистика для ставок

«Женис» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Тобол» победил в 2 своих последних матчах

Костанайцы в среднем пропускают аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Женис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.10 и 1.67.

Прогноз: «Тобол» в последних поединках заметно прибавил, да и оборона команды выглядит монолитно.

Номинальные гости нынче выглядят весьма симпатично, и явно намереваются подняться повыше в таблице.

Ставка: Победа «Тобола» за 3.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10