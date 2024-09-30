30 сентября в 6-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы выдали не столь продуктивный старт в чемпионате. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Парма» относительно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 8 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Парма» подписала мировую с «Лечче» (2:2).

До того команда обидным образом уступила «Удинезе» (2:3). Да и поединок с «Наполи» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Алессандро Чиркьяти — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Парма» наверняка будет бороться за выживание. Отрыв от опасной зоны ныне составляет всего один балл.

Матчи против «Кальяри» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Парма» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Кого же еще обыграть, если не прямого конкурента?!

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы старт чемпионата откровенно провалили. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» в 5 матчах чемпионата набрал лишь 2 очка. А вот забила команда всего лишь один мяч в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата сардинцы снова проиграли. «Кальяри» по всем статьям уступил «Эмполи» (0:2).

Зато в Кубке Италии команда прошла в следующий раунд, обыграв «Кремонезе» (1:0). Вот только «Наполи» команда уступила со счетом 0:4.

В 5 своих последних матчах «Кальяри» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли всего 2 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: Маттео Прати — травмирован.

Состояние команды: Отставание от спасительной 17 позиции ныне измеряется тремя очками. Да и сама игра сардинцев смотрится убогенько.

При этом «Кальяри» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Плюс пока непонятно, за счет чего сардинцы поднимутся со дна таблицы.

Победа в Кубке явно улучшит настроение игрокам и тренерскому штабу. Она может стать поворотной точкой в подъеме из зоны вылета.

Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент ныне явно не блещет.

Статистика для ставок

«Кальяри» в среднем пропускает почти 2 гола за матч

Пармезанцы в среднем забивают больше гола за матч

«Парма» не побеждает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 1.95.

Прогноз: «Парма» несется в середняки, и явно будет максимально активно атаковать.

Сардинцам голы даются с огромнейшей натугой, да и «Парма» наверняка прибавит в плане реализации.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85