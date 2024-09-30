Парма
Кальяри
«Парма»
Турнирное положение: Пармезанцы выдали не столь продуктивный старт в чемпионате. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Парма» относительно неплохо выглядит в атаке. В 5 матчах чемпионата команда отличилась 8 забитыми мячами.
Парма — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела победить. «Парма» подписала мировую с «Лечче» (2:2).
До того команда обидным образом уступила «Удинезе» (2:3). Да и поединок с «Наполи» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Алессандро Чиркьяти — травмирован.
Состояние команды: «Парма» наверняка будет бороться за выживание. Отрыв от опасной зоны ныне составляет всего один балл.
Матчи против «Кальяри» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Парма» выиграла 1 раз при 2 поражениях.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Кого же еще обыграть, если не прямого конкурента?!
«Кальяри»
Турнирное положение: Сардинцы старт чемпионата откровенно провалили. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
Причем «Кальяри» в 5 матчах чемпионата набрал лишь 2 очка. А вот забила команда всего лишь один мяч в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата сардинцы снова проиграли. «Кальяри» по всем статьям уступил «Эмполи» (0:2).
Зато в Кубке Италии команда прошла в следующий раунд, обыграв «Кремонезе» (1:0). Вот только «Наполи» команда уступила со счетом 0:4.
В 5 своих последних матчах «Кальяри» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды настреляли всего 2 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: Маттео Прати — травмирован.
Состояние команды: Отставание от спасительной 17 позиции ныне измеряется тремя очками. Да и сама игра сардинцев смотрится убогенько.
При этом «Кальяри» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Плюс пока непонятно, за счет чего сардинцы поднимутся со дна таблицы.
Победа в Кубке явно улучшит настроение игрокам и тренерскому штабу. Она может стать поворотной точкой в подъеме из зоны вылета.
Нет сомнений, что номинальные гости будут не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент ныне явно не блещет.
Статистика для ставок
- «Кальяри» в среднем пропускает почти 2 гола за матч
- Пармезанцы в среднем забивают больше гола за матч
- «Парма» не побеждает 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.75 и 1.95.
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Прогноз: «Парма» несется в середняки, и явно будет максимально активно атаковать.
Сардинцам голы даются с огромнейшей натугой, да и «Парма» наверняка прибавит в плане реализации.
Ставка: Победа «Пармы» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.85