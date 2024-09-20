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    Команда Роналду начнет без раскачки

    «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 20 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд
    Прогноз и ставки на «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    20 сентября в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 20 Сентября 2024 года

    Аль-Иттифак

  • Эд-Даммам
    •  Аль-Иттифак 21:00 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: «Аль-Иттифак» борется за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аль-Иттифак» в 3 матчах чемпионата набрал 9 очков. Вот только забила команда лишь 4 мяча.

    Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Иттифак» провел продуктивно. В поединке с «Аль-Фатом» команда победила (2:1).

    А вот до того «Аль-Иттифак» минимально одолел «Аль-Ахдуд». При этом чуть ранее команда переиграла еще и «Аль-Шабаб» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Иттифак» имеет некоторые проблемы с реализацией. В трех турах аравийского чемпионата в воротах команды залетел всего 1 мяч.

    Матчи против «Аль-Насра» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттифак» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться сохранить место в группе лидеров. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» стартовал в чемпионате явно хуже ожидаемого. На текущий момент команда находится на 7 месте.

    Причем «Аль-Наср» в 3 матчах чемпионата победил всего 1 раз. Зато забивает команда в среднем 2 гола за матч — 6 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела победить. «Аль-Наср» подписал мировую с «Аль-Шортой» (1:1).

    До того команда не сумела переиграть «Аль-Ахли» (1:1). Зато поединок с «Аль-Фейхой» завершился уверенной победой (4:1).

    Вообще же, «Аль-Наср» в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 8 мячей при 8 же пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. «Аль-Наср» не побеждал в двух своих последних матчах.

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    Зато команда имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает «Аль-Наср» в среднем гол за матч: 3 пропущенных мяча в 3 поединках чемпионата.

    Причем «Аль-Наср» уже на 4 очка отстал от лидера. Да и Криштиану Роналду пока отличился всего 2 точными выстрелами.

    Безусловно, Роналду и компания будут активно атаковать. Да и своих амбициозных задач в чемпионате «Аль-Наср» не скрывает.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Иттифак» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Аль-Наср» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды еще не познали горечь поражений в нынешнем чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.31.

    Прогноз: Команда Роналду явно постарается подняться в группу лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, и наверняка начнут матч активно.

    Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.36

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    «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду начнет без раскачки
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