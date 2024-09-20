20 сентября в 4-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Иттифак» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Иттифак» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: «Аль-Иттифак» борется за самые высокие места. На данный момент команда расположилась на 3 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аль-Иттифак» в 3 матчах чемпионата набрал 9 очков. Вот только забила команда лишь 4 мяча.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Иттифак» провел продуктивно. В поединке с «Аль-Фатом» команда победила (2:1).

А вот до того «Аль-Иттифак» минимально одолел «Аль-Ахдуд». При этом чуть ранее команда переиграла еще и «Аль-Шабаб» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих матчах она забила 9 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Иттифак» имеет некоторые проблемы с реализацией. В трех турах аравийского чемпионата в воротах команды залетел всего 1 мяч.

Матчи против «Аль-Насра» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Аль-Иттифак» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться сохранить место в группе лидеров. Да и оппонент явно небезгрешен в обороне.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» стартовал в чемпионате явно хуже ожидаемого. На текущий момент команда находится на 7 месте.

Причем «Аль-Наср» в 3 матчах чемпионата победил всего 1 раз. Зато забивает команда в среднем 2 гола за матч — 6 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не сумела победить. «Аль-Наср» подписал мировую с «Аль-Шортой» (1:1).

До того команда не сумела переиграть «Аль-Ахли» (1:1). Зато поединок с «Аль-Фейхой» завершился уверенной победой (4:1).

Вообще же, «Аль-Наср» в 5 своих последних матчах победил 1 раз. Забила в них команда 8 мячей при 8 же пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. «Аль-Наср» не побеждал в двух своих последних матчах.

Зато команда имеет проблемы с надежностью тылов. Пропускает «Аль-Наср» в среднем гол за матч: 3 пропущенных мяча в 3 поединках чемпионата.

Причем «Аль-Наср» уже на 4 очка отстал от лидера. Да и Криштиану Роналду пока отличился всего 2 точными выстрелами.

Безусловно, Роналду и компания будут активно атаковать. Да и своих амбициозных задач в чемпионате «Аль-Наср» не скрывает.

Статистика для ставок

«Аль-Иттифак» выиграл в 3 своих последних матчах

«Аль-Наср» не побеждал в 2 своих последних поединках

Обе команды еще не познали горечь поражений в нынешнем чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 4.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.31.

Прогноз: Команда Роналду явно постарается подняться в группу лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные гости явно постараются преуспеть в плане реализации, и наверняка начнут матч активно.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.36