19 сентября в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России сыграют «Химки» и «Локомотив». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: После 3-х туров в рамках Кубка России «Химки» занимают 3-е место в группе В с 3 очками в активе. Команда отстает от 1-й позиции на 6 баллов.

«Химки» — одни из худших в своей группе по результативности (2 забитых) и худшая по надежности в обороне (7 пропущенных).

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ подмосковная команда проиграла «Акрону» со счетом 0:3. До этого «Химки» также уступили ЦСКА (0:2).

В последних 5-и официальных матчах подмосковная команда ни разу не победила, трижды проиграла и дважды сыграла вничью. За этот период «Химки» забили 4 гола при 13-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Химки» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне, но все еще имеют шансы попасть в плей-офф Кубка России и выйти из зоны стыков в РПЛ.

К тому же, к команде присоединился Георгий Джикия, который не нашел вариантов продолжения карьеры в Европе.

«Локомотив»

Турнирное положение: У команды получился отличный старт сезона. После 3-х туров «Локомотив» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе.

К тому же, «железнодорожники» в лидерах в российской Премьер-лиге, располагаясь на 3-й позиции.

Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» (4:2), забив победный гол на 86-й минуте. До этого команда проиграла «Краснодару» (0:3).

В последних 5-и официальных встречах «Локомотив» уступил только 1 раз, а также 4 раза выиграл. За этот период команда забила 12 голов и 4 раза пропустила.

Состояние команды: У «Локомотива» отличная результативность и довольно надежная оборона. В последних 4-х встречах команда непременно играла результативно.

К тому же, у «Локомотива» появился явный лидер — Алексей Батраков. В РПЛ полузащитник забил 5 голов и сделал 5 голевых передач за 8 встреч. Футболист точно сможет помочь своей команде в предстоящем матче.

Статистика для ставок

«Локомотив» в последних 4-х встречах пробивает тотал 2.5 больше

«Химки» не могут победить в последних 7-и встречах во всех турнирах

«Локомотив» победил во всех 5-и последних очных матчах против «Химок»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 4.05. Ничья оценена в 3.35, а победа «Химок» — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» одержит уверенную победу. Команда очень хороша в последнее время.

Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.20.

Прогноз: «Локомотив» в последнее время выдает результативные матчи.

Ставка: Тотал 3 больше за 1.95.