Химки
Локомотив
«Химки»
Турнирное положение: После 3-х туров в рамках Кубка России «Химки» занимают 3-е место в группе В с 3 очками в активе. Команда отстает от 1-й позиции на 6 баллов.
«Химки» — одни из худших в своей группе по результативности (2 забитых) и худшая по надежности в обороне (7 пропущенных).
Химки — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ подмосковная команда проиграла «Акрону» со счетом 0:3. До этого «Химки» также уступили ЦСКА (0:2).
В последних 5-и официальных матчах подмосковная команда ни разу не победила, трижды проиграла и дважды сыграла вничью. За этот период «Химки» забили 4 гола при 13-и пропущенных.
Состояние команды: «Химки» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне, но все еще имеют шансы попасть в плей-офф Кубка России и выйти из зоны стыков в РПЛ.
К тому же, к команде присоединился Георгий Джикия, который не нашел вариантов продолжения карьеры в Европе.
«Локомотив»
Турнирное положение: У команды получился отличный старт сезона. После 3-х туров «Локомотив» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе.
К тому же, «железнодорожники» в лидерах в российской Премьер-лиге, располагаясь на 3-й позиции.
Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» (4:2), забив победный гол на 86-й минуте. До этого команда проиграла «Краснодару» (0:3).
В последних 5-и официальных встречах «Локомотив» уступил только 1 раз, а также 4 раза выиграл. За этот период команда забила 12 голов и 4 раза пропустила.
Состояние команды: У «Локомотива» отличная результативность и довольно надежная оборона. В последних 4-х встречах команда непременно играла результативно.
К тому же, у «Локомотива» появился явный лидер — Алексей Батраков. В РПЛ полузащитник забил 5 голов и сделал 5 голевых передач за 8 встреч. Футболист точно сможет помочь своей команде в предстоящем матче.
Статистика для ставок
- «Локомотив» в последних 4-х встречах пробивает тотал 2.5 больше
- «Химки» не могут победить в последних 7-и встречах во всех турнирах
- «Локомотив» победил во всех 5-и последних очных матчах против «Химок»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 4.05. Ничья оценена в 3.35, а победа «Химок» — в 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
- 1.82Манчестер Сити — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.88Болонья — Шахтер Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 3.55ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» одержит уверенную победу. Команда очень хороша в последнее время.
Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.20.
Прогноз: «Локомотив» в последнее время выдает результативные матчи.
Ставка: Тотал 3 больше за 1.95.