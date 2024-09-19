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    «Локомотив» продолжит играть результативно

    Химки — Локомотив: прогноз и ставка

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    «Локомотив»
    19 сентября в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России сыграют «Химки» и «Локомотив». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 19 Сентября 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 18:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: После 3-х туров в рамках Кубка России «Химки» занимают 3-е место в группе В с 3 очками в активе. Команда отстает от 1-й позиции на 6 баллов.

    «Химки» — одни из худших в своей группе по результативности (2 забитых) и худшая по надежности в обороне (7 пропущенных).

    Химки — Локомотив: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ подмосковная команда проиграла «Акрону» со счетом 0:3. До этого «Химки» также уступили ЦСКА (0:2).

    В последних 5-и официальных матчах подмосковная команда ни разу не победила, трижды проиграла и дважды сыграла вничью. За этот период «Химки» забили 4 гола при 13-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Химки» не очень удачно стартовали в нынешнем сезоне, но все еще имеют шансы попасть в плей-офф Кубка России и выйти из зоны стыков в РПЛ.

    К тому же, к команде присоединился Георгий Джикия, который не нашел вариантов продолжения карьеры в Европе.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: У команды получился отличный старт сезона. После 3-х туров «Локомотив» занимает 1-е место в своей группе Кубка России с 9-ю очками в активе.

    К тому же, «железнодорожники» в лидерах в российской Премьер-лиге, располагаясь на 3-й позиции.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» (4:2), забив победный гол на 86-й минуте. До этого команда проиграла «Краснодару» (0:3).

    В последних 5-и официальных встречах «Локомотив» уступил только 1 раз, а также 4 раза выиграл. За этот период команда забила 12 голов и 4 раза пропустила.

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    Состояние команды: У «Локомотива» отличная результативность и довольно надежная оборона. В последних 4-х встречах команда непременно играла результативно.

    К тому же, у «Локомотива» появился явный лидер — Алексей Батраков. В РПЛ полузащитник забил 5 голов и сделал 5 голевых передач за 8 встреч. Футболист точно сможет помочь своей команде в предстоящем матче.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» в последних 4-х встречах пробивает тотал 2.5 больше

    • «Химки» не могут победить в последних 7-и встречах во всех турнирах

    • «Локомотив» победил во всех 5-и последних очных матчах против «Химок»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 4.05. Ничья оценена в 3.35, а победа «Химок» — в 4.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Можно предположить, что «Локомотив» одержит уверенную победу. Команда очень хороша в последнее время.

    Ставка: Победа «Локомотива» с форой (-1) за 2.20.

    Прогноз: «Локомотив» в последнее время выдает результативные матчи.

    Ставка: Тотал 3 больше за 1.95.

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    «Химки» — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. «Локомотив» продолжит играть результативно
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