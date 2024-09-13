Аль-Наср
Аль-Ахли
«Аль-Наср»
Турнирное положение: «Аль-Наср» намерен побороться за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом «Аль-Наср» лишь на 2 очка отстает от лидера. Вот только забила команда всего 5 мячей в двух стартовых турах.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Наср» запишет себе в актив. В поединке с «Аль-Фейхой» команда уверенно победила (4:1).
А вот до того «Аль-Наср» не сумел одолеть «Аль-Раед» (1:1). Да и в финале Суперкубка команда проиграла «Аль-Хилялю» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Криштиану Роналду все еще является главной фигурой в атаке. При этом португалец отличился уже 2 голами в чемпионате.
Матчи против «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» выиграл 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться приблизиться к лидеру. Вот только Криштиану Роналду после сборной вернется несколько уставшим.
«Аль-Ахли»
Турнирное положение: «Аль-Ахли» по привычке ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 8 строчке.
Причем «Аль-Ахли» в 2 матчах чемпионата набрал всего 3 очка. Да и забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила. Поражение от «Аль-Фата» получилось минимальным.
До того команда смогла переиграть «Аль-Орубу» (2:0). А вот в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии она уступила «Аль-Хилялю» в серии пенальти.
Вообще же, «Аль-Ахли» в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом «Аль-Ахли» трудновато даются голы.
Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Аль-Ахли» в среднем менее гола за матч: 1 пропущенный мяч в 2 стартовых поединках.
Причем «Аль-Ахли» давненько не обыгрывал «Аль-Наср». Последняя победа над соперником случилась почти 4 года назад.
Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.
Статистика для ставок
- «Аль-Наср» в среднем пропускает гол за матч
- «Аль-Ахли» в среднем забивает аккурат гол за матч
- «Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» в 2 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.
- 2.05Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставкаПослезавтра в 20:15
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаПослезавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаПослезавтра в 22:00
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Прогноз: «Аль-Наср» сражается за лидерство, и явно будет активно атаковать с первых минут матча.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же обыгрывали «Аль-Ахли» в двух последних очных поединках.
Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.21