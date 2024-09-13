13 сентября в 3-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Ахли», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» намерен побороться за чемпионский титул. На данный момент команда расположилась на 5 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аль-Наср» лишь на 2 очка отстает от лидера. Вот только забила команда всего 5 мячей в двух стартовых турах.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Аль-Наср» запишет себе в актив. В поединке с «Аль-Фейхой» команда уверенно победила (4:1).

А вот до того «Аль-Наср» не сумел одолеть «Аль-Раед» (1:1). Да и в финале Суперкубка команда проиграла «Аль-Хилялю» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих матчах она забила 8 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Криштиану Роналду все еще является главной фигурой в атаке. При этом португалец отличился уже 2 голами в чемпионате.

Матчи против «Аль-Ахли» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Аль-Наср» выиграл 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться приблизиться к лидеру. Вот только Криштиану Роналду после сборной вернется несколько уставшим.

«Аль-Ахли»

Турнирное положение: «Аль-Ахли» по привычке ходит в претендентах на самые высокие места. На текущий момент команда находится на 8 строчке.

Причем «Аль-Ахли» в 2 матчах чемпионата набрал всего 3 очка. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда уступила. Поражение от «Аль-Фата» получилось минимальным.

До того команда смогла переиграть «Аль-Орубу» (2:0). А вот в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии она уступила «Аль-Хилялю» в серии пенальти.

Вообще же, «Аль-Ахли» в 5 своих последних матчах победил всего лишь дважды. Забила в них команда 8 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит недостаточно уверенно. При этом «Аль-Ахли» трудновато даются голы.

Зато команда имеет относительно надежные тылы. Пропускает «Аль-Ахли» в среднем менее гола за матч: 1 пропущенный мяч в 2 стартовых поединках.

Причем «Аль-Ахли» давненько не обыгрывал «Аль-Наср». Последняя победа над соперником случилась почти 4 года назад.

Нет сомнений, что гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только стабильности в игре команды нет и в первом приближении.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» в среднем пропускает гол за матч

«Аль-Ахли» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Ахли» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.46 и 2.45.

Прогноз: «Аль-Наср» сражается за лидерство, и явно будет активно атаковать с первых минут матча.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, к тому же обыгрывали «Аль-Ахли» в двух последних очных поединках.

Ставка: Победа «Аль-Насра» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.21