ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров Эрлинг ХоланнСтихийное бедствие. Холанна не остановить — и он становится все лучше Валерий КарпинБез лидеров, но с оптимизмом и новыми лицами. Сборная России готовится к матчам во Вьетнаме
    Все новости спорта

    Аравийцы раздавят сборную Индонезии

    Саудовская Аравия — Индонезия: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Индонезия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Саудовская Аравия
    5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Индонезия. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Индонезия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Аравийцы явно намерены уверенно квалифицироваться на мировое первенство. Состав сборной по именам выглядит подобающе целям.

    При этом Саудовская Аравия на предыдущем этапе квалификации не выиграла свою группу. В 6 матчах команда набрала 13 очков, но уступила первую строчку Иордании.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела обидное поражение. Аравийцы уступили как раз сборной Иордании (1:2).

    А вот до того Саудовская Аравия уверенно переиграла Пакистан (3:0). А вот поединок со сборной Таджикистана завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она настреляла 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Саудиты во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили лишь 3 мяча. Да и атака команды отличилась 12 точными выстрелами.

    Матчи с Индонезией для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Саудовская Аравия победила четырежды при одном паритете.

    Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Да и вообще, индонезийцам саудиты еще никогда не проигрывали.

    Индонезия

    Турнирное положение: Индонезия явно намеревается как можно выгоднее проявить себя на фоне лучших азиатских сборных. Вот только соперники у команды чересчур маститые.

    Причем Индонезия нам предыдущем этапе квалификации заняла 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только Ирак, но сумела опередить вьетнамцев и филиппинцев.

  • Джекпот для Мбаппе и «Ювентуса», провал «Барсы». Победители и неудачники летнего трансферного окна
  • Анализируем итоги завершившегося летнего трансферного окна 2024 года
  • 02/09/2024

    • Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Индонезия уверенно расправилась с Филиппинами (2:0).

    А вот Ираку команда уступила по всем статьям (0:2). Правда, с Танзанией до того было подписано мировое соглашение (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Индонезия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 2 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: индонезийцы весьма ершисты, и за здорово живешь никому не сдаются. Дать ой команда способна кому угодно.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом Индонезия крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Из 6 очных поединков с аравийцами команда проиграла 5 раз при одном паритете.

    Тем не менее, номинальные гости постараются оказать достойное сопротивление саудитам. Да и оппонент не выглядит настолько монолитным.

    Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Индонезийцы наверняка максимально настроятся на этот поединок.

    Статистика для ставок

    • Саудовская Аравия обыгрывала индонезийцев в 5 из 6 очных встреч

    • Индонезия в среднем забивает чуть более гола за матч

    • Саудовская Аравия в среднем пропускает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.66 и 2.23.

    Прогноз: Аравийцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    Саудовская Аравия наверняка будет действовать с позиции силы, да и оборона соперника нередко дает сбои.

    Ставка: Фора Саудовской Аравии -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Ливан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Хоккайдо Консадоле Саппоро
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Альбирекс Ниигата — Матида Зельвия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Вентфорет Кофу
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Санфречче Хиросима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Мерв — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Шагадам — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Аркадаг — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Волгарь — Астрахань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Саудовская Аравия — Индонезия: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 05.09.2024. Прогнозы на футбол. Аравийцы раздавят сборную Индонезии
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры