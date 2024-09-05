5 сентября в 1-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Индонезия. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Индонезия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Аравийцы явно намерены уверенно квалифицироваться на мировое первенство. Состав сборной по именам выглядит подобающе целям.

При этом Саудовская Аравия на предыдущем этапе квалификации не выиграла свою группу. В 6 матчах команда набрала 13 очков, но уступила первую строчку Иордании.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела обидное поражение. Аравийцы уступили как раз сборной Иордании (1:2).

А вот до того Саудовская Аравия уверенно переиграла Пакистан (3:0). А вот поединок со сборной Таджикистана завершился ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках она настреляла 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Саудиты во втором раунде квалификации на Мундиаль пропустили лишь 3 мяча. Да и атака команды отличилась 12 точными выстрелами.

Матчи с Индонезией для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков Саудовская Аравия победила четырежды при одном паритете.

Очевидно, что хозяева мотивированы начать третий этап квалификации с виктории. Да и вообще, индонезийцам саудиты еще никогда не проигрывали.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезия явно намеревается как можно выгоднее проявить себя на фоне лучших азиатских сборных. Вот только соперники у команды чересчур маститые.

Причем Индонезия нам предыдущем этапе квалификации заняла 2 место в своем квартете. Команда пропустила вперед только Ирак, но сумела опередить вьетнамцев и филиппинцев.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Индонезия уверенно расправилась с Филиппинами (2:0).

А вот Ираку команда уступила по всем статьям (0:2). Правда, с Танзанией до того было подписано мировое соглашение (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Индонезия победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при всего 2 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: индонезийцы весьма ершисты, и за здорово живешь никому не сдаются. Дать ой команда способна кому угодно.

При этом Индонезия крайне неудачно играет с более статусными соперниками. Из 6 очных поединков с аравийцами команда проиграла 5 раз при одном паритете.

Тем не менее, номинальные гости постараются оказать достойное сопротивление саудитам. Да и оппонент не выглядит настолько монолитным.

Очевидно, что номинальные гости будут больше обороняться, нежели атаковать. Индонезийцы наверняка максимально настроятся на этот поединок.

Статистика для ставок

Саудовская Аравия обыгрывала индонезийцев в 5 из 6 очных встреч

Индонезия в среднем забивает чуть более гола за матч

Саудовская Аравия в среднем пропускает меньше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.66 и 2.23.

Прогноз: Аравийцы на голову сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

Саудовская Аравия наверняка будет действовать с позиции силы, да и оборона соперника нередко дает сбои.

Ставка: Фора Саудовской Аравии -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.00