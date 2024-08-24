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    «Алания» не оставит шансов «Шиннику»

    «Шинник» — «Алания». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 августа 2024 года

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    «Алания»
    24 августа в 7-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Алания». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 24 Августа 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Алания

    Алания

  • Владикавказ
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    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы провалили старт первенства. По итогам 6 первых туров команда занимает последнее 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Шинник» в 6 поединках сумел разжиться лишь 2 очками. Да и пропускает команда в среднем более гола за матч — 7 мячей.

    Шинник — Алания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре ярославцы взяли один зачетный балл. Команда Дмитрия Черышева не дала себя обыграть «Родине» (0:0).

    До того команда не уступила «СКА-Хабаровску» (0:0). А вот поединок с «Сочи» ярославцы провели неудачно (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» проиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили всего 1 мяч при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: атака ярославцев выглядит крайне слабо. Забила команда Черышева всего 1 мяч в новом сезоне.

    Поединки с «Аланией» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Шинник» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что ярославцы постараются зацепиться за очки. Да и пора бы команде Черышева отталкиваться от дна таблицы!

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» достаточно сильны, вот только стабильностью не блещут. По итогам первых 6 туров команда находится на скромном 10 месте.

    Причем «Алания» шикарно выглядит в плане надежности тылов. В 6 матчах команда пропустила в свои ворота лишь 2 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда сумела взять один зачетный балл. «Алания» не дала себя обыграть «канонирам» (0:0).

    До того команда минимально уступила «Енисею». Зато крепкие хабаровчане были разгромлены со счетом 3:0.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Алания» победила 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Константин Плиев — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает в плане игры и результатов. В двух последних матчах «барсы» не сумели отличиться.

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    При этом «Алания» пока испытывает явный кризис в плане созидания. Забивает команда в среднем менее гола за матч — 4 мяча.

    Состав у команды по именам выглядит довольно выгодно. Вот только в этом туре владикавказцам не поможет травмированный Константин Плиев.

    И уж точно «Алания» постарается подтянуться к зоне стыков. Да и пора бы «барсам» прибавлять в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Алания» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Шинник» в 6 турах забил всего 1 мяч

    • «Алания» не забивала в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.58. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.64 и 1.47.

    Прогноз: «Барсы» нынче явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Шинник» стартовал крайне неудачно, к тому же команда Черышева явно не преуспевает в плане реализации.

    Ставка: Победа «Алании» за 2.58.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.64

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    «Шинник» — «Алания». Ставка (к. 2.58) и прогноз на футбол, Первая лига, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Алания», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.58
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