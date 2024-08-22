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    «Рапид» привезет из Португалии приемлемый результат?

    «Брага» — «Рапид» Вена. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Рапид» Вена
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    «Рапид»
    в четверг, 22 августа, на заключительной стадии отбора Лиги Европы португальская «Брага» дома сыграет против австрийского «Рапида» из Вены в первом матче противостояния данных клубов. Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Рапид» Вена, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Брага

  • Брага
    •  Брага 22:30 Рапид Вена

    Рапид Вена

  • Вена
    •

    «Брага»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне «Брага» финишировала на четвертом месте в таблице португальского чемпионата и благодаря этому получила билет в еврокубки.

    В новом чемпионате Португалии коллектив провел лишь два поединка и набрал в них четыре очка, с которым идет среди лидеров.

    Брага — Рапид Вена: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На прошедших выходных «архиепископы» в рамках чемпионата страны на выезде обыграли «Боавишту» со счетом 1:0. Е немногим ранее они обыграли в гостях 2:1 швейцарский «Серветт» 2:1 и расписали ничью с «Эштрелой» 1:1 дома в рамках первенства страны.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В еврокубковых турнирах «Брага» в последние годы участвует постоянно и имеет там определенные успехи. Так в прошлом сезоне «оружейники» добрались до 1/16 финала Лиги Европы.

    В текущем же евросезоне они стартовали со второй стадии отбора Лиги Европы, где дважды обыграли израильский «Маккаби» из Петах-Тиквы — 2:0 и 5:0. А затем они прошли швейцарский «Серветт» — 0:0 и 2:1.

    «Рапид» Вена

    Турнирное положение: Клуб из Вены в прошлом чемпионате Австрии финишировал на четвертой строке и благодаря этому получил билет в ЛЕ.

    В текущем же чемпионате страны «Рапид» после трех туров набрал семь пунктов и идет в первой тройке.

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    • Последние матчи: В преддверии данной игры «зелено-белые» обыграли на своем поле «Тироль» со счетом 2:0 в матче чемпионата страны. А перед этим они с таким же результатом одолели в родных стенах турецкий «Трабзонспор» в ответном поединке третьего раунда отбора ЛЕ.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: В этом евросезоне «Рапид» уже успел убрать со своего пути двоих соперников. Сперва они дважды обыграл польскую «Вислу» из Кракова — 6:1 и 2:1, а затем дважды одолел турецкий «Трабзонспор» 2:0 и 1:0.

    Всего же в новом сезоне венцы провели восемь встреч в различных турнирах и ни разу не проиграли в них, добившись шести викторий при двух мировых исходах.

    Статистика для ставок

    • «Брага» в этом евросезоне выиграл три из четырех игр и раз сыграла вничью

    • «Рапид» в текущем евросезоне выиграл во всех четырех проведенных поединках

    • Ранее между собой данные клубы не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Браги» — 1.62, победа «Рапида» — 5.10, ничья — 4.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.68 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: Австрийский клуб отлично проводит данный евросезон и вполне может привезти из Португалии приемлемый для себя результат.

    Рекомендуемая ставка: победа «Рапида» с форой (+1) за 1.82.

    Прогноз: И также ставим еще здесь на низовой тотал, учитывая то, что насколько надежно играют в обороне данные команды на старте сезона.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.16.

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    «Брага» — «Рапид» Вена. Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Брага» — «Рапид» Вена, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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