Бранн
Ст. Миррен
«Бранн»
Турнирное положение: «Бранн» удачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Бранн» в 18 матчах чемпионата Норвегии выиграл 9 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 28 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Бранн» сломил сопротивление «Стремcгодсета» (3:2).
При этом «Бранн» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Сент-Мирреном» (1:1). А вот до того был пройден «Гоу Эхед Иглз» (0:0, 2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бранн» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: норвежцы не проигрывают уже 6 матчей кряду. Причем до ничьей с шотландцами команда выиграла дважды подряд.
При этом «Бранн» намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент в своих последних поединках не преуспевал.
Нет никаких сомнений, что норвежцы будут активно атаковать. Команда нынче выглядит достаточно симпатично.
«Сент-Миррен»
Турнирное положение: Шотландцы явно нацелены на проход в групповой раунд. Правда, первой встрече «Сент-Миррен» отыгрался в самой ее концовке (1:1).
Причем «Сент-Миррен» посредственно стартовал в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 6 месте турнирной таблицы.
Последние матчи: в двух стартовых турах своего чемпионата команда набрала 3 очка. При этом «Сент-Миррен» отличился 4 точными выстрелами.
В минувшем туре своего чемпионата «Сент-Миррен» уступил «Абердину» (1:3). А вот чуть ранее был уверенно обыгран «Хиберниан» (3:0).
В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки клуба отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила «скоттов». Да и в последних матчах «Сент-Миррен» выглядел бледновато.
Нет сомнений, что шотландцы постараются сыграть на своих козырях. В созидательном аспекте команда способна прибавить.
При этом «Сент-Миррен» уже прошел исландский «Валюр». После ничьей в первой встрече (0:0), шотландцы победили во второй (4:1).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент нередко ошибается в обороне.
Статистика для ставок
- «Сент-Миррен» не побеждал в 2 последних своих матчах
- «Бранн» не проигрывал в 6 своих последних поединках
- В первом поединке соперники подписали мировую (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.63, а победа оппонента — в скромные 9.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.
- 2.03Реал Мадрид — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.87ЦСКА — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 2.10Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Норвежцы явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке.
Шотландцы слишком нестабильны, да и в последних матчах явно испытывали кризис жанра.
Ставка: Фора «Бранна» -2.5 за 2.84.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.65