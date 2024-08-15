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    Сумеет ли «Бранн» разгромить шотландцев?

    «Бранн» — «Сент-Миррен». Ставка (к. 2.84) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 15 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бранн» — «Сент-Миррен»
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    «Бранн»
    15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Бранн» и «Сент-Миррен». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Сент-Миррен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 15 Августа 2024 года

    Бранн

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Бранн 20:00 Ст. Миррен

    Ст. Миррен

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Бранн»

    Турнирное положение: «Бранн» удачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бранн» в 18 матчах чемпионата Норвегии выиграл 9 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 28 мячей.

    Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Бранн» сломил сопротивление «Стремcгодсета» (3:2).

    При этом «Бранн» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Сент-Мирреном» (1:1). А вот до того был пройден «Гоу Эхед Иглз» (0:0, 2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бранн» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: норвежцы не проигрывают уже 6 матчей кряду. Причем до ничьей с шотландцами команда выиграла дважды подряд.

    При этом «Бранн» намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент в своих последних поединках не преуспевал.

    Нет никаких сомнений, что норвежцы будут активно атаковать. Команда нынче выглядит достаточно симпатично.

    «Сент-Миррен»

    Турнирное положение: Шотландцы явно нацелены на проход в групповой раунд. Правда, первой встрече «Сент-Миррен» отыгрался в самой ее концовке (1:1).

    Причем «Сент-Миррен» посредственно стартовал в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 6 месте турнирной таблицы.

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  • 12/08/2024

    • Последние матчи: в двух стартовых турах своего чемпионата команда набрала 3 очка. При этом «Сент-Миррен» отличился 4 точными выстрелами.

    В минувшем туре своего чемпионата «Сент-Миррен» уступил «Абердину» (1:3). А вот чуть ранее был уверенно обыгран «Хиберниан» (3:0).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки клуба отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила «скоттов». Да и в последних матчах «Сент-Миррен» выглядел бледновато.

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    Нет сомнений, что шотландцы постараются сыграть на своих козырях. В созидательном аспекте команда способна прибавить.

    При этом «Сент-Миррен» уже прошел исландский «Валюр». После ничьей в первой встрече (0:0), шотландцы победили во второй (4:1).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент нередко ошибается в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Миррен» не побеждал в 2 последних своих матчах

    • «Бранн» не проигрывал в 6 своих последних поединках

    • В первом поединке соперники подписали мировую (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.63, а победа оппонента — в скромные 9.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.

    Прогноз: Норвежцы явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Шотландцы слишком нестабильны, да и в последних матчах явно испытывали кризис жанра.

    Ставка: Фора «Бранна» -2.5 за 2.84.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.65

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    «Бранн» — «Сент-Миррен»: прогноз, ставка (2.84), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 15.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Бранн» разгромить шотландцев?
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