15 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Бранн» и «Сент-Миррен». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бранн» — «Сент-Миррен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бранн»

Турнирное положение: «Бранн» удачно выступает в своем чемпионате. Команда там находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Бранн» в 18 матчах чемпионата Норвегии выиграл 9 раз. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч — 28 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Бранн» сломил сопротивление «Стремcгодсета» (3:2).

При этом «Бранн» в первом матче квалификации Лиги конференций подписал мировую с «Сент-Мирреном» (1:1). А вот до того был пройден «Гоу Эхед Иглз» (0:0, 2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бранн» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: норвежцы не проигрывают уже 6 матчей кряду. Причем до ничьей с шотландцами команда выиграла дважды подряд.

При этом «Бранн» намерен воспользоваться фактором своего поля. Да и оппонент в своих последних поединках не преуспевал.

Нет никаких сомнений, что норвежцы будут активно атаковать. Команда нынче выглядит достаточно симпатично.

«Сент-Миррен»

Турнирное положение: Шотландцы явно нацелены на проход в групповой раунд. Правда, первой встрече «Сент-Миррен» отыгрался в самой ее концовке (1:1).

Причем «Сент-Миррен» посредственно стартовал в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 6 месте турнирной таблицы.

Последние матчи: в двух стартовых турах своего чемпионата команда набрала 3 очка. При этом «Сент-Миррен» отличился 4 точными выстрелами.

В минувшем туре своего чемпионата «Сент-Миррен» уступил «Абердину» (1:3). А вот чуть ранее был уверенно обыгран «Хиберниан» (3:0).

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках игроки клуба отличились 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: домашняя ничья в первом матче явно не устроила «скоттов». Да и в последних матчах «Сент-Миррен» выглядел бледновато.

Нет сомнений, что шотландцы постараются сыграть на своих козырях. В созидательном аспекте команда способна прибавить.

При этом «Сент-Миррен» уже прошел исландский «Валюр». После ничьей в первой встрече (0:0), шотландцы победили во второй (4:1).

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент нередко ошибается в обороне.

Статистика для ставок

«Сент-Миррен» не побеждал в 2 последних своих матчах

«Бранн» не проигрывал в 6 своих последних поединках

В первом поединке соперники подписали мировую (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бранн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.63, а победа оппонента — в скромные 9.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.35.

Прогноз: Норвежцы явно сильнее оппонента, и уж точно будут максимально активны в атаке.

Шотландцы слишком нестабильны, да и в последних матчах явно испытывали кризис жанра.

Ставка: Фора «Бранна» -2.5 за 2.84.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.65