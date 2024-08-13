Стяуа
Спарта П
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ не столь успешно стартовал в чемпионате Румынии. На текущий момент команда находится лишь на 8 месте турнирной таблицы.
При этом ФКСБ в первом поединке квалификации Лиги чемпионов добился неплохого результата. На выезде румыны не дали себя одолеть пражской «Спарте» (1:1).
Последние матчи: Беспроигрышная серия команды составляет уже 3 матча. ФКСБ довольно неплохо атакует, к тому же имеет потенциал прибавить в плане результатов.
В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. ФКСБ с огромным трудом переиграл «Фарул» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах румыны выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: Октавиан Попеску, Александру Пантя — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: ныне румыны находятся в приличных кондициях. Да и на своем поле команда явно постарается сыграть агрессивно.
При этом ФКСБ традиционно успешно противостоит пражанам. Из 5 последних очных поединков румыны выиграли 2 раза при 3 паритетах.
Очевидно, что румыны будут действовать первым номером. Да и в плане реализации команда выглядит довольно выгодно.
«Спарта» Прага
Турнирное положение: Пражане явно нацелены на проход в групповой раунд. «Спарта» Прага в первом поединке выглядела сильнее соперника, но победить не смогла (1:1).
Причем «Спарта» Прага блестяще стартовала в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте в турнирной таблице.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Чехии команда победила. Пражане расправились с «Богемиансом» (2:1).
При этом «Спарта» Прага до ничьей с румынами выиграла 5 раз кряду. Да и в чемпионате Чехии команда отличилась уже 10 забитыми мячами.
В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках пражане отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Иманол Гарсия, Асгер Серенсен, Мартин Сухомел — травмирован.
Состояние команды: Пражане прекрасно начали нынешний сезон. Да и по игре «Спарта» Прага выглядит монолитнее румын.
Средняя результативность команды в чемпионате составляет более 2 голов за матч. В 4 поединках чемпионата Чехии пражане не пропустили 3 раза.
При этом «Спарта» Прага имеет серьезные кадровые пробоины. Сразу несколько игроков пребывают в клубном лазарете.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в летнем цикле пражане проявляют себя максимально выгодно.
Статистика для ставок
- «Спарта» Прага не проигрывает в 8 матчах кряду
- ФКСБ не проигрывает почти 3 месяца
- Пражане еще ни разу не обыгрывали ФКСБ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.96 и 1.85.
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Прогноз: Пражане выглядят монолитнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.
Несмотря на ряд кадровых потерь, «Спарта» уж точно будет действовать с позиции силы.
Ставка: Победа «Спарты» Прага за 2.21.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.01