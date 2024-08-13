13 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ФКСБ и «Спарта» Прага. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Спарта» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ не столь успешно стартовал в чемпионате Румынии. На текущий момент команда находится лишь на 8 месте турнирной таблицы.

При этом ФКСБ в первом поединке квалификации Лиги чемпионов добился неплохого результата. На выезде румыны не дали себя одолеть пражской «Спарте» (1:1).

Последние матчи: Беспроигрышная серия команды составляет уже 3 матча. ФКСБ довольно неплохо атакует, к тому же имеет потенциал прибавить в плане результатов.

В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. ФКСБ с огромным трудом переиграл «Фарул» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах румыны выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: Октавиан Попеску, Александру Пантя — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: ныне румыны находятся в приличных кондициях. Да и на своем поле команда явно постарается сыграть агрессивно.

При этом ФКСБ традиционно успешно противостоит пражанам. Из 5 последних очных поединков румыны выиграли 2 раза при 3 паритетах.

Очевидно, что румыны будут действовать первым номером. Да и в плане реализации команда выглядит довольно выгодно.

«Спарта» Прага

Турнирное положение: Пражане явно нацелены на проход в групповой раунд. «Спарта» Прага в первом поединке выглядела сильнее соперника, но победить не смогла (1:1).

Причем «Спарта» Прага блестяще стартовала в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте в турнирной таблице.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Чехии команда победила. Пражане расправились с «Богемиансом» (2:1).

При этом «Спарта» Прага до ничьей с румынами выиграла 5 раз кряду. Да и в чемпионате Чехии команда отличилась уже 10 забитыми мячами.

В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках пражане отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Иманол Гарсия, Асгер Серенсен, Мартин Сухомел — травмирован.

Состояние команды: Пражане прекрасно начали нынешний сезон. Да и по игре «Спарта» Прага выглядит монолитнее румын.

Средняя результативность команды в чемпионате составляет более 2 голов за матч. В 4 поединках чемпионата Чехии пражане не пропустили 3 раза.

При этом «Спарта» Прага имеет серьезные кадровые пробоины. Сразу несколько игроков пребывают в клубном лазарете.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в летнем цикле пражане проявляют себя максимально выгодно.

Статистика для ставок

«Спарта» Прага не проигрывает в 8 матчах кряду

ФКСБ не проигрывает почти 3 месяца

Пражане еще ни разу не обыгрывали ФКСБ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.96 и 1.85.

Прогноз: Пражане выглядят монолитнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.

Несмотря на ряд кадровых потерь, «Спарта» уж точно будет действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Спарты» Прага за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.01