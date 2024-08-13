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    ФКСБ — «Спарта» Прага. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 13 августа 2024 года

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    «Спарта» Прага
    13 августа в 1/2 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ФКСБ и «Спарта» Прага. Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Спарта» Прага, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2024 года

    Стяуа

  • Бухарест
    •  Стяуа 21:30 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ не столь успешно стартовал в чемпионате Румынии. На текущий момент команда находится лишь на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом ФКСБ в первом поединке квалификации Лиги чемпионов добился неплохого результата. На выезде румыны не дали себя одолеть пражской «Спарте» (1:1).

    Последние матчи: Беспроигрышная серия команды составляет уже 3 матча. ФКСБ довольно неплохо атакует, к тому же имеет потенциал прибавить в плане результатов.

    В минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. ФКСБ с огромным трудом переиграл «Фарул» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах румыны выиграли 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Октавиан Попеску, Александру Пантя — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: ныне румыны находятся в приличных кондициях. Да и на своем поле команда явно постарается сыграть агрессивно.

    При этом ФКСБ традиционно успешно противостоит пражанам. Из 5 последних очных поединков румыны выиграли 2 раза при 3 паритетах.

    Очевидно, что румыны будут действовать первым номером. Да и в плане реализации команда выглядит довольно выгодно.

    «Спарта» Прага

    Турнирное положение: Пражане явно нацелены на проход в групповой раунд. «Спарта» Прага в первом поединке выглядела сильнее соперника, но победить не смогла (1:1).

    Причем «Спарта» Прага блестяще стартовала в своем чемпионате. Команда сейчас находится на 1 месте в турнирной таблице.

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  • 05/08/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата Чехии команда победила. Пражане расправились с «Богемиансом» (2:1).

    При этом «Спарта» Прага до ничьей с румынами выиграла 5 раз кряду. Да и в чемпионате Чехии команда отличилась уже 10 забитыми мячами.

    В 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках пражане отличились 13 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Иманол Гарсия, Асгер Серенсен, Мартин Сухомел — травмирован.

    Состояние команды: Пражане прекрасно начали нынешний сезон. Да и по игре «Спарта» Прага выглядит монолитнее румын.

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    Средняя результативность команды в чемпионате составляет более 2 голов за матч. В 4 поединках чемпионата Чехии пражане не пропустили 3 раза.

    При этом «Спарта» Прага имеет серьезные кадровые пробоины. Сразу несколько игроков пребывают в клубном лазарете.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в летнем цикле пражане проявляют себя максимально выгодно.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» Прага не проигрывает в 8 матчах кряду

    • ФКСБ не проигрывает почти 3 месяца

    • Пражане еще ни разу не обыгрывали ФКСБ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» Прага — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.21. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 1.96 и 1.85.

    Прогноз: Пражане выглядят монолитнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.

    Несмотря на ряд кадровых потерь, «Спарта» уж точно будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Победа «Спарты» Прага за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.01

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    ФКСБ — «Спарта» Прага: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Спарта» провести удачную гастроль?
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