Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Вроцлав» — «Рига». Начало — в 21:30 Ставка и прогноз на матч «Вроцлав» — «Рига», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вроцлав»

Турнирная таблица: В чемпионате Польши прошли матчи 2-го тура, «Вроцлав» в турнирной таблице занимает 15 место, набрав всего 1 очко.

Последние матчи: Новый сезон во внутреннем чемпионате уже стартовал. «Вроцлав» с ничьи стартовал в Экстраклассе, обменявшись голами с командой «Лехия Гданськ» (1:1). Во втором туре «Вроцлав» проиграл команде «Пяст» (0:2).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Межсезонье: В летнее межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча, выиграв у ФК «Брзег Долни» (4:0), «Клужа» (1:0) и «Опавы» (2:0). Была ничья с командой «Млада-Болеслав» (1:1) и поражение от пражской «Славии» (0:2).

«Рига»

Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает второе место, после 24 туров вице-чемпионы набрали 55 очков. От лидера — РФШ отставание составляет 4 пункта.

Последние матчи: В 24 туре чемпионата «Рига» одержала победу над командой «Даугавпилс» (1:0).

Во втором раунде Лиги конференций «Рига» выиграла у «Вроцлава» (1:0). Единственный и победный гол на 7-й минуте матча забил Нианг.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

Состояние команды: «Рига» выдает победную серию из пяти матчей, в которую входят игры чемпионата против «Даугавпилса» (1:0), «Елгавы» (6:1), «Вентспилса» (3:0) и «Лиепаи» (3:0).

Статистика для ставок

Беспроигрышная серия «Риги» составляет 17 матчей: 13 побед и 4 ничьи

В межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча

«Рига» — «Вроцлав» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вроцлав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.05, а победа «Риги» — в 4.87.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.06 соответственно.

Прогноз: «Рига» не проигрывает на протяжении 17 матчей, у латвийского клуба есть хороший шанс продлить эту серию. Можно рискнуть и сыграть на том, что рижские футболисты как минимум не проиграют.

Ставка: Фора «Риги» (+1) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.74.