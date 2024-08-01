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    «Рига» увезёт из Польши положительный результат?

    «Вроцлав» — «Рига». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 1 августа 2024 года

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    «Рига» — «Вроцлав»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 1 августа пройдет матч «Вроцлав» — «Рига». Начало — в 21:30 Ставка и прогноз на матч «Вроцлав» — «Рига», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2024 года

    Шлёнск

  • Вроцлав
    •  Шлёнск 21:30 Рига

    Рига

  • Рига
    •

    «Вроцлав»

    Турнирная таблица: В чемпионате Польши прошли матчи 2-го тура, «Вроцлав» в турнирной таблице занимает 15 место, набрав всего 1 очко.

    Последние матчи: Новый сезон во внутреннем чемпионате уже стартовал. «Вроцлав» с ничьи стартовал в Экстраклассе, обменявшись голами с командой «Лехия Гданськ» (1:1). Во втором туре «Вроцлав» проиграл команде «Пяст» (0:2).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

    Межсезонье: В летнее межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча, выиграв у ФК «Брзег Долни» (4:0), «Клужа» (1:0) и «Опавы» (2:0). Была ничья с командой «Млада-Болеслав» (1:1) и поражение от пражской «Славии» (0:2).

    «Рига»

    Турнирная таблица: В чемпионате Латвии «Рига» занимает второе место, после 24 туров вице-чемпионы набрали 55 очков. От лидера — РФШ отставание составляет 4 пункта.

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    • Последние матчи: В 24 туре чемпионата «Рига» одержала победу над командой «Даугавпилс» (1:0).

    Во втором раунде Лиги конференций «Рига» выиграла у «Вроцлава» (1:0). Единственный и победный гол на 7-й минуте матча забил Нианг.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных в команде на матч нет.

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    Состояние команды: «Рига» выдает победную серию из пяти матчей, в которую входят игры чемпионата против «Даугавпилса» (1:0), «Елгавы» (6:1), «Вентспилса» (3:0) и «Лиепаи» (3:0).

    Статистика для ставок

    • Беспроигрышная серия «Риги» составляет 17 матчей: 13 побед и 4 ничьи

    • В межсезонье «Вроцлав» провёл 5 товарищеских матча

    • «Рига» — «Вроцлав» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вроцлав» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.05, а победа «Риги» — в 4.87.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.74 и 2.06 соответственно.

    Прогноз: «Рига» не проигрывает на протяжении 17 матчей, у латвийского клуба есть хороший шанс продлить эту серию. Можно рискнуть и сыграть на том, что рижские футболисты как минимум не проиграют.

    Ставка: Фора «Риги» (+1) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.74.

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    «Вроцлав» — «Рига»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 01.08.2024. Прогнозы на футбол. «Рига» увезёт из Польши положительный результат?
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