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    Сербам победы не видать!

    «Морнар» — «Раднички 1923». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Морнар» — «Раднички 1923»
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    «Раднички 1923»
    31 июля в 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Морнар» и «Раднички 1923». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Морнар» — «Раднички 1923», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2024 года

    Морнар

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Морнар 21:45 Раднички К

    Раднички К

  • Крагуевац
    •

    «Морнар»

    Турнирное положение: «Морнар» уже прошел один раунд квалификации. Причем черногорцам пришлось здорово попотеть.

    При этом «Морнар» в первом матче с тбилисским «Динамо» натужно победил (2:1). А вот ответный поединок завершился ничьей (1:1).

    Последние матчи: в первом поединке с сербами команда потерпела поражение (0:1). Единственный мяч был пропущен на экваторе второго тайма.

    Да и вообще, сейчас «Морнар» явно находится не в лучших кондициях. В двух своих последних матчах команда забила лишь один мяч.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Морнар» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После минимального поражения в первом матче команда явно постарается забить быстрый мяч. Да и оппонент явно не выглядит непроходимым.

    При этом «Морнар» пока никак не может прибавить в плане реализации. Да и проблемы в обороне никуда не делись.

    Очевидно, что черногорцы будут активны в атаке. Да и минимальное поражение в первой встрече почти ничего не значит.

    «Раднички 1923»

    Турнирное положение: Сербы намерены пробиться в групповой этап Лиги конференций. «Раднички 1923» в первом матче переиграли «Морнар» (1:0).

    Причем «Раднички 1923» уже успели стартовать в своем чемпионате. Правда, первый тур завершился поражением от «Железничара» Панчево (2:3).

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    • Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них сербы добыли 3 виктории при одном паритете.

    Неудачный старт в чемпионате Сербии «Раднички 1923» могут списать на недооценку соперника. А вот в еврокубках настрой явно будет совсем иным!

    В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках сербы отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: сербы достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Так что нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    Нет сомнений, что сербы постараются закрепить успех первой встречи. Да и по игре они выглядят ярче оппонента.

    При этом «Раднички 1923» имеет средний по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация реабилитироваться за оплеуху в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Сербы способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Черногорцы в 2 своих последних матчах забили всего 1 мяч

    • «Раднички 1923» в 4 летних спаррингах добыли 3 победы при одной ничьей

    • Первый поединок соперников завершился победой сербов (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Раднички 1923» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.46.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.96 и 1.82.

    Прогноз: Черногорцы за здорово живешь не сдадутся, да и оппонент нестабилен.

    Сербы не блещут стабильностью в игре и результатах, да и проблемы в обороне никуда не делись.

    Ставка: «Морнар» не проиграет за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.28

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    «Морнар» — «Раднички 1923»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 31.07.2024. Прогнозы на футбол. Сербам победы не видать!
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