Морнар
Раднички К
«Морнар»
Турнирное положение: «Морнар» уже прошел один раунд квалификации. Причем черногорцам пришлось здорово попотеть.
При этом «Морнар» в первом матче с тбилисским «Динамо» натужно победил (2:1). А вот ответный поединок завершился ничьей (1:1).
Последние матчи: в первом поединке с сербами команда потерпела поражение (0:1). Единственный мяч был пропущен на экваторе второго тайма.
Да и вообще, сейчас «Морнар» явно находится не в лучших кондициях. В двух своих последних матчах команда забила лишь один мяч.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Морнар» выиграл 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: После минимального поражения в первом матче команда явно постарается забить быстрый мяч. Да и оппонент явно не выглядит непроходимым.
При этом «Морнар» пока никак не может прибавить в плане реализации. Да и проблемы в обороне никуда не делись.
Очевидно, что черногорцы будут активны в атаке. Да и минимальное поражение в первой встрече почти ничего не значит.
«Раднички 1923»
Турнирное положение: Сербы намерены пробиться в групповой этап Лиги конференций. «Раднички 1923» в первом матче переиграли «Морнар» (1:0).
Причем «Раднички 1923» уже успели стартовать в своем чемпионате. Правда, первый тур завершился поражением от «Железничара» Панчево (2:3).
Последние матчи: летом команда провела 4 контрольных поединка. В них сербы добыли 3 виктории при одном паритете.
Неудачный старт в чемпионате Сербии «Раднички 1923» могут списать на недооценку соперника. А вот в еврокубках настрой явно будет совсем иным!
В 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках сербы отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: сербы достаточно крепки, вот только стабильностью не блещут. Так что нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.
Нет сомнений, что сербы постараются закрепить успех первой встречи. Да и по игре они выглядят ярче оппонента.
При этом «Раднички 1923» имеет средний по именам подбор игроков. Плюс есть мотивация реабилитироваться за оплеуху в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Сербы способны поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Черногорцы в 2 своих последних матчах забили всего 1 мяч
- «Раднички 1923» в 4 летних спаррингах добыли 3 победы при одной ничьей
- Первый поединок соперников завершился победой сербов (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Раднички 1923» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 4.46.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.96 и 1.82.
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Прогноз: Черногорцы за здорово живешь не сдадутся, да и оппонент нестабилен.
Сербы не блещут стабильностью в игре и результатах, да и проблемы в обороне никуда не делись.
Ставка: «Морнар» не проиграет за 2.02.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих настреляют три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.28