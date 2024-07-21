«Ботафого» на своем поле примет «Интернасьонал» в 18-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 18 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: По итогам 17-ти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает первое место с 36 баллами и разницей мячей 28-14.

Команда на три балла опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас» и на пять — от «Фламенго», который сыграл на один поединок меньше.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле взял три очка. Ему с минимальным счетом удалось обыграть конкурента «Палмейрас» (1:0).

Этот успех продлил серию побед коллектива в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Пабло, Рафаэл, Жеффиньо, Филипе Сампайо, Эдуардо, Матеус Насименто, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Ботафого» ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, благодаря которой он и сумел подняться на вершину бразильской Серии А.

Джефферсон Саварино — лучший бомбардир команды в лиге с четырьмя голами.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — 11 пропущенных.

Команда находится вне зоны Южноамериканского кубка, уступая ей на один балл, а также опережает зону вылета на четыре очка.

Последние матчи: клуб в последней игре проиграл. На чужом поле в рамках Южноамериканского кубка он уступил аргентинскому «Росарио Сентраль» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры — внутренние и континентальные.

Не сыграют: травмированы — Тиаго Майя, Лукка, Чарлес Арангис, Иван Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Интернасьонал» ни разу не выиграл при четырех поражениях и трех ничьих.

Это говорит о плохой форме гостей, а значит сыграть даже вничью ему будет сложно.

Весли — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Ботафого» не пропускал

в четырех из семи последних матчей «Ботафого» забивали больше 2,5 голов

в шести из семи последних матчей «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.40, победа «Интернасьонала» — в 5.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 3,5 голов.

Вместе с тем, в трех из четырех последних встреч гости проиграли, и в этих матчах забивали меньше 3,5 голов.

Ставка: «Ботафого» победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из семи последних матчей «Интернасьонала».

Ставка: обе команды забьют за 2.35