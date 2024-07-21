ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеКилиан Мбаппе и история десятилетней одержимости «Реала» его подписанием Нико УильямсЭффект Евро-2024. Есть ли смысл покупать игроков, которые заявили о себе на турнире для сборных? Марко НиколичЛето ЦСКА: ставка на тренерский талант Николича
  • 12:24
    • Романо: Мората подписал контракт с «Миланом»
  • 12:12
    • «Кайрат» расторг контракт с экс-защитником сборной России
  • 11:39
    • Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании
  • 11:26
    • «Зенит» и «Галатасарай» согласовали трансфер Вендела
  • 10:52
    • «Челси» готов заплатить больше 40 млн евро за бразильского полузащитника «Фулхэма»
    Все новости спорта

    Споткнется ли «Ботафого» об «Интернасьонал»?

    «Ботафого» — «Интернасьонал». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 21 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Интернасьонал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джефферсон Саварино
    «Ботафого» на своем поле примет «Интернасьонал» в 18-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 18 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июля 2024 года

    Ботафого

  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 00:30 Интернасьонал

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ботафого»

    Турнирное положение: По итогам 17-ти туров бразильской Серии А «Ботафого» занимает первое место с 36 баллами и разницей мячей 28-14.

    Команда на три балла опережает своего ближайшего преследователя «Палмейрас» и на пять — от «Фламенго», который сыграл на один поединок меньше.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле взял три очка. Ему с минимальным счетом удалось обыграть конкурента «Палмейрас» (1:0).

    Этот успех продлил серию побед коллектива в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Пабло, Рафаэл, Жеффиньо, Филипе Сампайо, Эдуардо, Матеус Насименто, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Ботафого» ни разу не проиграл при пяти победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, благодаря которой он и сумел подняться на вершину бразильской Серии А.

    Джефферсон Саварино — лучший бомбардир команды в лиге с четырьмя голами.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В его активе 12 забитых мячей, в пассиве — 11 пропущенных.

    Команда находится вне зоны Южноамериканского кубка, уступая ей на один балл, а также опережает зону вылета на четыре очка.

  • Ранний взгляд на ЧМ-2026: Испания — фаворит, «последний танец» Месси и изнуряющая жара
  • Несколько слишком ранних прогнозов на мундиаль, который пройдет через два года на североамериканском континенте
  • 17/07/2024

    • Последние матчи: клуб в последней игре проиграл. На чужом поле в рамках Южноамериканского кубка он уступил аргентинскому «Росарио Сентраль» (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры — внутренние и континентальные.

    Не сыграют: травмированы — Тиаго Майя, Лукка, Чарлес Арангис, Иван Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Интернасьонал» ни разу не выиграл при четырех поражениях и трех ничьих.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это говорит о плохой форме гостей, а значит сыграть даже вничью ему будет сложно.

    Весли — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Ботафого» не пропускал

    • в четырех из семи последних матчей «Ботафого» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.40, победа «Интернасьонала» — в 5.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 3,5 голов.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних встреч гости проиграли, и в этих матчах забивали меньше 3,5 голов.

    Ставка: «Ботафого» победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в шести из семи последних матчей «Интернасьонала».

    Ставка: обе команды забьют за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Дардери — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Штруфф — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Надаль — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фис — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Шарма — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тиранте — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Аякс — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Циципас — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Скатов — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вукич — Юбэнкс
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аустрия — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ботафого» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 21.07.2024. Прогнозы на футбол. Споткнется ли «Ботафого» об «Интернасьонал»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры