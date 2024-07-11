Белорусский клуб подтвердит статус фаворита?

В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирная таблица: «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси. В сезоне 2023 команда набрала 49 очков.

Последние матчи: Сейчас проходит новый розыгрыш белорусского чемпионата, «Торпедо-БедАЗ» делит первую строчку с минским «Динамо», аккумулировав по 35 очков. В 15 туре чемпионата Беларуси «Торпедо» разгромил команду «Славия-Мозырь» (3:0).

Торпедо-БелАЗ — Милсами: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.773.404.50Бонус€600

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» играл в квалификации Лиги конференций. Белорусский клуб в рамках 2 раунда уступил кипрскому коллективу АЕК Ларнака.

«Милсами»

Турнирная таблица: «Милсами» финишировал в чемпионате Молдавии на 4 месте, одержав 2 победы, сыграв 4 встречи вничью и потерпев 4 поражения.

Последние матчи: 3 августа стартует новый сезон в Суперлиге Молдавии. В первом туре внутреннего первенства «Милсами» сразится с «Петрокубом», игра пройдёт на домашней арене «орлов» в Оргееве.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Милсами» не смог пройти дальше первого раунда, уступив литовскому клубу «Паневежис».

Статистика для ставок

«Милсами» в последних пяти матчах одержал одну победу

«Торпедо-БелАЗ» в последних пяти матчах одержал четыре победы

Ранее «Торпедо-БелАЗ» и «Милсами» не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.35, а победа «Милсами» — в 4.55.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.65 соответственно.

Прогноз: «Милсами» не тот клуб, которого стоит бояться, команда мало побеждает в последнее время, а это значит, что у «Торпедо» есть все шансы добиться положительного результата.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по низам в предстоящей игре.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.19.