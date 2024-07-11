ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнМомент истины. Англии и Нидерландам нужно, чтобы их звездные нападающие начали забивать Ламин ЯмальДневник Евро. Первый финалист, рекорды Ямаля, достижение Испании, селфи с Мбаппе на поле Испания празднует выход в финал ЕвроКороче, Евро. 9-10 июля
  • 08:25
    • Аргентина победила Канаду и вышла в финал Кубка Америки-2024
    Все новости спорта

    Белорусский клуб подтвердит статус фаворита?

    «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига конференций, 11 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Торпедо-БелАЗ Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Милсами» — «Эльфсборг»
    В первом отборочном раунде Лиги конференций 11 июля пройдет матч «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами». Начало — в 21:00 Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 21:00 Милсами

    Милсами

  • Молдова. Суперлига. Финал
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирная таблица: «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси. В сезоне 2023 команда набрала 49 очков.

    Последние матчи: Сейчас проходит новый розыгрыш белорусского чемпионата, «Торпедо-БедАЗ» делит первую строчку с минским «Динамо», аккумулировав по 35 очков. В 15 туре чемпионата Беларуси «Торпедо» разгромил команду «Славия-Мозырь» (3:0).

    Торпедо-БелАЗ — Милсами: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.773.404.50Бонус€600
    •

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» играл в квалификации Лиги конференций. Белорусский клуб в рамках 2 раунда уступил кипрскому коллективу АЕК Ларнака.

    «Милсами»

    Турнирная таблица: «Милсами» финишировал в чемпионате Молдавии на 4 месте, одержав 2 победы, сыграв 4 встречи вничью и потерпев 4 поражения.

  • Момент истины. Англии и Нидерландам нужно, чтобы их звездные нападающие начали забивать
  • У Англии и Нидерландов есть в составе элитные нападающие, которые никак не могут раскрыться на Евро-2024
  • Сегодня

    • Последние матчи: 3 августа стартует новый сезон в Суперлиге Молдавии. В первом туре внутреннего первенства «Милсами» сразится с «Петрокубом», игра пройдёт на домашней арене «орлов» в Оргееве.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Милсами» не смог пройти дальше первого раунда, уступив литовскому клубу «Паневежис».

    Статистика для ставок

    • «Милсами» в последних пяти матчах одержал одну победу

    • «Торпедо-БелАЗ» в последних пяти матчах одержал четыре победы

    • Ранее «Торпедо-БелАЗ» и «Милсами» не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.35, а победа «Милсами» — в 4.55.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: «Милсами» не тот клуб, которого стоит бояться, команда мало побеждает в последнее время, а это значит, что у «Торпедо» есть все шансы добиться положительного результата.

    Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по низам в предстоящей игре.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.43
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Хассан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Остапенко — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рыбакина — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Рахимова — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Клейн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Галан — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Музетти — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Де Минор — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Качин — Нагал
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ордабасы — Петрокуб
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пер — Печчи
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Алга — Илбирс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Флора — Целе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо-БелАЗ» — «Милсами»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Белорусский клуб подтвердит статус фаворита?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры