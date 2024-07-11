Белорусский клуб подтвердит статус фаворита?

Торпедо-БелАЗ
Милсами
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирная таблица: «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси. В сезоне 2023 команда набрала 49 очков.
Последние матчи: Сейчас проходит новый розыгрыш белорусского чемпионата, «Торпедо-БедАЗ» делит первую строчку с минским «Динамо», аккумулировав по 35 очков. В 15 туре чемпионата Беларуси «Торпедо» разгромил команду «Славия-Мозырь» (3:0).
Торпедо-БелАЗ — Милсами: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» играл в квалификации Лиги конференций. Белорусский клуб в рамках 2 раунда уступил кипрскому коллективу АЕК Ларнака.
«Милсами»
Турнирная таблица: «Милсами» финишировал в чемпионате Молдавии на 4 месте, одержав 2 победы, сыграв 4 встречи вничью и потерпев 4 поражения.
Последние матчи: 3 августа стартует новый сезон в Суперлиге Молдавии. В первом туре внутреннего первенства «Милсами» сразится с «Петрокубом», игра пройдёт на домашней арене «орлов» в Оргееве.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Милсами» не смог пройти дальше первого раунда, уступив литовскому клубу «Паневежис».
Статистика для ставок
- «Милсами» в последних пяти матчах одержал одну победу
- «Торпедо-БелАЗ» в последних пяти матчах одержал четыре победы
- Ранее «Торпедо-БелАЗ» и «Милсами» не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.35, а победа «Милсами» — в 4.55.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.16 и 1.65 соответственно.
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Прогноз: «Милсами» не тот клуб, которого стоит бояться, команда мало побеждает в последнее время, а это значит, что у «Торпедо» есть все шансы добиться положительного результата.
Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» с коэффициентом 1.83.
Прогноз: Предположим, что соперники сыграют по низам в предстоящей игре.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.19.