Первый матч закончится вничью?

11 июля в квалификации Лиги Европы сыграют «Ботев» и «Марибор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботев» — «Марибор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботев»

Турнирное положение: «Ботев» в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Болгарии на 6-м месте в таблице. Команда набрала 44 очка в 30 встречах.

Последние матчи: Последние официальные матчи «Ботев» провел еще в мае. Концовку чемпионата команда откровенно смазала.

Три последних матча в чемпионате Болгарии-2023/24 «Ботев» проиграл. Команда уступила «Славии», ЦСКА 1948 и «Арде».

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Ботев» является фаворитом домашнего матча. Команде важно одержать победу и обеспечить задел перед ответной встречей.

В конце мая «Ботев» проиграл три матча кряду. Команда закончила сезон в чемпионате Болгарии на минорной ноте. Получится ли удачно стартовать в квалификации Лиги Европы?

«Марибор»

Турнирное положение: «Марибор» завершил прошедший сезон в чемпионате Словении на 2-м месте в таблице. Команда набрала 67 очков в 36 матчах.

У «Марибора» 19 побед, 10 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составила 67-35.

Последние матчи: В летних спаррингах «Марибор» выглядел неплохо. Клуб в четырех матчах одержал три победы.

«Марибору» удалось обыграть «Спартак Трнаву», «Будучност» и ЦСКА 1948. Поражение в контрольных матчах пока было одно. «Марибор» уступил «Рапиду» Бухарест со счетом 0:4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Марибор» в контрольных матчах порадовал поклонников победами. Фанаты словенской команды рассчитывают на успешный старт в квалификации еврокубков.

«Марибор» неплохо выступает в гостях. В период с 6 декабря 2023 года по 19 мая 2024 года клуб в 10 выездных матчах потерпел лишь одно поражение.

Статистика для ставок

В конце мая «Ботев» проиграл три матча кряду

«Марибор» в летних контрольных матчах выиграл три поединка из четырех

В последних четырех играх с участием «Марибора» было забито минимум 3 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботев» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.69.

Прогноз: Сейчас команды далеки от оптимальных кондиций. Ожидается равный футбол, где, скорее всего, будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче смогут забить обе команды.

Ставка: Обе забьют за 1.85