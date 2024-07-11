Первый матч закончится вничью?

Ботев
Марибор
«Ботев»
Турнирное положение: «Ботев» в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Болгарии на 6-м месте в таблице. Команда набрала 44 очка в 30 встречах.
Последние матчи: Последние официальные матчи «Ботев» провел еще в мае. Концовку чемпионата команда откровенно смазала.
Три последних матча в чемпионате Болгарии-2023/24 «Ботев» проиграл. Команда уступила «Славии», ЦСКА 1948 и «Арде».
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Ботев» является фаворитом домашнего матча. Команде важно одержать победу и обеспечить задел перед ответной встречей.
В конце мая «Ботев» проиграл три матча кряду. Команда закончила сезон в чемпионате Болгарии на минорной ноте. Получится ли удачно стартовать в квалификации Лиги Европы?
«Марибор»
Турнирное положение: «Марибор» завершил прошедший сезон в чемпионате Словении на 2-м месте в таблице. Команда набрала 67 очков в 36 матчах.
У «Марибора» 19 побед, 10 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составила 67-35.
Последние матчи: В летних спаррингах «Марибор» выглядел неплохо. Клуб в четырех матчах одержал три победы.
«Марибору» удалось обыграть «Спартак Трнаву», «Будучност» и ЦСКА 1948. Поражение в контрольных матчах пока было одно. «Марибор» уступил «Рапиду» Бухарест со счетом 0:4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Марибор» в контрольных матчах порадовал поклонников победами. Фанаты словенской команды рассчитывают на успешный старт в квалификации еврокубков.
«Марибор» неплохо выступает в гостях. В период с 6 декабря 2023 года по 19 мая 2024 года клуб в 10 выездных матчах потерпел лишь одно поражение.
Статистика для ставок
- В конце мая «Ботев» проиграл три матча кряду
- «Марибор» в летних контрольных матчах выиграл три поединка из четырех
- В последних четырех играх с участием «Марибора» было забито минимум 3 гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ботев» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.69.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Сейчас команды далеки от оптимальных кондиций. Ожидается равный футбол, где, скорее всего, будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче смогут забить обе команды.
Ставка: Обе забьют за 1.85