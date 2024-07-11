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    Первый матч закончится вничью?

    «Ботев» — «Марибор». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботев» — «Марибор»
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    «Марибор»
    11 июля в квалификации Лиги Европы сыграют «Ботев» и «Марибор». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботев» — «Марибор», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Ботев

  • Лига Европы. Квалификация
    •  Ботев 21:00 Марибор

    Марибор

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    «Ботев»

    Турнирное положение: «Ботев» в прошлом сезоне финишировал в чемпионате Болгарии на 6-м месте в таблице. Команда набрала 44 очка в 30 встречах.

    Последние матчи: Последние официальные матчи «Ботев» провел еще в мае. Концовку чемпионата команда откровенно смазала.

    Три последних матча в чемпионате Болгарии-2023/24 «Ботев» проиграл. Команда уступила «Славии», ЦСКА 1948 и «Арде».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Ботев» является фаворитом домашнего матча. Команде важно одержать победу и обеспечить задел перед ответной встречей.

    В конце мая «Ботев» проиграл три матча кряду. Команда закончила сезон в чемпионате Болгарии на минорной ноте. Получится ли удачно стартовать в квалификации Лиги Европы?

    «Марибор»

    Турнирное положение: «Марибор» завершил прошедший сезон в чемпионате Словении на 2-м месте в таблице. Команда набрала 67 очков в 36 матчах.

    У «Марибора» 19 побед, 10 ничьих и 7 поражений. Разница мячей составила 67-35.

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    • Последние матчи: В летних спаррингах «Марибор» выглядел неплохо. Клуб в четырех матчах одержал три победы.

    «Марибору» удалось обыграть «Спартак Трнаву», «Будучност» и ЦСКА 1948. Поражение в контрольных матчах пока было одно. «Марибор» уступил «Рапиду» Бухарест со счетом 0:4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Марибор» в контрольных матчах порадовал поклонников победами. Фанаты словенской команды рассчитывают на успешный старт в квалификации еврокубков.

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    «Марибор» неплохо выступает в гостях. В период с 6 декабря 2023 года по 19 мая 2024 года клуб в 10 выездных матчах потерпел лишь одно поражение.

    Статистика для ставок

    • В конце мая «Ботев» проиграл три матча кряду

    • «Марибор» в летних контрольных матчах выиграл три поединка из четырех

    • В последних четырех играх с участием «Марибора» было забито минимум 3 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботев» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.69.

    Прогноз: Сейчас команды далеки от оптимальных кондиций. Ожидается равный футбол, где, скорее всего, будет зафиксирована ничья.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче смогут забить обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 1.85

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    «Ботев» — «Марибор»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 11.07.2024. Прогнозы на футбол. Первый матч закончится вничью?
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