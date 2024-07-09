ФКСБ мгновенно деклассирует санмаринцев

Virtus Acquaviva
Стяуа
«Виртус»
Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. «Виртус» стал чемпионом Сан-Марино.
При этом «Виртус» добыл 26 побед в 30 матчах. Да и забивала команда в среднем 2 гола за матч — 61 мяч.
Последние матчи: в трех летних спаррингах южане не смогли победить ни разу. Причем в двух из этих матчей команда уступила.
А вот в финале Кубка Титано команде не повезло. В серии послематчевых пенальти она уступила «Ла-Фиорите».
В 5 своих последних матчах «Виртус» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Санмаринцы традиционно являются поставщиками очков в еврокубках. «Виртусу» также уготована роль андердога в данном противостоянии.
Плюс ко всему, по именам состав команды выглядит уж очень скромно. Да и без игровой практики «Виртус» находится больше месяца.
Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Санмаринцы явно постараются оказать достойное сопротивление более статусным румынам.
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ сейчас на приличном ходу. Команда уже начала официальный сезон, в финале Суперкубка Румынии победив «Корвинул» (3:0).
При этом ФКСБ выгодно смотрелся и в контрольных поединках. Да и вообще, румыны намерены побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.
Последние матчи: в трех своих летних матчах команда победила. Да и оборона румынского клуба выглядит монолитно.
Сначала ФКСБ разнес в щепки оборону «Апелдорна» (8:0). После чего был обыгран более крепкий «Алмере Сити» (2:1).
В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 13 голами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Румыны явно намерены продолжить свой победный путь. Да и обыгрывать представителя Сан-Марино команда априори обязана.
Явно должен прибавить в плане голевой отдачи Давид Микулеску. Форвард отличился всего 5 мячами в минувшем чемпионате Румынии.
При этом ФКСБ априори не должен иметь проблем в поединке со столь скромным оппонентом. Да и решить исход противостояния в первой встрече команда явно постарается.
Очевидно, что румыны будут действовать агрессивно. Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.
Статистика для ставок
- «Виртус» уже почти полтора месяца не проводил официальных поединков
- ФКСБ выиграл в 3 своих последних матчах
- ФКСБ в 3 летних поединках пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 20.00, а победа оппонента — в скромные 28.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.09 и 5.75.
- 2.07Испания — Франция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.12Зенит — Црвена Звезда: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.15Викингур — Шемрок: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: Румыны явно сильнее соперника, так что наверняка начнут матч сверхактивно.
ФКСБ явно выше классом, так что ждем от номинальных гостей агрессивных атакующих действий.
Ставка: Фора ФКСБ в 1 тайме -2.5 за 3.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 2.05