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    ФКСБ мгновенно деклассирует санмаринцев

    «Виртус» — ФКСБ. Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 9 июля 2024 года

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    ФКСБ
    9 июля в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Виртус» и ФКСБ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виртус» — ФКСБ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2024 года

    Virtus Acquaviva

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Virtus Acquaviva 22:00 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
    •

    «Виртус»

    Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. «Виртус» стал чемпионом Сан-Марино.

    При этом «Виртус» добыл 26 побед в 30 матчах. Да и забивала команда в среднем 2 гола за матч — 61 мяч.

    Последние матчи: в трех летних спаррингах южане не смогли победить ни разу. Причем в двух из этих матчей команда уступила.

    А вот в финале Кубка Титано команде не повезло. В серии послематчевых пенальти она уступила «Ла-Фиорите».

    В 5 своих последних матчах «Виртус» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Санмаринцы традиционно являются поставщиками очков в еврокубках. «Виртусу» также уготована роль андердога в данном противостоянии.

    Плюс ко всему, по именам состав команды выглядит уж очень скромно. Да и без игровой практики «Виртус» находится больше месяца.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Санмаринцы явно постараются оказать достойное сопротивление более статусным румынам.

    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ сейчас на приличном ходу. Команда уже начала официальный сезон, в финале Суперкубка Румынии победив «Корвинул» (3:0).

    При этом ФКСБ выгодно смотрелся и в контрольных поединках. Да и вообще, румыны намерены побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

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    • Последние матчи: в трех своих летних матчах команда победила. Да и оборона румынского клуба выглядит монолитно.

    Сначала ФКСБ разнес в щепки оборону «Апелдорна» (8:0). После чего был обыгран более крепкий «Алмере Сити» (2:1).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 13 голами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Румыны явно намерены продолжить свой победный путь. Да и обыгрывать представителя Сан-Марино команда априори обязана.

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    Явно должен прибавить в плане голевой отдачи Давид Микулеску. Форвард отличился всего 5 мячами в минувшем чемпионате Румынии.

    При этом ФКСБ априори не должен иметь проблем в поединке со столь скромным оппонентом. Да и решить исход противостояния в первой встрече команда явно постарается.

    Очевидно, что румыны будут действовать агрессивно. Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.

    Статистика для ставок

    • «Виртус» уже почти полтора месяца не проводил официальных поединков

    • ФКСБ выиграл в 3 своих последних матчах

    • ФКСБ в 3 летних поединках пропустил всего 1 мяч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 20.00, а победа оппонента — в скромные 28.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.09 и 5.75.

    Прогноз: Румыны явно сильнее соперника, так что наверняка начнут матч сверхактивно.

    ФКСБ явно выше классом, так что ждем от номинальных гостей агрессивных атакующих действий.

    Ставка: Фора ФКСБ в 1 тайме -2.5 за 3.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 2.05

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    «Виртус» — ФКСБ: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 09.07.2024. Прогнозы на футбол. ФКСБ мгновенно деклассирует санмаринцев
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