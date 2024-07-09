ФКСБ мгновенно деклассирует санмаринцев

9 июля в 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Виртус» и ФКСБ. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виртус» — ФКСБ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виртус»

Турнирное положение: Эта команда минувший чемпионат провела блестяще. «Виртус» стал чемпионом Сан-Марино.

При этом «Виртус» добыл 26 побед в 30 матчах. Да и забивала команда в среднем 2 гола за матч — 61 мяч.

Последние матчи: в трех летних спаррингах южане не смогли победить ни разу. Причем в двух из этих матчей команда уступила.

А вот в финале Кубка Титано команде не повезло. В серии послематчевых пенальти она уступила «Ла-Фиорите».

В 5 своих последних матчах «Виртус» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Санмаринцы традиционно являются поставщиками очков в еврокубках. «Виртусу» также уготована роль андердога в данном противостоянии.

Плюс ко всему, по именам состав команды выглядит уж очень скромно. Да и без игровой практики «Виртус» находится больше месяца.

Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Санмаринцы явно постараются оказать достойное сопротивление более статусным румынам.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ сейчас на приличном ходу. Команда уже начала официальный сезон, в финале Суперкубка Румынии победив «Корвинул» (3:0).

При этом ФКСБ выгодно смотрелся и в контрольных поединках. Да и вообще, румыны намерены побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Последние матчи: в трех своих летних матчах команда победила. Да и оборона румынского клуба выглядит монолитно.

Сначала ФКСБ разнес в щепки оборону «Апелдорна» (8:0). После чего был обыгран более крепкий «Алмере Сити» (2:1).

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках она отличилась 13 голами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Румыны явно намерены продолжить свой победный путь. Да и обыгрывать представителя Сан-Марино команда априори обязана.

Явно должен прибавить в плане голевой отдачи Давид Микулеску. Форвард отличился всего 5 мячами в минувшем чемпионате Румынии.

При этом ФКСБ априори не должен иметь проблем в поединке со столь скромным оппонентом. Да и решить исход противостояния в первой встрече команда явно постарается.

Очевидно, что румыны будут действовать агрессивно. Да и подбор игроков у номинальных гостей вполне-себе приличный.

Статистика для ставок

«Виртус» уже почти полтора месяца не проводил официальных поединков

ФКСБ выиграл в 3 своих последних матчах

ФКСБ в 3 летних поединках пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 20.00, а победа оппонента — в скромные 28.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.09 и 5.75.

Прогноз: Румыны явно сильнее соперника, так что наверняка начнут матч сверхактивно.

ФКСБ явно выше классом, так что ждем от номинальных гостей агрессивных атакующих действий.

Ставка: Фора ФКСБ в 1 тайме -2.5 за 3.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники в этом поединке на двоих настреляют более пяти мячей.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.05