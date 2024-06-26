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    «Насаф» будет торопиться

    «Металлург» Бекабад — «Насаф». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 26 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана Прогнозы на Насаф
    Прогноз и ставки на «Металлург» Бекабад — «Насаф»
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    «Насаф»
    26 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Металлург» Бекабад и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Металлург» Бекабад — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 26 Июня 2024 года

    Металлург Бекабад

  • Бекабад
    •  Металлург Бекабад 18:00 Nasaf Qarshi

    Nasaf Qarshi

  • Узбекистан. Суперлига
    •

    «Металлург» Бекабад

    Турнирное положение: «Металлурги» отчаянно сражаются за выживание. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Металлург» Бекабад в нынешнем чемпионате еще ни разу не познал радости победы. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 11 сыгранных поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова уступила. Клуб из Бекабада уступил «Сурхану» (1:2).

    До того команда расписала сухой паритет с «Бунедкором» (0:0). А вот встреча с АГМК завершилась поражением (0:1).

    В 5 своих последних матчах команда трижды сыграла вничью при 2 коллизиях. В этих поединках «Металлург» Бекабад забил 3 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно бледновато. Зато оборона «металлургов» дает результативные сбои не так уж и часто: 14 пропущенных мячей в 11 матчах.

    Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она проиграла 4 раза при одном паритете.

    Несомненно, «Металлург» Бекабад изо всех сил будет биться за очки. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет всего 6 очков.

    «Насаф»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. На данный момент «Насаф» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Насаф» пропустил всего 7 мячей в 11 матчах. Зато команда способна запрыгнуть на первое место, отставание от которого составляет лишь один балл при матче в запасе.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Насаф» минимально переиграл ферганцев.

    До того команда с минимальным счетом уступила «Согдиане». А вот с «Пахтакором» удалось расправиться (3:0).

    При этом «Насаф» не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 15 мячей в 11 матчах, что явно маловато для претендента на трон.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В последних матчах «Насаф» не особо преуспевал. Проблемы с реализацией явно мешают команде реализовать весь свой потенциал.

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    Причем «Насаф» уже 3 года не проиграет «металлургам». А вот последний очный поединок принес команде победу (2:0).

    Последняя выездная виктория была добыта еще месяц назад. Да и вообще, «Насаф» считается домашней командой.

    Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Да и мотивация возглавить турнирную таблицу у команды огромная.

    Статистика для ставок

    • «Металлурги» еще не добыли ни одной победы в чемпионате

    • «Насаф» уже 3 года не проигрывает «Металлургу» Бекабад

    • «Металлург» Бекабад в среднем забивает менее гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

    Прогноз: «Насаф» мотивирован забраться на вершину, так что наверняка будет активно атаковать с первых минут поединка.

    Гости явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент выглядит откровенно бледно.

    Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

    Ставка: Обе забьют за 2.13

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    «Металлург» Бекабад — «Насаф»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.06.2024. Прогнозы на футбол. «Насаф» будет торопиться
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