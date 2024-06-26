Металлург Бекабад
Nasaf Qarshi
«Металлург» Бекабад
Турнирное положение: «Металлурги» отчаянно сражаются за выживание. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Металлург» Бекабад в нынешнем чемпионате еще ни разу не познал радости победы. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 11 сыгранных поединках.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова уступила. Клуб из Бекабада уступил «Сурхану» (1:2).
До того команда расписала сухой паритет с «Бунедкором» (0:0). А вот встреча с АГМК завершилась поражением (0:1).
В 5 своих последних матчах команда трижды сыграла вничью при 2 коллизиях. В этих поединках «Металлург» Бекабад забил 3 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно бледновато. Зато оборона «металлургов» дает результативные сбои не так уж и часто: 14 пропущенных мячей в 11 матчах.
Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она проиграла 4 раза при одном паритете.
Несомненно, «Металлург» Бекабад изо всех сил будет биться за очки. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет всего 6 очков.
«Насаф»
Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. На данный момент «Насаф» располагается на 2 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Насаф» пропустил всего 7 мячей в 11 матчах. Зато команда способна запрыгнуть на первое место, отставание от которого составляет лишь один балл при матче в запасе.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Насаф» минимально переиграл ферганцев.
До того команда с минимальным счетом уступила «Согдиане». А вот с «Пахтакором» удалось расправиться (3:0).
При этом «Насаф» не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 15 мячей в 11 матчах, что явно маловато для претендента на трон.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В последних матчах «Насаф» не особо преуспевал. Проблемы с реализацией явно мешают команде реализовать весь свой потенциал.
Причем «Насаф» уже 3 года не проиграет «металлургам». А вот последний очный поединок принес команде победу (2:0).
Последняя выездная виктория была добыта еще месяц назад. Да и вообще, «Насаф» считается домашней командой.
Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Да и мотивация возглавить турнирную таблицу у команды огромная.
Статистика для ставок
- «Металлурги» еще не добыли ни одной победы в чемпионате
- «Насаф» уже 3 года не проигрывает «Металлургу» Бекабад
- «Металлург» Бекабад в среднем забивает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.
- 2.77Дания — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.04Нидерланды — Австрия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Насаф» мотивирован забраться на вершину, так что наверняка будет активно атаковать с первых минут поединка.
Гости явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент выглядит откровенно бледно.
Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.
Ставка: Обе забьют за 2.13