26 июня в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Металлург» Бекабад и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Металлург» Бекабад — «Насаф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлурги» отчаянно сражаются за выживание. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Металлург» Бекабад в нынешнем чемпионате еще ни разу не познал радости победы. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 9 мячей в 11 сыгранных поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова уступила. Клуб из Бекабада уступил «Сурхану» (1:2).

До того команда расписала сухой паритет с «Бунедкором» (0:0). А вот встреча с АГМК завершилась поражением (0:1).

В 5 своих последних матчах команда трижды сыграла вничью при 2 коллизиях. В этих поединках «Металлург» Бекабад забил 3 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно бледновато. Зато оборона «металлургов» дает результативные сбои не так уж и часто: 14 пропущенных мячей в 11 матчах.

Матчи против «Насафа» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков она проиграла 4 раза при одном паритете.

Несомненно, «Металлург» Бекабад изо всех сил будет биться за очки. Да и отставание от спасительной 11 позиции составляет всего 6 очков.

«Насаф»

Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. На данный момент «Насаф» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Насаф» пропустил всего 7 мячей в 11 матчах. Зато команда способна запрыгнуть на первое место, отставание от которого составляет лишь один балл при матче в запасе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. «Насаф» минимально переиграл ферганцев.

До того команда с минимальным счетом уступила «Согдиане». А вот с «Пахтакором» удалось расправиться (3:0).

При этом «Насаф» не столь убедителен в плане реализации. Забито всего 15 мячей в 11 матчах, что явно маловато для претендента на трон.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В последних матчах «Насаф» не особо преуспевал. Проблемы с реализацией явно мешают команде реализовать весь свой потенциал.

Причем «Насаф» уже 3 года не проиграет «металлургам». А вот последний очный поединок принес команде победу (2:0).

Последняя выездная виктория была добыта еще месяц назад. Да и вообще, «Насаф» считается домашней командой.

Нет сомнений, что гости будут действовать с позиции силы. Да и мотивация возглавить турнирную таблицу у команды огромная.

Статистика для ставок

«Металлурги» еще не добыли ни одной победы в чемпионате

«Насаф» уже 3 года не проигрывает «Металлургу» Бекабад

«Металлург» Бекабад в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.22 и 1.62.

Прогноз: «Насаф» мотивирован забраться на вершину, так что наверняка будет активно атаковать с первых минут поединка.

Гости явно постараются поднатореть в плане реализации, да и оппонент выглядит откровенно бледно.

Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники обменяются забитыми мячами.

Ставка: Обе забьют за 2.13