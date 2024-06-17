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    Огорчит ли Панама Парагвай?

    Панама — Парагвай. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Панама — Парагвай
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    Кристиан Мартинес (Панама)
    В рамках товарищеского матча 17 июня пройдет игра Панама — Парагвай. Начало — 01:30 (мск). Панама — Парагвай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Июня 2024 года

    Панама

  • Панама
    •  Панама 01:30 Парагвай

    Парагвай

  • Асунсьон
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    Панама

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Панама занимает второе место в своей группе с шестью очками после двух туров.

    В другом турнире, Лиги наций, команда вышла в финальную стадию, где потерпела поражение в матче за третье место от Ямайки (0:1).

    Панама — Парагвай: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года обыграла на чужом поле Монтсеррат (3:1).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию на чемпионат мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Панама проиграла лишь дважды при восьми победах и двух ничьих.

    Это говорит о хорошей форме сборной, которая выиграла два последних матча и также готовится к старту Кубка Южной Америки.

    Хосе Родригес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

    Парагвай

    Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Парагвай занимает седьмую позицию после шести туров.

    Команда имеет пять очков и находится в зоне плей-офф, опережая непроходную 8-ю строчку по дополнительным показателям и отставая от проходной на ЧМ-2026 топ-6 на два пункта.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на чужом поле потерпела разгром от Чили (0:3).

    Эта неудача стала для «Гуарани» второй в трех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, а также товарищеские встречи.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах Парагвай ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

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    Очевидно, что у коллектива плохая форма, которая не может не тревожить его болельщиков перед стартом Кубка Южной Америки.

    Арнальдо Санабрия — автор пока что единственного гола команды в отборе на чемпионат мира.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Панамы только одна команда забивала

    • в шести из восьми последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов

    • в девяти последних матчах Парагвая хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.05, победа Панамы — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала лишь одна команда. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.

    При этом в пяти из семи последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в шести из восьми последних их матчей было именно так.

    Ставка: Панама не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.45.

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    Панама — Парагвай. В рамках товарищеского матча 17 июня пройдет игра Панама — Парагвай. Начало — 01:30 (мск). / Ставка и прогноз на матч Панама — Парагвай с коэффициентом 2.35.
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