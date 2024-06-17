Панама
Парагвай
Панама
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Панама занимает второе место в своей группе с шестью очками после двух туров.
В другом турнире, Лиги наций, команда вышла в финальную стадию, где потерпела поражение в матче за третье место от Ямайки (0:1).
Панама — Парагвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года обыграла на чужом поле Монтсеррат (3:1).
Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию на чемпионат мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Панама проиграла лишь дважды при восьми победах и двух ничьих.
Это говорит о хорошей форме сборной, которая выиграла два последних матча и также готовится к старту Кубка Южной Америки.
Хосе Родригес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.
Парагвай
Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Парагвай занимает седьмую позицию после шести туров.
Команда имеет пять очков и находится в зоне плей-офф, опережая непроходную 8-ю строчку по дополнительным показателям и отставая от проходной на ЧМ-2026 топ-6 на два пункта.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на чужом поле потерпела разгром от Чили (0:3).
Эта неудача стала для «Гуарани» второй в трех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, а также товарищеские встречи.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах Парагвай ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.
Очевидно, что у коллектива плохая форма, которая не может не тревожить его болельщиков перед стартом Кубка Южной Америки.
Арнальдо Санабрия — автор пока что единственного гола команды в отборе на чемпионат мира.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей Панамы только одна команда забивала
- в шести из восьми последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов
- в девяти последних матчах Парагвая хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.05, победа Панамы — в 3.05.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала лишь одна команда. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.
При этом в пяти из семи последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.35.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в шести из восьми последних их матчей было именно так.
Ставка: Панама не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.45.