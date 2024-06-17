В рамках товарищеского матча 17 июня пройдет игра Панама — Парагвай. Начало — 01:30 (мск). Панама — Парагвай: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Панама

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Панама занимает второе место в своей группе с шестью очками после двух туров.

В другом турнире, Лиги наций, команда вышла в финальную стадию, где потерпела поражение в матче за третье место от Ямайки (0:1).

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года обыграла на чужом поле Монтсеррат (3:1).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию на чемпионат мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 11 матчах в разных турнирах Панама проиграла лишь дважды при восьми победах и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме сборной, которая выиграла два последних матча и также готовится к старту Кубка Южной Америки.

Хосе Родригес — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с двумя голами.

Парагвай

Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Парагвай занимает седьмую позицию после шести туров.

Команда имеет пять очков и находится в зоне плей-офф, опережая непроходную 8-ю строчку по дополнительным показателям и отставая от проходной на ЧМ-2026 топ-6 на два пункта.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи на чужом поле потерпела разгром от Чили (0:3).

Эта неудача стала для «Гуарани» второй в трех последних поединках, которые пришлись на квалификацию на мундиаль, а также товарищеские встречи.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах Парагвай ни разу не выиграл при двух ничьих и двух поражениях.

Очевидно, что у коллектива плохая форма, которая не может не тревожить его болельщиков перед стартом Кубка Южной Америки.

Арнальдо Санабрия — автор пока что единственного гола команды в отборе на чемпионат мира.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Панамы только одна команда забивала

в шести из восьми последних матчей Панамы забивали больше 2,5 голов

в девяти последних матчах Парагвая хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.05, победа Панамы — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.45 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала лишь одна команда. Так было и в шести из семи их последних домашних поединков.

При этом в пяти из семи последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в шести из восьми последних их матчей было именно так.

Ставка: Панама не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.45.