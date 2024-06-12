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    Без Халка гостям придется тяжело

    «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Бразилии 12 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Минейро»
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    12 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 3:30 мск. «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Минейро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Июня 2024 года

    Брагантино

  • Бразилия. Серия А
    •  Брагантино 03:30 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
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    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: после семи игр «Ред Булл Брагантино» идет на шестой строчке в таблице Серии А. Традиционно в последние годы команда нацелена на лидирующие позиции в чемпионате.

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Педру Каишиньи неожиданно победили на выезде «Гремио» со счетом 2:0. Быстро открыв счет, «Ред Булл Брагантино» стал играть строже в обороне и не дал ничего сделать у своих ворот, а после перерыва смог удвоить преимущество. Голы забивали Эрик Рамирес и Луан Кандидо.

    Ранее была уверенная победа в Кубке Бразилии над «Соузой» (3:0) и ничья на выезде в Кубке Судамериканы с «Кокимбо» (1:1).

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    • Не сыграют: травмирован основной нападающий Эдуардо Саша, остальные все в строю.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ред Булл Брагантино» неожиданно играет в довольно прагаматичный футбол, что несвойственно этой команде было в предыдущие сезоны. Очень сильно заиграл в последнее время защитник Луан Кандидо, который является настоящим столпом обороны.

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: сейчас дружина известного в прошлом игрока Габриэля Милито располагается в чемпионате Бразилии на 10-м месте с 10 очками, но амбиции руководства простираются гораздо выше.

    Последние матчи: в предыдущем туре «Атлетико Минейро» не смог на своем поле победить «Байа» (1:1). Хозяева первыми после мощного удара Халка со штрафного во втором тайме, но соперник отыгрался довольно быстро в результате стремительной контратаки.

    До этого был разгромлен на своем поле «Каракас» (4:0) в Кубке Либертадорес и случилось поражение в Кубке Бразилии от «Спорт Ресифе» (0:1).

    Не сыграют: травмированы защитник Рубенс, полузащитник Отавио и самое главное, скорее всего, пропустит игру Халк.

    Состояние команды: по ходу этого сезона «Атлетико Минейро» играет очень неровно, чередуя яркие встречи с откровенно бледными. Команда стала очень зависимой от Халка, на которого возложены все стандарты, он же завершает большинство атак, ничуть не потеряв с годами в силе удара.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Ред Булл Брагантино» проиграл на своем поле дома со счетом 1:2

    • Игра на поле соперника завершилась вничью 1:1

    • В чемпионате «Ред Булл Брагантино» в пяти играх имеет такие показатели 1+3+1-, а «Атлетико Минейро» в Серии А не знает поражений на протяжении шести туров

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ред Булл Брагантино» дают 2,45, а на «Атлетико Минейро» — 3,0, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,61, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,32.

    Прогноз: «Ред Булл Брагантино» сейчас сморится гораздо более цельной и сбалансированной командой, она отлично защищается и контратакует. Для гостей же может стать очень серьезной потеря из-за травмы Халка.

    Ставка: победа «Ред Булл Брагантино» с форой 0 за 1,75.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что гости не смогут поразить ворота Клейтона.

    Ставка: «Атлетико Минейро» не забьет за 2,75.

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    «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Минейро». 12 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Ред Булл Брагантино» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 3:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Атлетико Минейро» с коэффициентом 1.75.
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