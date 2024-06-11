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    Сможет ли Сан-Марино хоть как-то противостоять Кипру?

    Сан-Марино — Кипр. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Кипр
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    Пиерос Сотириу — игрок Кипра
    11 июня в товарищеском матче сыграют сборные Сан-Марино и Кипра. Начало встречи — в 19:00 мск. Сан-Марино — Кипр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 11 Июня 2024 года

    Сан-Марино

  • Сан-Марино
    •  Сан-Марино 19:00 Кипр

    Кипр

  • Никосия
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    Сан-Марино

    Положение сборной: Команда не является мощной сборной, Сан-Марино в основном никогда не претендует на какие-то успехи и редко побеждает.

    К слову, сборная полностью провалила отбор на Евро-2024, не набрав ни одного очка. Сан-Марино бездарно проиграла все 10 матчей на групповом этапе.

    Сан-Марино — Кипр: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече сборная крупно проиграла Словакии со счетом 0:4, пропустив 3 гола уже в 1-м тайме. До этого Сан-Марино сыграла вничью с Сент-Китс и Невис (0:0).

    Сборная не побеждала уже очень давно. В последних 5-и матчах Сан-Марино лишь однажды сыграла вничью и 4 раза проиграл. За этот период команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сан-Марино одна из самых слабых сборных почти на любом турнире. В предстоящей встрече сборная встретится с Кипром и даже он выглядит выглядит гораздо сильнее.

    Кипр

    Положение сборной: Команда также очень плохо провела отборочный этап Евро-2024, не набрав ни одного очка в 8-и встречах своей группы.

    Несмотря на это, Кипр иногда побеждает в товарищеских матчах. В последнее время команда способна цепляться за результат.

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Кипр проиграл Сербии (0:1), пропустил единственный гол на 7-й минуте. До этого сборная сыграла вничью с Латвией (1:1).

    В последних 3-х матчах Кипр по 1-му разу выиграл, проиграл и сыграл вничью. За этот период сборная забила 2 гола при таком же количестве пропущенных.

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    Состояние команды: В последней встрече Кипр неплохо держался против довольно мощной сборной Сербии, а против Латвии и вовсе имел возможность победить, пропустив единственный гол на 85-й минуте.

    В последних контрольных матчах у Кипра забивал только нападающий национальной команды Иоаннис Питтас, который также является лидеров в шведском АИКе.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х матчах у Кипра забивал только 1 футболист (Иоаннис Питтас)

    • Последний раз Сан-Марино одерживала победу в 2004-м году

    • В последних 3-х матчах Кипр по 1-му разу выиграл, проиграл и сыграл вничью

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Кипр — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.60, а победа Сан-Марино — в 20.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: Можно предположить, что матч не получится результативным.

    Ставка: Тотал 3 меньше за 1.80.

    Прогноз: Сан-Марино снова попытается зацепиться за результат и не допустить разгрома.

    Ставка: Фора Сан-Марино +2 за 1.78.

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    Сан-Марино — Кипр. 11 июня в товарищеском матче сыграют сборные Сан-Марино и Кипра. Начало встречи — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сан-Марино — Кипр с коэффициентом 1.80.
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