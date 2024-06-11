11 июня в товарищеском матче сыграют сборные Сан-Марино и Кипра. Начало встречи — в 19:00 мск. Сан-Марино — Кипр: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сан-Марино

Положение сборной: Команда не является мощной сборной, Сан-Марино в основном никогда не претендует на какие-то успехи и редко побеждает.

К слову, сборная полностью провалила отбор на Евро-2024, не набрав ни одного очка. Сан-Марино бездарно проиграла все 10 матчей на групповом этапе.

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Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече сборная крупно проиграла Словакии со счетом 0:4, пропустив 3 гола уже в 1-м тайме. До этого Сан-Марино сыграла вничью с Сент-Китс и Невис (0:0).

Сборная не побеждала уже очень давно. В последних 5-и матчах Сан-Марино лишь однажды сыграла вничью и 4 раза проиграл. За этот период команда пропустила 12 голов при 3-х забитых.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сан-Марино одна из самых слабых сборных почти на любом турнире. В предстоящей встрече сборная встретится с Кипром и даже он выглядит выглядит гораздо сильнее.

Кипр

Положение сборной: Команда также очень плохо провела отборочный этап Евро-2024, не набрав ни одного очка в 8-и встречах своей группы.

Несмотря на это, Кипр иногда побеждает в товарищеских матчах. В последнее время команда способна цепляться за результат.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Кипр проиграл Сербии (0:1), пропустил единственный гол на 7-й минуте. До этого сборная сыграла вничью с Латвией (1:1).

В последних 3-х матчах Кипр по 1-му разу выиграл, проиграл и сыграл вничью. За этот период сборная забила 2 гола при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: В последней встрече Кипр неплохо держался против довольно мощной сборной Сербии, а против Латвии и вовсе имел возможность победить, пропустив единственный гол на 85-й минуте.

В последних контрольных матчах у Кипра забивал только нападающий национальной команды Иоаннис Питтас, который также является лидеров в шведском АИКе.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах у Кипра забивал только 1 футболист (Иоаннис Питтас)

Последний раз Сан-Марино одерживала победу в 2004-м году

В последних 3-х матчах Кипр по 1-му разу выиграл, проиграл и сыграл вничью

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Кипр — фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 6.60, а победа Сан-Марино — в 20.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.63, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

Прогноз: Можно предположить, что матч не получится результативным.

Ставка: Тотал 3 меньше за 1.80.

Прогноз: Сан-Марино снова попытается зацепиться за результат и не допустить разгрома.

Ставка: Фора Сан-Марино +2 за 1.78.