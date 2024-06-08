8 июня в товарищеском матче сыграют сборные Дании и Норвегии. Начало встречи — в 20:30 мск. Дания — Норвегия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дания

Турнирное положение: Дания готовится выступить на Евро-2024. Команде попался крайне непростой квартет.

Напомним, на полях Германии датчанам предстоит сразиться с Англией, Сербией и Словенией.

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Последние матчи: В 2024 году Дания провела три товарищеских матча. Стоит отметить, что команда ни разу не проиграла.

23 марта датчане разошлись миром со Швейцарией (0:0), затем была победа над Фарерами со счетом 2:0.

5 июня Дания в контрольной встрече взяла верх над Швецией (2:1).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Не сыграют: на поле смогут выйти все вызванные на сбор футболисты.

Состояние команды: Датская сборная находится в хорошей форме. В последних десяти матчах было лишь одно поражение. 20 ноября команда в гостях уступила Северной Ирландии.

Календарь и таблица Евро-2024

В предстоящей встрече датчане являются фаворитами. Букмекеры считают, что у команды больше шансов победить.

Норвегия

Турнирное положение: Болельщики сборной Норвегии остались разочарованы, что команда пропустит предстоящий чемпионат Европы.

Холанн и К вынуждены смотреть ЧЕ в Германии по телевизору. А на Евро-2024 норвежцы точно не были бы лишними.

Последние матчи: В начале весны Норвегия из двух товарищеских матчей не выиграла ни одного.

Сначала было поражение от Чехии со счетом 1:2, а затем норвежцы сыграли вничью со Словакией (1:1).

5 июня наконец-то удалось победить. Норвегия разгромила Косово со счетом 3:0.

Не сыграют: могут выйти все футболисты, которые были вызваны.

Состояние команды: Норвежцы могут создать проблемы любой команде. Датчанам точно не будет легко.

В предыдущих 10 встречах у Норвегии только одно поражение. 15 октября команда минимально уступила Испании.

Команды не играли друг с другом 11 лет. В ноябре 2013 года Дания одолела Норвегию со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В 2024 году Дания еще не проигрывала в товарищеских матчах

Норвегия никому не уступала с 15 октября 2023 года

Последний раз команды играли друг с другом в 2013 году

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.40, а победа Норвегии — в 3.25.

ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.08.

Прогноз: Датчане в последнее время хорошо играют. Команде по силам одержать победу.

Ставка: победа Дании за 2.08.

Прогноз: соперники вряд ли сделают ставку на атакующий футбол. Скорее всего, будет малорезультативный матч.

Ставка: обе команды не забьют за 2.20.