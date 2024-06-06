6 июня в 5-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Жувентуде» и «Атлетико Гойаненсе». Начало игры — в 01:00 мск. «Жувентуде» — «Атлетико Гойаненсе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жувентуде»

Турнирное положение: «Жувентуде» обречен на борьбу за выживание в элите бразильского футбола. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.

При этом «Жувентуде» в 5 матчах добыла лишь одну викторию. Забила команда 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Жувентуде» не дал себя в обиду во встрече с «Флуминенсе» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жувентуде» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду. Притом, что в двух последних поединках она набрала по очку.

Не сыграют: Верик Попо — дисквалифицирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «Жувентуде» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Матчи против «Атлетико Гойаненсе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Жувентуде» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

Наверняка номинальные хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Да и оппонент отнюдь не блещет результатами.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» текущий чемпионат начал неудачно. Команда ныне расположилась на 18 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Атлетико Гойаненсе» выиграл в лишь 1 матче из 6. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч: 4 мяча в 6 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Атлетико Гойаненсе» уверенно расправился с «Виторией» (2:0).

До того команда также добыла викторию. В 1/16 финала Кубка Бразилии она уверенно переиграла скромный «Бруске» (4:2).

В пяти последних матчах «Атлетико Гойаненсе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.

Не сыграют: Бруно Тубарао, Йони Гонсалес — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Гойаненсе» прибавляет. В двух своих последних матчах команда победила.

При этом «Атлетико Гойаненсе» явно постарается как можно скорее покинуть опасную зону. Да и в кадровом плане у команды полный порядок.

В обойме и опытнейший Вагнер Лав. 39-летний форвард уже открыл счет своим голам в нынешнем чемпионате.

Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и последние успехи явно окрыляют команду.

Статистика для ставок

«Атлетико Гойаненсе» победил в 2 своих последних поединках

«Жувентуде» не может выиграть 3 матча кряду

«Атлетико Гойаненсе» в среднем забивает менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

Прогноз: Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.

«Атлетико Гойаненсе» в последних матчах явно прибавил, да и хозяева не лыком шиты.

Ставка: Обе забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35