Жувентуде
Атлетико Гойаньенсе
«Жувентуде»
Турнирное положение: «Жувентуде» обречен на борьбу за выживание в элите бразильского футбола. Сейчас команда находится на 14 месте турнирной таблицы бразильского чемпионата.
При этом «Жувентуде» в 5 матчах добыла лишь одну викторию. Забила команда 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: предыдущий поединок команда может записать себе в актив. «Жувентуде» не дал себя в обиду во встрече с «Флуминенсе» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жувентуде» выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.
А вот не побеждает команда уже 3 матча кряду. Притом, что в двух последних поединках она набрала по очку.
Не сыграют: Верик Попо — дисквалифицирован.
Состояние команды: ныне «Жувентуде» никак не может преуспеть в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Матчи против «Атлетико Гойаненсе» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Жувентуде» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.
Наверняка номинальные хозяева постараются оторваться от опасной зоны. Да и оппонент отнюдь не блещет результатами.
«Атлетико Гойаненсе»
Турнирное положение: «Атлетико Гойаненсе» текущий чемпионат начал неудачно. Команда ныне расположилась на 18 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Атлетико Гойаненсе» выиграл в лишь 1 матче из 6. Вот только забивает команда в среднем менее гола за матч: 4 мяча в 6 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Атлетико Гойаненсе» уверенно расправился с «Виторией» (2:0).
До того команда также добыла викторию. В 1/16 финала Кубка Бразилии она уверенно переиграла скромный «Бруске» (4:2).
В пяти последних матчах «Атлетико Гойаненсе» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей в ворота соперников при 4 пропущенных.
Не сыграют: Бруно Тубарао, Йони Гонсалес — травмированы.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Гойаненсе» прибавляет. В двух своих последних матчах команда победила.
При этом «Атлетико Гойаненсе» явно постарается как можно скорее покинуть опасную зону. Да и в кадровом плане у команды полный порядок.
В обойме и опытнейший Вагнер Лав. 39-летний форвард уже открыл счет своим голам в нынешнем чемпионате.
Наверняка номинальные гости не будут отсиживаться в обороне. Да и последние успехи явно окрыляют команду.
Статистика для ставок
- «Атлетико Гойаненсе» победил в 2 своих последних поединках
- «Жувентуде» не может выиграть 3 матча кряду
- «Атлетико Гойаненсе» в среднем забивает менее гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жувентуде» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.
- 2.05Италия — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Австрия — Сербия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.98Португалия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, и уж точно будут активны в атаке.
«Атлетико Гойаненсе» в последних матчах явно прибавил, да и хозяева не лыком шиты.
Ставка: Обе забьют за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35