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    «Унион» Санта-Фе снова победит?!

    «Индепендьенте» Ривадавия — «Унион» Санта-Фе. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Лига Професиональ, 5 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Индепендьенте» Ривадавия — «Унион» Санта-Фе
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    «Унион» Санта-Фе
    5 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Индепендьенте» Ривадавия и «Унион» Санта-Фе. Начало игры — в 02:00 мск. «Индепендьенте» Ривадавия — «Унион» Санта-Фе: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 05 Июня 2024 года

    Independiente Rivadavia

  • Аргентина. Примера
    •  Independiente Rivadavia 02:00 Унион Санта-Фе

    Унион Санта-Фе

  • Санта-Фе
    •

    «Индепендьенте» Ривадавия

    Турнирное положение: «Индепендьенте» Ривадавия стартовал в чемпионате весьма продуктиво. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Индепендьенте» Ривадавия в 3 поединках не пропустил ни разу. Правда, забила при этом команда всего 3 мяча.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Индепендьенте» Ривадавия в рамках Кубка Аргентины проиграла «Банфилду» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте» Ривадавия выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.

    Зато минувший тур чемпионата принес команде важнейшую победу. Правда, виктория над «Сармьенто» вышла минимальной.

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    Состояние команды: ныне «Индепендьенте» Ривадавия все никак не может преуспеть в плане реализации. Зато оборона действует почти безошибочно.

    Матчи против «Унион» Санта-Фе для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Индепендьенте» Ривадавия проиграл 3 раза при одной виктории.

    Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к лидерам. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.

    «Унион» Санта-Фе

    Турнирное положение: «Унион» Санта-Фе текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Унион» Санта-Фе в трех турах набрал 7 зачетных баллов. Правда, забила команда всего 4 мяча в чемпионате.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Унион» Санта-Фе дома одолел «Барракас Сентраль» (2:0).

    До того команда не смогла переиграть «Институто» (1:1). А вот с «Банфилдом» ей справиться удалось (1:0).

    В пяти своих последних матчах «Унион» Санта-Фе выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Унион» Санта-Фе выглядит весьма неплохо. Вот только голы даются команде с натугой.

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    При этом «Унион» Санта-Фе прекрасно обороняется. В 3 матчах чемпионата в сетке ворот команды побывал всего лишь один мяч.

    Последний раз команда уступила «Индепендьенте» Ривадавия более 10 лет назад. Да и сейчас клуб из Санта-Фе выглядит монолитнее.

    Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Унион» Санта-Фе потенциально обязан бороться за самые высокие места.

    Статистика для ставок

    • «Унион» Санта-Фе пропустил всего 1 гол в 3 поединках чемпионата

    • «Индепендьенте» Ривадавия еще не пропускал в нынешнем чемпионате

    • «Унион» Санта-Фе в 3 последних матчах обыгрывал «Индепендьенте» Ривадавия

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» Санта-Фе — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.48 и 1.45.

    Прогноз: Гости сражаются за самые высокие месте, и уж точно будут активны в атаке.

    «Индепендьенте» Ривадавия проиграл клуб из Санта-Фе в трех последних очных встречах.

    Ставка: Победа «Униона» Санта-Фе за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.48

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    «Индепендьенте» Ривадавия — «Унион» Санта-Фе. 5 июня в 4-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Индепендьенте» Ривадавия и «Унион» Санта-Фе. Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Индепендьенте» Ривадавия — «Унион» Санта-Фе с коэффициентом 2.32.
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