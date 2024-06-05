Independiente Rivadavia
Унион Санта-Фе
«Индепендьенте» Ривадавия
Турнирное положение: «Индепендьенте» Ривадавия стартовал в чемпионате весьма продуктиво. Сейчас команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Индепендьенте» Ривадавия в 3 поединках не пропустил ни разу. Правда, забила при этом команда всего 3 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда не может записать себе в актив. «Индепендьенте» Ривадавия в рамках Кубка Аргентины проиграла «Банфилду» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Индепендьенте» Ривадавия выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 3 пропущенных.
Зато минувший тур чемпионата принес команде важнейшую победу. Правда, виктория над «Сармьенто» вышла минимальной.
Не сыграют: Бруно Бьянки — травмирован.
Состояние команды: ныне «Индепендьенте» Ривадавия все никак не может преуспеть в плане реализации. Зато оборона действует почти безошибочно.
Матчи против «Унион» Санта-Фе для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Индепендьенте» Ривадавия проиграл 3 раза при одной виктории.
Наверняка номинальные хозяева постараются приблизиться к лидерам. Да и пора бы команде поднатореть в плане реализации.
«Унион» Санта-Фе
Турнирное положение: «Унион» Санта-Фе текущий чемпионат проводит на своем уровне. Команда ныне расположилась на 6 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Унион» Санта-Фе в трех турах набрал 7 зачетных баллов. Правда, забила команда всего 4 мяча в чемпионате.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась викторией. «Унион» Санта-Фе дома одолел «Барракас Сентраль» (2:0).
До того команда не смогла переиграть «Институто» (1:1). А вот с «Банфилдом» ей справиться удалось (1:0).
В пяти своих последних матчах «Унион» Санта-Фе выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Унион» Санта-Фе выглядит весьма неплохо. Вот только голы даются команде с натугой.
При этом «Унион» Санта-Фе прекрасно обороняется. В 3 матчах чемпионата в сетке ворот команды побывал всего лишь один мяч.
Последний раз команда уступила «Индепендьенте» Ривадавия более 10 лет назад. Да и сейчас клуб из Санта-Фе выглядит монолитнее.
Наверняка номинальные гости будут максимально активны в атаке. «Унион» Санта-Фе потенциально обязан бороться за самые высокие места.
Статистика для ставок
- «Унион» Санта-Фе пропустил всего 1 гол в 3 поединках чемпионата
- «Индепендьенте» Ривадавия еще не пропускал в нынешнем чемпионате
- «Унион» Санта-Фе в 3 последних матчах обыгрывал «Индепендьенте» Ривадавия
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» Санта-Фе — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.48 и 1.45.
- 1.72Германия — Украина: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.00Англия — Босния и Герцеговина: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.05Италия — Турция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Гости сражаются за самые высокие месте, и уж точно будут активны в атаке.
«Индепендьенте» Ривадавия проиграл клуб из Санта-Фе в трех последних очных встречах.
Ставка: Победа «Униона» Санта-Фе за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.48