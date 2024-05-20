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    Прервет ли «Эспаньол» серию мировых?

    «Эспаньол» — «Овьедо». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 20 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Овьедо»
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    «Эспаньол»
    «Эспаньол» на своем поле сыграет против «Овьедо» в 40-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 20 мая и начнется в 21:30 по мск. «Эспаньол» — «Овьедо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 20 Мая 2024 года

    Эспаньол

  • Барселона
    •  Эспаньол 21:30 Овьедо

    Овьедо

  • Испания. Сегунда
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    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Каталонский коллектив за три тура до финиша первенства расположился с 62 набранными баллами на четвертой строке, уступая второй, дающей прямой билет в элиту, пять пунктов.

    «Эспаньол» в этом сезоне выиграл 15 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 54:39.

    Эспаньол — Овьедо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде расписали мировую с «Вальядолидом» со счетом 0:0. И эта ничья стала для них пятой кряду. Ранее они еще поделили очки дома с хихонским «Спортингом» 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 13-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился четырех выигрышей и девять поединков свел вничью. И в шести случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы на текущий момент в таблицы разместились на пятой позиции, имея на балл меньше, чем у предстоящего противника.

    «Овьедо» за всю дистанцию отпраздновал 16 викторий, 13 встреч свел вничью и потерпел десять фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 48:33.

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    • Последние матчи: «Карбайонцы» отлично провели свои две последние игры чемпионата, выиграв их обе без пропущенных мячей. Они смогли одолеть в гостях со счетом 2:0 «Уэску» и на своем поле «Сарагосу» 1:0 в прошлом туре.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Овьедо» вышел победителем из своих двух минувших встреч первенства и не пропустил в них ни одного гола. До этого же «синие» не знали вкуса выигрыша на протяжении трех встреч кряду, раз сыграв вничью в этот период и дважды проиграв, забив в данных поединках лишь один гол.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» дома не проигрывает в Сегунде в 13 минувших встречах, выиграв шесть из них

    • «Овьедо» в гостях проиграл четыре из семи предыдущих игр при трех выигрышах

    • «Эспаньол» на своем поле обыграл «Овьедо» в трех из четырех минувших очных матчей при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 2.25, победа «Овьедо» — 3.55, ничья — 3.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.38 и 1.57 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от поединка претендентов на повышения стоит ждать осторожной игры с минимумом забитых мячей. К тому же на это еще указывает невысокая результативность данных команда в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 2.06.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет выигрыш «Эспаньола», который имеет отличную домашнюю статистику в поединках с предстоящим противником.

    Ставка: победа «Эспаньола» за 2.25.

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    «Эспаньол» — «Овьедо». «Эспаньол» на своем поле сыграет против «Овьедо» в 40-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 20 мая и начнется в 21:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Эспаньол» — «Овьедо» с коэффициентом 2.06.
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