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    Франция сможет реабилитироваться за прошлое поражение?

    Франция — Чили. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Франция — Чили
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    Франция
    В рамках товарищеского матча 26 марта пройдет игра Франция — Чили. Начало — 23:00 (мск). Франция — Чили: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
    Франция
  • Париж
    •  Франция 23:00 Чили Чили
  • Сантьяго
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    Франция

    Положение команды: Сборная уверенно провела групповой этап отбора на Евро-2024, заняв 1-е место с 22 очками в активе после 8-и туров. Франция опередила ближайшего преследователя на 4 балла.

    К тому же, французы очень много забили (29 мячей) и, при этом, очень мало пропустили (3). Сборная планомерно готовится к чемпионату Европы, хотя в последних встречах выступает не очень хорошо.

    Франция — Чили: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Франция проиграла сборной Германией (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. Команде не помог один из лучших форвардов Европы Килиан Мбаппе, который провел на поле весь матч.

    Все прогнозы на Евро-2024

    За последние 5 матчей у Франции только одно поражение, 3 победы и одна ничья. Интересно, что в одной из встреч французы не оставили и следа от Гибралтара, забив 14 безответных голов.

    Состояние команды: Сборная является одним из фаворитов на победу в предстоящем чемпионате Европы, хоть и в последних матчах у Франции не все так радужно.

    Интересно, что до матча с Германией французы 10 матчей подряд выигрывали на своем поле. Сможет ли на сей раз сборная Франции одержать победу над Чили? Команда определенно должна реабилитироваться за прошлое поражение.

    Чили

    Положение команды: Сборная продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира 2026-го года. Чили пока не блещет результатами, занимая лишь 8-е место в таблице из 10-и участников.

    За 6 матчей в квалификации сборная набрала только 5 очков, отставая от 6-й позиции на 2 балла. За этот период Чили забил только 3 мяча при 7-и пропущенных.

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    • Последние матчи: В 2024-м году Чили провел только 1 контрольный матч. Сборная 22-го марта разгромила Албанию со счетом 3:0, а чилийцы не позволили нанести своему сопернику ни одного удара в створ.

    В последних 5-и матчах у Чили довольно средние результаты. За этот период команда по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За эти 5 встреч Чили забили 5 голов при 4-х пропущенных.

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    Состояние команды: В этом году чилийцы провели только одну встречу, которую выиграли, но Албания точно не уровень Франции. В предстоящем матче Чили точно не будут фаворитами.

    Интересно, что сборная еще ни разу не проигрывала французам в современной истории. За 3 очных встречи Чили дважды победили и однажды сыграли вничью. Правда, последний очный поединок проводился в 2011-м году.

    Статистика для ставок

    • Франция еще ни разу не обыгрывала Чили

    • Франция не может победить в последних 2-х матчах

    • В 3-х из 4-х последних матчах Чили не забивала ни одного гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа Чили — в 10.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.

    Прогноз: Можно предположить, что Франция попытается реабилитироваться за прошлое поражение.

    Ставка: Победа Франции с форой (-2) за 2.45.

    Прогноз: Команды смогут выдать результативный футбол.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч Франция — Чили с коэффициентом 2.45. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Франция сможет реабилитироваться за прошлое поражение?
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