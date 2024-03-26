Франция
Положение команды: Сборная уверенно провела групповой этап отбора на Евро-2024, заняв 1-е место с 22 очками в активе после 8-и туров. Франция опередила ближайшего преследователя на 4 балла.
К тому же, французы очень много забили (29 мячей) и, при этом, очень мало пропустили (3). Сборная планомерно готовится к чемпионату Европы, хотя в последних встречах выступает не очень хорошо.
Франция — Чили: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Франция проиграла сборной Германией (0:2), пропустив по голу в каждом тайме. Команде не помог один из лучших форвардов Европы Килиан Мбаппе, который провел на поле весь матч.
За последние 5 матчей у Франции только одно поражение, 3 победы и одна ничья. Интересно, что в одной из встреч французы не оставили и следа от Гибралтара, забив 14 безответных голов.
Состояние команды: Сборная является одним из фаворитов на победу в предстоящем чемпионате Европы, хоть и в последних матчах у Франции не все так радужно.
Интересно, что до матча с Германией французы 10 матчей подряд выигрывали на своем поле. Сможет ли на сей раз сборная Франции одержать победу над Чили? Команда определенно должна реабилитироваться за прошлое поражение.
Чили
Положение команды: Сборная продолжает борьбу за попадание на чемпионат мира 2026-го года. Чили пока не блещет результатами, занимая лишь 8-е место в таблице из 10-и участников.
За 6 матчей в квалификации сборная набрала только 5 очков, отставая от 6-й позиции на 2 балла. За этот период Чили забил только 3 мяча при 7-и пропущенных.
Последние матчи: В 2024-м году Чили провел только 1 контрольный матч. Сборная 22-го марта разгромила Албанию со счетом 3:0, а чилийцы не позволили нанести своему сопернику ни одного удара в створ.
В последних 5-и матчах у Чили довольно средние результаты. За этот период команда по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За эти 5 встреч Чили забили 5 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: В этом году чилийцы провели только одну встречу, которую выиграли, но Албания точно не уровень Франции. В предстоящем матче Чили точно не будут фаворитами.
Интересно, что сборная еще ни разу не проигрывала французам в современной истории. За 3 очных встречи Чили дважды победили и однажды сыграли вничью. Правда, последний очный поединок проводился в 2011-м году.
Статистика для ставок
- Франция еще ни разу не обыгрывала Чили
- Франция не может победить в последних 2-х матчах
- В 3-х из 4-х последних матчах Чили не забивала ни одного гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров:Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.50, а победа Чили — в 10.50.
ТБ 2,5 оценивается в 1.65, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.25.
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- 2.00Англия — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- 2.20Египет — Хорватия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Можно предположить, что Франция попытается реабилитироваться за прошлое поражение.
Ставка: Победа Франции с форой (-2) за 2.45.
Прогноз: Команды смогут выдать результативный футбол.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.03.