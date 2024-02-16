«Фамаликан» — «Риу Аве». Матч пройдет 16 февраля в рамках 22-го тура чемпионата Португалии, начало — 23:15 (мск). «Фамаликан» — «Риу Аве»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фамаликан»

Турнирное положение: «Фамаликан» находится в середине турнирной таблицы. Клуб занимает 10-е место, набрав 23 очка в 20 турах.

От зоны еврокубков «Фамаликан» отстал очень сильно. До четвертого места команде нужно наверстать 17 очков.

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Последние матчи: В последних трех матчах удача была не на стороне «Фамаликана». Клуб не одержал ни одной победы.

Ранее «Фамаликан» проиграл «Браге» (1:2) и «Морейренсе» (0:1). Также была ничья с «Фаренсе» (1:1).

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Состояние команды: «Фамаликан» не может чувствовать себя спокойно. Клубу еще угрожает понижение в классе. Отрыв от 17-го места, на котором находится «Визела», составляет только 7 очков.

«Фамаликан» давно не побеждал дома. Безвыигрышная серия команды в родных стенах составляет четыре матча.

Последний раз «Фамаликан» дома завоевывал три очка еще 4 ноября. Тогда клуб на своем поле взял верх над «Жил Висенте» (3:1).

«Риу Аве»

Турнирное положение: По итогам 21 матча чемпионата Португалии «Риу Аве» занимает 13-е место с 21 очком и разницей мячей 21-29.

От зоны вылета команда отстает лишь на 5 очков. Однако в случае победы в предстоящей игре ситуация улучшится. «Риу Аве» удастся опередить «Фамаликан» в турнирной таблице.

Последние матчи: «Риу Аве» в последних четырех матчах не проигрывает. Были зафиксированы три ничьи, а также одна победа — 11 февраля над «Касой Пией» (1:0).

Нельзя не отметить удачную игру «Риу Аве» в обороне. Команда очень мало пропускает. В предыдущих четырех встречах чемпионата Португалии «Риу Аве» пропустил лишь один гол.

Состояние команды: Болельщики «Риу Аве» рассчитывают, что команда улучшит ситуацию в таблице. Пока есть повод для беспокойства.

«Риу Аве» хорошо начал 2024-й год. 7 января была одержана домашняя победа над «Партимоненсе» (2:0). Но затем последовал крайне неудачный выезд в Лиссабон к «Бенфике» (1:4).

«Риу Аве» очень плохо играет в гостях. В последних десяти выездных матчах команда ни разу не победила.

Статистика для ставок

В последних трех матчах на поле «Фамаликана» забивают обе команды.

«Риу Аве» сыграл вничью в первом тайме в 8 матчах кряду.

В каждом из последних 4 матчей «Риу Аве» было забито два и менее мячей.

«Риу Аве» не выигрывает на выезде на протяжении 10 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фамаликан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.24. Ничья — в 3.20, победа «Риу Аве» — в 3.73.

ТМ 2,5 считается более вероятным, чем ТБ 2,5 — 1.55 и 2.53 соответственно.

Прогноз: «Риу Аве» плохо играет в гостях. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

У «Фамаликана» есть отличная возможность пополнить копилку тремя очками. Болельщики на трибунах будут гнать хозяев вперед.

Ставка: победа «Фамаликана» за 2.24.

Прогноз: «Риу Аве» наладил игру в обороне. Но «Фамаликан» дома будет доминировать и наверняка хотя бы одна атака закончится результативно.

Ставка: обе команды забьют за 2.12