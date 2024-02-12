«Вальядолид»
«Вальядолид» по итогам 25 проведенных туров с 40 зачетными очками расположился на пятой позиции в таблице Сегунды. И от второй строки, дающей прямой билет в Примеру, отстает всего на два балла.
В минувшем туре «фиолетово-белые» расписали мировую на выезде с лидирующим «Леганесом» 0:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до трех встреч, в которой раз победили.
Коэффициенты матча Вальядолид — Альбасете
До этого же «пусела» проиграла три поединка чемпионата подряд и в этот период ни забила ни одного гола. Всего же в отрезке последних восьми игр у нее только две виктории.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды выступает неплохо, выиграв восемь встреч из 12 проведенных при двух ничьих и двух фиаско.
«Альбасете»
«Альбасете» с 26 набранными очками находится в нижней части турнирной таблицы второго испанского дивизиона и всего на один пункт опережает зону вылета.
«Сырники» последний раз в чемпионате побеждали два месяца тому назад, обыграв тогда на своем поле дубль «Вильярреала» 2:0. После того они выдали 6-матчевую серию без побед.
В этот неудачный для себя период коллектив расписал две мировые и потерпел четыре поражения. В прошлом туре он дома поделил очки с соседом по турнике «Картахеной» 1:1, тем самым прервав серию из трех проигрышей кряду.
Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Альбесете» выиграл всего лишь один поединок из 12 проведенных при трех мировых и аж восьми фиаско.
В первом круге «Альбасете» на своем поле нанес поражение «Вальядолиду» со счетом 2:0, а до этого три игры из четырех остались за «пуселой» при одном проигрыше.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.03, победа «Альбасете» — 3.80, ничья — 3.38.
В данном поединке ставим викторию «Вальядолида». И вот почему. Во-первых, хозяева будут жаждать реванша, а во-вторых, «Альбасете» в гостях очень уж слаб.
Также рассчитываем на результативность в этом матче, и советуем ставку на тотал больше 2,5.