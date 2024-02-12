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    «Вальядолид» положит в копилку три очка

    «Вальядолид» — «Альбасете». Прогноз и ставка (к. 2.03) на футбол 12 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Альбасете»
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    «Вальядолид»
    В понедельник, 12 февраля, в 26-м туре испанской Сегунды «Вальядолид» в родных стенах сыграет против «Альбасете». Начало игры — в 22:30 по мск. «Вальядолид» — «Альбасете»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Февраля 2024 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 22:30 Альбасете Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» по итогам 25 проведенных туров с 40 зачетными очками расположился на пятой позиции в таблице Сегунды. И от второй строки, дающей прямой билет в Примеру, отстает всего на два балла.

    В минувшем туре «фиолетово-белые» расписали мировую на выезде с лидирующим «Леганесом» 0:0. И этим результатом они продлили свою беспроигрышную серию до трех встреч, в которой раз победили.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Альбасете

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    До этого же «пусела» проиграла три поединка чемпионата подряд и в этот период ни забила ни одного гола. Всего же в отрезке последних восьми игр у нее только две виктории.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории «Вальядолид» в текущем розыгрыше Сегунды выступает неплохо, выиграв восемь встреч из 12 проведенных при двух ничьих и двух фиаско.

    «Альбасете»

    «Альбасете» с 26 набранными очками находится в нижней части турнирной таблицы второго испанского дивизиона и всего на один пункт опережает зону вылета.

    «Сырники» последний раз в чемпионате побеждали два месяца тому назад, обыграв тогда на своем поле дубль «Вильярреала» 2:0. После того они выдали 6-матчевую серию без побед.

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    В этот неудачный для себя период коллектив расписал две мировые и потерпел четыре поражения. В прошлом туре он дома поделил очки с соседом по турнике «Картахеной» 1:1, тем самым прервав серию из трех проигрышей кряду.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Альбесете» выиграл всего лишь один поединок из 12 проведенных при трех мировых и аж восьми фиаско.

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    В первом круге «Альбасете» на своем поле нанес поражение «Вальядолиду» со счетом 2:0, а до этого три игры из четырех остались за «пуселой» при одном проигрыше.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.03, победа «Альбасете» — 3.80, ничья — 3.38.

    В данном поединке ставим викторию «Вальядолида». И вот почему. Во-первых, хозяева будут жаждать реванша, а во-вторых, «Альбасете» в гостях очень уж слаб.

    Также рассчитываем на результативность в этом матче, и советуем ставку на тотал больше 2,5.

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