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    Сможет ли «Атлетик» одолеть «Альмерию»?

    «Альмерия» — «Атлетик» Бильбао. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Примера, 12 февраля 2024 года

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    «Атлетик» Бильбао
    В рамках 24-го тура испанской Примеры 12 февраля пройдет матч «Альмерия» — «Атлетик» Бильбао. Начало — 23:00 (мск). «Альмерия» — «Атлетик» Бильбао: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Февраля 2024 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 23:00 Атлетик Атлетик
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    «Альмерия»

    Турнирное положение: «Альмерия» полностью проваливает нынешний сезон, занимая последнее 20-е место в таблице Примеры с 6-ю очками в активе. Команда имеет ли теоретические шансы на выживание.

    «Альмерия» — худшая команда в лиге по надежности в обороне. Команда пропустила 51 гол за 23 встреч при 22-х забитых.

    Коэффициенты матча Альмерия — Атлетик

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    Последние матчи: «Альмерия» проиграла подавляющее большинство встреч в нынешнем сезоне. В последнем туре команда уступила «Валенсии» (1:2), пропустив все 2 гола уже к 23-й минуте.

    Матчем ранее «Альмерия» провалилась на своем поле с «Алавесом» (0:3), пропустив в каждом тайме. Команда 7 раз угрожала воротам соперника, но все безуспешно.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В последних 5-и матчах «Альмерия» пропустила 9 голов при 3-х забитых — далеко не самый лучший результат.

    Не сыграют: Ибраима Коне, Сезар Монтес и Луис Суарес (у всех травмы).

    Состояние команды: «Альмерия» практически точно вылетить из Примеры по итогам нынешнего сезона, ведь отставание от спасительной 17-й строчки 14 очков.

    В последнее время видно, что «Альмерия» старается играть активно и чаще забивать, но мастерства у игроков не очень хватает, чтобы решать моменты.

    Последний раз «Альмерия» набрала хотя бы один балл в матче с «Атлетиком» из Бильбао еще в 2014-м году (0:0). Сможет ли команда прервать неудачную серию в очных встречах? «Альмерии» будет очень сложно победить.

    «Атлетик» Бильбао

    Турнирное положение: «Атлетик» продолжает борьбу за высокие места в Примере, занимая 5-е место в таблице с 45-ю очками в активе.

    «Атлетик» — один из лучших в лиге (2-е место) по надежности в обороне. Команда пропустила только 21 гол за 23 матча в нынешнем сезоне при 42-х забитых.

    Последние матчи: В прошедшем туре «Атлетик» не оставил и следа от «Мальорки» (4:0), забив по 2 гола в каждом тайме. В том матче защитник команды Юрий Бершиш оформил дубль.

    К тому же, «Атлетик» стабильно набирает очки в последнее время. За последние 5 матчей команда проиграла только «Валенсии» (0:1), пропустив решающий гол на 61-й минуте.

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    • За этот период «Атлетик» забил 8 голов при 2-х пропущенных. Команда очень надежна у своих ворот.

    Не сыграют: Горка Гурусета (травма бедра) и Нико Уильямс (мышечная травма).

    Состояние команды: «Атлетик» ведет отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Отставание от 4-й строчки лишь 3 балла, но для того, чтобы претендовать на высокие места необходимо продолжать стабильно набирать очки.

    Судя по последним матчам «Атлетик» выступает очень мощно. Команда даже обыграла мадридский «Атлетико» на чужом поле в рамках Кубка Испании.

    Стоит отметить, что «Атлетик» из Бильбао выиграл все 5 последних очных встреч с «Альмерией».

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и очных встречах между этими командами «Атлетик» не пропускал больше 1-го гола

    • В 3-х из 5-и последних матчах на своем поле «Альмерия» делила очки с соперниками, заканчивая встречу с одинаковым счетом 0:0

    • В последних 5-и матчах на чужом поле «Атлетик» пропустил только 1 гол

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.05, а победа хозяев — в 4.70.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: В последних очных встречах эти команды выдают низовые матчи. Можно предположить, что команды забьют не больше 2-х голов.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.00.

    Прогноз: «Атлетик» выступает очень мощно в последнее время. Прогнозируем победу гостей.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 1.73.

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    «Альмерия» — «Атлетик» Бильбао: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.02.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетик» одолеть «Альмерию»?
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