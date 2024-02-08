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    «Динамо» быстро разберется с «газовиками»

    «Динамо» — «Оренбург». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Оренбург»
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    Федор Смолов
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 16:00 мск. «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо»

    Динамовцы плодотворно трудятся, и результаты говорят сами за себя. Из четырех контрольных матчей выиграны три при одной ничьей.

    Причем «Аль-Вакру» москвичи деклассировали со счетом 9:2. Да и вообще, атака команды прибавляет от матча к матчу.

    Свой предыдущий поединок команда Марцела Лички провела не столь успешно. В контрольной встрече «Динамо» расписало мировую с «Канвоном» (2:2).

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    До того команда Лички переиграла «Ботев» (3:2). Отметим Константина Тюкавина, продолжающего свой стремительный прогресс.

    Наверняка в этом поединке «Динамо» будет активно атаковать. Москвичи явно сильнее соперника, да и лидеры команды набирают форму.

    «Оренбург»

    Эта команда в контрольных матчах пока не проигрывает. Подопечные Давида Деограсии не боятся никого!

    Причем в трех контрольных встречах «Оренбург» выиграл лишь однажды. «Газовики» переиграли «Стругу» со счетом 5:1.

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    • В своем последнем поединке «Оренбург» не сумел победить. Команда Деограсии подписала мировое соглашение с варненским «Спартаком» (2:2).

    Матчи с динамовцами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран один при трех поражениях.

    Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и вообще, «газовики» способны максимально настроиться на отдельный поединок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.53.

    «Динамо» на сборах выглядит весьма выгодно, и уж точно сразу понесется к воротам соперника.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.43.

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    «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 08.02.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» быстро разберется с «газовиками»
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