«Динамо» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 16:00 мск. «Динамо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Динамовцы плодотворно трудятся, и результаты говорят сами за себя. Из четырех контрольных матчей выиграны три при одной ничьей.

Причем «Аль-Вакру» москвичи деклассировали со счетом 9:2. Да и вообще, атака команды прибавляет от матча к матчу.

Свой предыдущий поединок команда Марцела Лички провела не столь успешно. В контрольной встрече «Динамо» расписало мировую с «Канвоном» (2:2).

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До того команда Лички переиграла «Ботев» (3:2). Отметим Константина Тюкавина, продолжающего свой стремительный прогресс.

Наверняка в этом поединке «Динамо» будет активно атаковать. Москвичи явно сильнее соперника, да и лидеры команды набирают форму.

«Оренбург»

Эта команда в контрольных матчах пока не проигрывает. Подопечные Давида Деограсии не боятся никого!

Причем в трех контрольных встречах «Оренбург» выиграл лишь однажды. «Газовики» переиграли «Стругу» со счетом 5:1.

В своем последнем поединке «Оренбург» не сумел победить. Команда Деограсии подписала мировое соглашение с варненским «Спартаком» (2:2).

Матчи с динамовцами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран один при трех поражениях.

Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и вообще, «газовики» способны максимально настроиться на отдельный поединок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.75.

На викторию «Оренбурга» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.53.

«Динамо» на сборах выглядит весьма выгодно , и уж точно сразу понесется к воротам соперника.

Наш прогноз — Победа «Динамо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.43.