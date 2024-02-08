«Динамо»
Динамовцы плодотворно трудятся, и результаты говорят сами за себя. Из четырех контрольных матчей выиграны три при одной ничьей.
Причем «Аль-Вакру» москвичи деклассировали со счетом 9:2. Да и вообще, атака команды прибавляет от матча к матчу.
Свой предыдущий поединок команда Марцела Лички провела не столь успешно. В контрольной встрече «Динамо» расписало мировую с «Канвоном» (2:2).
До того команда Лички переиграла «Ботев» (3:2). Отметим Константина Тюкавина, продолжающего свой стремительный прогресс.
Наверняка в этом поединке «Динамо» будет активно атаковать. Москвичи явно сильнее соперника, да и лидеры команды набирают форму.
«Оренбург»
Эта команда в контрольных матчах пока не проигрывает. Подопечные Давида Деограсии не боятся никого!
Причем в трех контрольных встречах «Оренбург» выиграл лишь однажды. «Газовики» переиграли «Стругу» со счетом 5:1.
В своем последнем поединке «Оренбург» не сумел победить. Команда Деограсии подписала мировое соглашение с варненским «Спартаком» (2:2).
Матчи с динамовцами для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных поединков выигран один при трех поражениях.
Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Да и вообще, «газовики» способны максимально настроиться на отдельный поединок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.75.
На викторию «Оренбурга» дают — 4.50, ничья оценена — в 4.53.
«Динамо»
Наш прогноз — Победа «Динамо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.43.