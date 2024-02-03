Аргентина (до 23 лет)
Эта команда квалификацию на Олимпийские игры провела продуктивно. Аргентинцы досрочно попали в финальную группу.
В трех поединках квалификации команда добыла 7 очков. Причем забили аргентинцы 8 мячей, пропустив лишь однажды.
Свой последний поединок команда также провела блестяще. Аргентина (до 23 лет) учинила разгром чилийцам (5:0).
А вот до того Аргентина (до 23 лет) переиграла перуанских одногодков (2:0). И лишь с парагвайцами была расписана мировая (1:1).
В этой встрече номинальные хозяева явно будут действовать активно. Аргентинцы наверняка постараются завершить квалификацию на 1 месте в группе.
Уругвай (до 23 лет)
Эта команда выше нынешней 3 строчки уже не поднимется. Уругвайцы откровенно провалили нынешнюю квалификацию, набрав всего 3 очка в 3 матчах.
В трех матчах квалификации в воротах команды побывало 5 мячей. А вот в ворота соперников Уругвай (до 23 лет) забил 6 раз.
В предыдущем туре квалификации уругвайцы добыли первые и пока последние три очка. Команда разгромила перуанских сверстников (3:0).
До того команда минимально уступила чилийцам. А вот с парагвайцами вышла настоящая перестрелка, завершившаяся неудачей (3:4).
Нет сомнений, что номинальные гости постараются не уступить. Тем более, соперник уже фактически потерял турнирную мотивацию.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины (до 23 лет) предлагают — 1.69.
На викторию Уругвая (до 23 лет) дают — 4.74, ничья оценена — в 3.82.
Обе команды
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.08. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.78.