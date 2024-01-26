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    «Челси» — «Астон Вилла». Ставка (к. 1,80) и прогноз на Кубок Англии 26 января 2024 года

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    Коул Палмер
    «Челси» — «Астон Вилла». Матч пройдет в рамках 1/16 финала Кубка Англии 26 января, начало — 22:45 (мск) «Челси» — «Астон Вилла»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 26 Января 2024 года
    Челси
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    •  Челси 22:45 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Челси»

    «Аристократы» начали борьбу в Кубке Англии, где в третьем круге уверенно разгромили на своем поле «Престон» со счетом 4:0. Игра получилась непростой, первый тайм представитель Чемпионшипа сопротивлялся, но после перерыва все-таки сказался класс «Челси».

    Команда Маурисио Почеттино отгрузила три мяча в ворота соперников. Отличились Армандо Броя, Тиагу Силва, Рахим Стерлинг и Энцо Фернандес.

    Коэффициенты матча Челси — Астон Вилла

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    На неделе «Челси» разгромил в полуфинале Кубка английской лиги крепкий «Мидлсбро» со счетом 6:1 и теперь поборется за главный трофей. Это был ответный матча, а первый выиграл соперник со счетом 1:0.

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    Главным героем встречи снова стал Коул Палмер, оформивший дубль. Также забивали Энцо Фернандес, Алекс Дисаси, Ноди Мадуэке, а еще один мяч в начале встречи в свои ворота забил защитник «Мидлсбро».

    «Астон Вилла»

    В Кубке Англии подопечные Унаи Эмери прошли в предыдущем круге «Мидлсбро», победив его со счетом 1:0. Игра получилась очень упорная, а единственный гол в самом конце встречи забил Мэтти Кэш.

    В Кубка английской лиги «Астон Вилла» не принимает участие, она потерпела поражение еще на старте турнира. В АПЛ бирмингемцы идут на высоком для себя четвертом месте и надеются попасть в зону Лиги чемпионов.

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    • В последнем туре «Астон Вилла» сыграла в гостях вничью с «Эвертоном» (0:0), Несмотря на нули на табло, игра получилась довольно живой и оба клуба имели неплохие возможности поразить ворота друг друга.

    Всего же за последние 10 туров дружина Унаи Эмери проиграла всего в одном матче «Манчестер Юнайтед» (2:3), три раза сыграла вничью и одержала шесть побед.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение хозяевам. На победу «Челси» — 2,07, на «Астон Виллу» — 3,40, ничья — 3,70.

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    Обе команды сейчас на ходу, играют очень результативно, но при этом не всегда надежны сзади. К тому же у них у обоих есть потери в оборонительной линии.

    Мы считаем, что текущая форма команд позволяет попробовать взять прогноз и ставку на тотал больше 2,5 за 1,80.

    Любители рискнуть могут взять ставку на победу «Астон Виллы» в основное время за 3,40. Все команды Эмери отлично умеют играть в кубковых встречах.

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    «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. Ждем результативного футбола
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