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    Возьмет ли «Бенфика» убедительный реванш у «Боавишты»?

    «Бенфика» — «Боавишта». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Боавишта»
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    «Бенфика»
    В пятницу, 19 января, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» пройдет поединок 18-го тура португальской Примейры, в котором «Бенфика» сыграет против «Боавишты». Начало — в 23:15 по мск. «Бенфика» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Португалия. Примера 19 Января 2024 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 23:15 Боавишта Боавишта
  • Порту
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    «Бенфика»

    По итогам 17 проведенных туров «Бенфика» идет на второй строке в турнирной таблице Примейры. У команды на счету 42 очка и отставание от первого «Спортинга» в один балл.

    «Орлы» в текущем первенстве потерпели только одно фиаско, проиграв еще на старте турнира на выезде как раз предстоящему противнику 2:3. Затем они выиграли 13 игр при трех ничьих.

    Коэффициенты матча Бенфика — Боавишта

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    К данной же игре лиссабонцы подходят с 4-матчевой серией из побед в рамках чемпионата. А с учетом всех турниров выигрышная серия состоит из шести встреч. В прошлом туре первенства они дома разгромили «Риу Аве» 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Бенфика» в текущем розыгрыше Примейры не уступала еще. У нее шесть выигрышных результатов и два мировых исхода.

    «Боавишта»

    «Боавишта» сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице Примейры. У нее на счету 20 баллов в активе и отрыв от красной зоны в пять пунктов.

    «Пантеры» в текущем чемпионате выиграли всего пять игр. И одна из викторий состоялась в прошлом туре в гостевом поединке над аутсайдером «Визелой» со счетом 4:1.

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    • Перед этим же «шахматные» имели 11-матчевую серию без викторий, в которой они расписали четыре мировые, в том числе и дома с «Порту» 1:1, и семь раз уходили с поля поверженными.

    На выезде «Боавишта» в этом чемпионате выиграла выиграла три поединка из восьми проведенных, раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

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    Как упоминалось выше, в первом круге дома победила «Боавишта» 3:2. А до этого четыре из шести игр остались за «Бенфикой» при двух мировых исходах. Причем в этот период в пяти случаях забивали обе стороны.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бенфики» — 1.15, победа «Боавишты» — 18.00, ничья — 8.00.

    Прогнозируем, что «Бенфика» отомстит за фиаско в первом круге и на своем поле возьмет убедительный реванш, выиграв минимум с разницей в несколько мячей.

    Но не исключаем, что «Боавишта» все же сможет распечатать ворота соперника.

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    «Бенфика» — «Боавишта»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на футбол. Возьмет ли «Бенфика» убедительный реванш у «Боавишты»?
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