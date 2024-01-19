В пятницу, 19 января, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» пройдет поединок 18-го тура португальской Примейры, в котором «Бенфика» сыграет против «Боавишты». Начало — в 23:15 по мск. «Бенфика» — «Боавишта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Бенфика»

По итогам 17 проведенных туров «Бенфика» идет на второй строке в турнирной таблице Примейры. У команды на счету 42 очка и отставание от первого «Спортинга» в один балл.

«Орлы» в текущем первенстве потерпели только одно фиаско, проиграв еще на старте турнира на выезде как раз предстоящему противнику 2:3. Затем они выиграли 13 игр при трех ничьих.

Коэффициенты матча Бенфика — Боавишта 1X2Новым игрокам 1.158.0017.00Бонус$9500

К данной же игре лиссабонцы подходят с 4-матчевой серией из побед в рамках чемпионата. А с учетом всех турниров выигрышная серия состоит из шести встреч. В прошлом туре первенства они дома разгромили «Риу Аве» 4:1.

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На своей территории «Бенфика» в текущем розыгрыше Примейры не уступала еще. У нее шесть выигрышных результатов и два мировых исхода.

«Боавишта»

«Боавишта» сейчас находится на девятом месте в турнирной таблице Примейры. У нее на счету 20 баллов в активе и отрыв от красной зоны в пять пунктов.

«Пантеры» в текущем чемпионате выиграли всего пять игр. И одна из викторий состоялась в прошлом туре в гостевом поединке над аутсайдером «Визелой» со счетом 4:1.

Перед этим же «шахматные» имели 11-матчевую серию без викторий, в которой они расписали четыре мировые, в том числе и дома с «Порту» 1:1, и семь раз уходили с поля поверженными.

На выезде «Боавишта» в этом чемпионате выиграла выиграла три поединка из восьми проведенных, раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Как упоминалось выше, в первом круге дома победила «Боавишта» 3:2. А до этого четыре из шести игр остались за «Бенфикой» при двух мировых исходах. Причем в этот период в пяти случаях забивали обе стороны.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бенфики» — 1.15, победа «Боавишты» — 18.00, ничья — 8.00.

Прогнозируем, что «Бенфика» отомстит за фиаско в первом круге и на своем поле возьмет убедительный реванш, выиграв минимум с разницей в несколько мячей.

Но не исключаем, что «Боавишта» все же сможет распечатать ворота соперника.