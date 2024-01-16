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    Ничейного результата можно не ждать. «Волки» не оставят шансов «Брентфорду»

    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»
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    «Вулверхэмптон»
    16 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» сыграет против «Брентфорда». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 16 Января 2024 года
    Вулверхэмптон
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    •  Вулверхэмптон 22:30 Брентфорд Брентфорд
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    «Вулверхэмптон»

    Команда напрямую вышла в 1/32 финала Кубка Англии и уже встретился с равным соперником на начальной стадии — с «Брентфордом». «Вулверхэмптон» будет иметь преимущество своего поля, но поможет ли это «волкам» победить?

    «Вулверхэмптон» выдает отличные результаты в последнее время. За последние 6 матчей «волки» проиграли только «Вест Хэму» (0:3) в рамках АПЛ. В остальных встречах команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

    Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Брентфорд

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  • 1.903.704.10Бонус$9500
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    Интересно, что в последнем туре чемпионата Англии «волки» разгромили «Эвертон» (3:0), а еще в одной из последних встреч «Вулверхэмптон» обыграл на своем поле «Челси» (2:1).

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    К тому же, «волки» уже играли в 1/32 финала с «Брентфордом». В том матче команды сыграли вничью (1:1), а сейчас попытаются определить победителя во 2-й раз. В том поединке «Вулверхэмптон» сумел сравнять счет на 64-й минуте, а сможет ли победить 16-го января? Большой вопрос.

    «Брентфорд»

    Эта команда имела игровое преимущество в 1-й очной встрече 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1), но не смогла это превратить в преимущество в счете. Сможет ли на сей раз?

    Дело в том, что «Брентфорд» в том поединке играл на своем поле, а сейчас команда встретится с «волками» в гостях. В АПЛ «пчелы» выступают на чужом поле не лучшим образом, занимая лишь 17-е место в лиге по этому показателю и набрав 7 очков из 27-и возможных.

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    • Стоит отметить, что «Брентфорд» показывает ровно такие же результаты в последнее время, как и «Вулверхэмптон», но зеркально наоборот. В последних 6-и матчах «пчелы» один раз сыграли вничью, а остальные 5 встреч проиграли.

    «Брентфорд» встречался с «волками» в рамках АПЛ 27-го декабря 2023 года, но там «пчелы» полностью провалились (1:4), пропустив 3 гола уже к 28-й минуте. Сможет ли «Брентфорд» сыграть по-другому и победить? Кажется, что команде будет гораздо тяжелее, чем в 1-м матче 1/32 финала Кубка Англии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Вулверхэмптон», коэффициент на победу которого равен 1.90. Успех «Брентфорда» оценивается в 4.10, ничья — в 3.70.

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    «Вулверхэптон» будет играть дома и не оставит шансов «Брентфорду». Можно предположить, что «волки» победят и пройдут дальше.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.93.

    Еще один вариант ставки — победа «Вулверхэмптона» за 1.90.

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    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Ничейного результата можно не ждать. «Волки» не оставят шансов «Брентфорду»
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