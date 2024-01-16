16 января в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» сыграет против «Брентфорда». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Вулверхэмптон»

Команда напрямую вышла в 1/32 финала Кубка Англии и уже встретился с равным соперником на начальной стадии — с «Брентфордом». «Вулверхэмптон» будет иметь преимущество своего поля, но поможет ли это «волкам» победить?

«Вулверхэмптон» выдает отличные результаты в последнее время. За последние 6 матчей «волки» проиграли только «Вест Хэму» (0:3) в рамках АПЛ. В остальных встречах команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

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Интересно, что в последнем туре чемпионата Англии «волки» разгромили «Эвертон» (3:0), а еще в одной из последних встреч «Вулверхэмптон» обыграл на своем поле «Челси» (2:1).

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К тому же, «волки» уже играли в 1/32 финала с «Брентфордом». В том матче команды сыграли вничью (1:1), а сейчас попытаются определить победителя во 2-й раз. В том поединке «Вулверхэмптон» сумел сравнять счет на 64-й минуте, а сможет ли победить 16-го января? Большой вопрос.

«Брентфорд»

Эта команда имела игровое преимущество в 1-й очной встрече 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:1), но не смогла это превратить в преимущество в счете. Сможет ли на сей раз?

Дело в том, что «Брентфорд» в том поединке играл на своем поле, а сейчас команда встретится с «волками» в гостях. В АПЛ «пчелы» выступают на чужом поле не лучшим образом, занимая лишь 17-е место в лиге по этому показателю и набрав 7 очков из 27-и возможных.

Стоит отметить, что «Брентфорд» показывает ровно такие же результаты в последнее время, как и «Вулверхэмптон», но зеркально наоборот. В последних 6-и матчах «пчелы» один раз сыграли вничью, а остальные 5 встреч проиграли.

«Брентфорд» встречался с «волками» в рамках АПЛ 27-го декабря 2023 года, но там «пчелы» полностью провалились (1:4), пропустив 3 гола уже к 28-й минуте. Сможет ли «Брентфорд» сыграть по-другому и победить? Кажется, что команде будет гораздо тяжелее, чем в 1-м матче 1/32 финала Кубка Англии.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Вулверхэмптон», коэффициент на победу которого равен 1.90. Успех «Брентфорда» оценивается в 4.10, ничья — в 3.70.

«Вулверхэптон» будет играть дома и не оставит шансов «Брентфорду». Можно предположить, что «волки» победят и пройдут дальше.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 за 1.93.

Еще один вариант ставки — победа «Вулверхэмптона» за 1.90.