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    «Фатих Карагюмрюк» — «Кыркларелиспор». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок Турции, 16 января 2024 года

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    «Фатих Карагюмрюк»
    «Фатих Карагюмрюк» сыграет на своем поле с «Кыркларелиспором» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 16 января, начало — в 13:00 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Кыркларелиспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 20 Января 2024 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 16:00 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
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    «Фатих Карагюмрюк»

    Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. Реалии таковы, что она вынуждена сражаться за выживание в элите.

    Да и побеждает «Фатих Карагюмрюк» нечасто. В 20 поединках Суперлиги команда добыла всего лишь пять викторий.

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фатих Карагюмрюк» был разгромлен «Бешикташем» (0:3).

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    До того команде удалось переиграть «Кайсериспор» (4:1). Да вообще, стабильности результатов добиться все никак не удается.

    Номинальные хозяева явно сильнее соперника. Между тем, команда вполне может сосредоточиться на более насущных проблемах в чемпионате.

    «Кыркларелиспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по рангу турецком дивизионе. «Кыркларелиспор» в своей группе всего лишь двенадцатый.

    В 19 матчах команда добыла 5 побед при 8 коллизиях. Да и забивает «Кыркларелиспор» в среднем меньше гола за матч.

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    • В своем последнем поединке «Кыркларелиспор» добыл уверенную победу. Команде удалось переиграть «Трабзон» (3:0).

    А вот настрой на Кубок Турции у команды будет серьезным. Да и мотивация проверить свои силы на фоне полпреда элиты огромная.

    Гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. При всех своих проблемах команда способна выдать отдельный качественный поединок.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фатих Карагюмрюка» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Кыркларелиспора» дают — 9.50, ничья оценена — в 6.00.

    Обе команды имеют проблемы в обороне, так что вполне можно ожидать голевого обмена.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.

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