«Фатих Карагюмрюк» сыграет на своем поле с «Кыркларелиспором» в рамках 1/16 финала Кубка Турции. Матч пройдет 16 января, начало — в 13:00 мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Кыркларелиспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фатих Карагюмрюк»

Нынешний сезон для этой команды успешным явно не назовешь. Реалии таковы, что она вынуждена сражаться за выживание в элите.

Да и побеждает «Фатих Карагюмрюк» нечасто. В 20 поединках Суперлиги команда добыла всего лишь пять викторий.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фатих Карагюмрюк» был разгромлен «Бешикташем» (0:3).

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До того команде удалось переиграть «Кайсериспор» (4:1). Да вообще, стабильности результатов добиться все никак не удается.

Номинальные хозяева явно сильнее соперника. Между тем, команда вполне может сосредоточиться на более насущных проблемах в чемпионате.

«Кыркларелиспор»

Эта команда нынешний сезон проводит в третьем по рангу турецком дивизионе. «Кыркларелиспор» в своей группе всего лишь двенадцатый.

В 19 матчах команда добыла 5 побед при 8 коллизиях. Да и забивает «Кыркларелиспор» в среднем меньше гола за матч.

В своем последнем поединке «Кыркларелиспор» добыл уверенную победу. Команде удалось переиграть «Трабзон» (3:0).

А вот настрой на Кубок Турции у команды будет серьезным. Да и мотивация проверить свои силы на фоне полпреда элиты огромная.

Гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. При всех своих проблемах команда способна выдать отдельный качественный поединок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фатих Карагюмрюка» предлагают — 1.25.

На викторию «Кыркларелиспора» дают — 9.50, ничья оценена — в 6.00.

Обе команды имеют проблемы в обороне , так что вполне можно ожидать голевого обмена.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.