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    «Атлетик» — «Алавес». Ставка (к. 2,03) и прогноз на Кубок Испании 16 января 2024 года

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    «Атлетик» Бильбао — «Алавес». Матч пройдет в рамках 1/8 финала Кубка Испании 16 января, начало — 23:00 (мск) «Атлетик» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 16 Января 2024 года
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    «Атлетик» Бильбао

    В Кубке Испании клуб из Бильбао не испытал никаких проблем, уверенно пройдя три круга. Были обыграны «Руби» (2:1), «Кайон» (3:0), «Эйбар» (3:0).

    Голы в ворота младшего брата из страны Басков забивали Икер Муниан и дважды Асьер Вильялибре. Уже в первом тайме «Атлетик» забил три мяча, а затем спокойно довел матч до победы.

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    В Примере команда Эрнесто Вальверде идет серией из четырех побед кряду, а вообще она не знает поражений в чемпионате уже на протяжении десяти туров. В главном баскском дерби был обыгран на своем поле «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Дубль в этой встрече оформил крайний полузащитник Алекс Беренгер, неожиданно появившийся в стартовом составе. Сейчас «Атлетик» идет на третьем месте в Ла Лиге, показывает очень качественный и интересный футбол и всерьез претендует на попадание в Лигу чемпионов.

    «Алавес»

    В Кубке Испании команда прошла три круга. В первом был разгромлен любительский клуб «Депортиво Мурсия» со счетом 10:0, затем были пройдены «Терасса» и «Бетис» с одинаковым счетом 1:0.

    С представителем Примеры игра получилась очень упорной, равной и шла до гола. Удача сопутствовала «Алавесу», в составе которого на 56-й минуте отличился опорный полузащитник Карлос Бенавидес.

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    • В чемпионате Испании «Алавес» располагается в середине турнирной таблицы, учитывая скромные финансовые возможности, это можно назвать отличным результатом. В последнем туре на выезде была обыграна «Севилья» со счетом 3:2.

    «Алавес» в первом тайме повел с разницей в два мяча, но соперник смог отыграться ближе к концу основного времени. Тем не менее, «Алавес» смог вырвать победу на 90-й минуте после удара защитника Рубена Дуарте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают в этой встречи явным фаворитом «Атлетик» и дают на его победу 1,62, а на «Алавес» — 5,70. Ничья оценивается в 4,10.

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    Силы соперников очень неравны, у «Атлетика» довольно длинная скамейка запасных и очень талантливое поколение, которое становится все сильнее и сильнее с каждой встречей.

    В этой игре отличным вариантом прогноза и ставки будет победа «Атлетика» с форой -1 за 2,03.

    Желающие рискнуть могут попробовать ставку на победу «Атлетика» с форой -2 за 4,40. Команда Вальверде может легко учинить разгром.

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    «Атлетик» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на футбол. Матч пройдет без сюрпризов
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