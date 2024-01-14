Иран
Эта команда является явным фаворитом группы C. Состав иранцев по именам выглядит уж очень грозно!
В последних своих поединках команда выглядела привычно монолитно. Лишь с узбеками пришлось изрядно понервничать (2:2).
Коэффициенты матча Иран — Палестина
В своем последнем матче Иран добыл яркую победу. Команда учинила форменный разгром Индонезии (5:0).
Матчи против сборной Палестины для команды складываются успешно. Из трех очных поединков Иран извлек две виктории при одной ничьей.
Вот и в этой встрече Иран наверняка будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются максимально продуктивно начать Кубок Азии.
Палестина
Эта команда добывает победы с огромнейшим трудом. Что говорить, если последняя виктория датирована мартом минувшего года?!
Да и забивает команда весьма нечасто. В пяти своих последних поединках Палестина не смогла оставить автограф в воротах соперников.
Свой последний поединок команда провела вполне неплохо. В товарищеском матче Палестина расписала почетную мировую с аравийцами (0:0).
А вот до того команда с минимальным счетом уступила сборной Узбекистана. Австралии палестинцы также проиграли минимально, но дали бой сильному сопернику.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать сугубо от обороны. Палестинцы вряд ли могут что-то предложить иранцам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ирана предлагают — 1.19.
На викторию Палестины дают — 14.90, ничья оценена — в 6.87.
Сборная Ирана
Наш прогноз — Фора Ирана -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.