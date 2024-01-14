Иран сыграет на своем поле с Палестиной в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 14 января, начало — в 20:30 мск. Иран — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Иран

Эта команда является явным фаворитом группы C. Состав иранцев по именам выглядит уж очень грозно!

В последних своих поединках команда выглядела привычно монолитно. Лишь с узбеками пришлось изрядно понервничать (2:2).

Коэффициенты матча Иран — Палестина 1X2Новым игрокам 1.186.9017.00Бонус$9500

В своем последнем матче Иран добыл яркую победу. Команда учинила форменный разгром Индонезии (5:0).

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Матчи против сборной Палестины для команды складываются успешно. Из трех очных поединков Иран извлек две виктории при одной ничьей.

Вот и в этой встрече Иран наверняка будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются максимально продуктивно начать Кубок Азии.

Палестина

Эта команда добывает победы с огромнейшим трудом. Что говорить, если последняя виктория датирована мартом минувшего года?!

Да и забивает команда весьма нечасто. В пяти своих последних поединках Палестина не смогла оставить автограф в воротах соперников.

Свой последний поединок команда провела вполне неплохо. В товарищеском матче Палестина расписала почетную мировую с аравийцами (0:0).

А вот до того команда с минимальным счетом уступила сборной Узбекистана. Австралии палестинцы также проиграли минимально, но дали бой сильному сопернику.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать сугубо от обороны. Палестинцы вряд ли могут что-то предложить иранцам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ирана предлагают — 1.19.

На викторию Палестины дают — 14.90, ничья оценена — в 6.87.

Сборная Ирана на две головы сильнее палестинцев , что и постарается доказать на деле.

Наш прогноз — Фора Ирана -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.