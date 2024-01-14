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    Иран учинит разгром палестинцам

    Иран — Палестина. Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Иран — Палестина
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    Сердар Азмун
    Иран сыграет на своем поле с Палестиной в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 14 января, начало — в 20:30 мск. Иран — Палестина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа C 14 Января 2024 года
    Иран
  • Тегеран
    •  Иран 20:30 Палестина Палестина
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Иран

    Эта команда является явным фаворитом группы C. Состав иранцев по именам выглядит уж очень грозно!

    В последних своих поединках команда выглядела привычно монолитно. Лишь с узбеками пришлось изрядно понервничать (2:2).

    Коэффициенты матча Иран — Палестина

    1X2Новым игрокам
  • 1.186.9017.00Бонус$9500
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    В своем последнем матче Иран добыл яркую победу. Команда учинила форменный разгром Индонезии (5:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против сборной Палестины для команды складываются успешно. Из трех очных поединков Иран извлек две виктории при одной ничьей.

    Вот и в этой встрече Иран наверняка будет активно атаковать. Номинальные хозяева явно постараются максимально продуктивно начать Кубок Азии.

    Палестина

    Эта команда добывает победы с огромнейшим трудом. Что говорить, если последняя виктория датирована мартом минувшего года?!

    Да и забивает команда весьма нечасто. В пяти своих последних поединках Палестина не смогла оставить автограф в воротах соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела вполне неплохо. В товарищеском матче Палестина расписала почетную мировую с аравийцами (0:0).

    А вот до того команда с минимальным счетом уступила сборной Узбекистана. Австралии палестинцы также проиграли минимально, но дали бой сильному сопернику.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать сугубо от обороны. Палестинцы вряд ли могут что-то предложить иранцам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ирана предлагают — 1.19.

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    На викторию Палестины дают — 14.90, ничья оценена — в 6.87.

    Сборная Ирана на две головы сильнее палестинцев, что и постарается доказать на деле.

    Наш прогноз — Фора Ирана -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.42. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.

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    Иран — Палестина: прогноз, ставка (2.42), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на футбол. Иран учинит разгром палестинцам
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