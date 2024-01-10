«Волос» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 10 января, начало — в 18:00 мск. «Волос» — ПАОК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Волос»

Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Волос» сражается за выживание, находясь на 12 месте в таблице.

Оборона команды ошибается уж очень часто. В 17 матчах чемпионата Греции пропущено уже 32 мяча.

Свой предыдущий поединок «Волос» снова провел неудачно. Дома команда уступила «Атромитосу» со счетом 1:2.

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Серия из трех поражений подряд не может не угнетать. Впрочем, в кубковых встречах на первый план выходят настрой и самоотдача.

В этом матче «Волос» не сможет полноценно воспользоваться преимуществом своей арены. Поединок пройдет без болельщиков.

ПАОК

Эта команда традиционно сражается за самые высокие места в чемпионате. Да и в Кубке Греции ПАОК явно намерен добиться успеха.

Нынче ПАОК находится на 3 месте в чемпионате. Причем отставание от лидера составляет всего лишь два очка.

В предыдущем туре ПАОК потерпел досадную неудачу. Команда уступила «Арису» со счетом 1:2.

В первом поединке с «Волосом» команда добыла минимальную викторию. Впрочем, играть сугубо по счету ПАОК точно не будет.

И уж точно ПАОК будет действовать первым номером. В составе гостей есть немало квалифицированных исполнителей.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПАОКа предлагают — 1.43.

На викторию «Волоса» дают — 6.64, ничья оценена — в 4.60.

Гости явно намерены побороться за Кубок, и явно будут максимально активными в атаке .

Наш прогноз — Фора ПАОКа -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.