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    ПАОК уверенно расправится с «Волосом»

    «Волос» — ПАОК. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок Греции, 10 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Волос» — ПАОК
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    ПАОК
    «Волос» сыграет на своем поле с ПАОКом в рамках 1/8 финала Кубка Греции. Матч пройдет 10 января, начало — в 18:00 мск. «Волос» — ПАОК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Волос»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь успешно. «Волос» сражается за выживание, находясь на 12 месте в таблице.

    Оборона команды ошибается уж очень часто. В 17 матчах чемпионата Греции пропущено уже 32 мяча.

    Свой предыдущий поединок «Волос» снова провел неудачно. Дома команда уступила «Атромитосу» со счетом 1:2.

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    Серия из трех поражений подряд не может не угнетать. Впрочем, в кубковых встречах на первый план выходят настрой и самоотдача.

    В этом матче «Волос» не сможет полноценно воспользоваться преимуществом своей арены. Поединок пройдет без болельщиков.

    ПАОК

    Эта команда традиционно сражается за самые высокие места в чемпионате. Да и в Кубке Греции ПАОК явно намерен добиться успеха.

    Нынче ПАОК находится на 3 месте в чемпионате. Причем отставание от лидера составляет всего лишь два очка.

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    • В предыдущем туре ПАОК потерпел досадную неудачу. Команда уступила «Арису» со счетом 1:2.

    В первом поединке с «Волосом» команда добыла минимальную викторию. Впрочем, играть сугубо по счету ПАОК точно не будет.

    И уж точно ПАОК будет действовать первым номером. В составе гостей есть немало квалифицированных исполнителей.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПАОКа предлагают — 1.43.

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    На викторию «Волоса» дают — 6.64, ничья оценена — в 4.60.

    Гости явно намерены побороться за Кубок, и явно будут максимально активными в атаке.

    Наш прогноз — Фора ПАОКа -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.50.

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    «Волос» — ПАОК: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. ПАОК уверенно расправится с «Волосом»
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