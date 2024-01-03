«Панатинаикос»
Хозяева отстали от ПАОКа в борьбе за первое место на один пункт из-за недавнего поражения от «Атромитоса» 2:3 на выезде. Таким образом, сейчас клуб идет 2-м по счету с 34 баллами на счету.
В прошлом туре клуб разгромил «Волос» 3:0 и продолжил преследование лидера. Также отметим недавний разгром ОФИ со счетом 4:0. Обе победы были дома. Всего команда выиграла подряд 3 матча и забила в каждом случае как минимум три мяча, не пропустив в ответ.
«Панатинаикос» выступал в Лиге Европы, где занял последнее место в своей группе, набрав только 4 очка и уступил «Маккаби» Хайфа один пункт в борьбе за Лигу конференций.
«Панатинаикос» выиграл 4 матча из 6 домашних в чемпионате при одной ничьей и одном поражении.
ПАС
Гости идут на последнем месте. В их активе всего 9 очков за 15 сыгранных матчей. За отрезок сезона команда набрала одну победу, 6 раз сыграла вничью и проиграла в 8 турах.
Клуб идет на длительной серии без побед. Ранее ПАС проиграл АЕКу 0:1, после чего сыграл вничью 1:1 с «Атромитосом». Также было поражение 2:4 от «Кифисиаса» и нулевая с «Панетоликосом».
На выезде команда сыграла вничью в двух из трех матчей. При этом единственную победу в сезоне она одержала дома, а на выезде у нее 4 ничьи и 4 поражения.
ПАС только в трех из 15 сыгранных матчей Суперлиги смог сохранить ворота сухими.
Прогноз и ставка
1.19 и 16.0 предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить с котировкой 6.80.
«Панатинаикос» обыграл ПАС в четырех матчах подряд, причем всухую. Сейчас ему также нужна победа, чтобы не отставать от ПАОКа в турнирной таблице.
Ставка на сухую победу хозяев принимается с котировкой 1.66.
Также ставка на тотал больше 3 за 2.03. В последних матчах команды забивалось от трех и более голов.