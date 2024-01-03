Вторая команда Суперлиги Греции «Панатинаикос» примет ПАС в рамках матча 16-го тура, который состоится 3 января в Афинах и начнется в 22:00 мск. «Панатинаикос» — ПАС Янина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Панатинаикос»

Хозяева отстали от ПАОКа в борьбе за первое место на один пункт из-за недавнего поражения от «Атромитоса» 2:3 на выезде. Таким образом, сейчас клуб идет 2-м по счету с 34 баллами на счету.

В прошлом туре клуб разгромил «Волос» 3:0 и продолжил преследование лидера. Также отметим недавний разгром ОФИ со счетом 4:0. Обе победы были дома. Всего команда выиграла подряд 3 матча и забила в каждом случае как минимум три мяча, не пропустив в ответ.

«Панатинаикос» выступал в Лиге Европы, где занял последнее место в своей группе, набрав только 4 очка и уступил «Маккаби» Хайфа один пункт в борьбе за Лигу конференций.

Все прогнозы на футбол

«Панатинаикос» выиграл 4 матча из 6 домашних в чемпионате при одной ничьей и одном поражении.

ПАС

Гости идут на последнем месте. В их активе всего 9 очков за 15 сыгранных матчей. За отрезок сезона команда набрала одну победу, 6 раз сыграла вничью и проиграла в 8 турах.

Клуб идет на длительной серии без побед. Ранее ПАС проиграл АЕКу 0:1, после чего сыграл вничью 1:1 с «Атромитосом». Также было поражение 2:4 от «Кифисиаса» и нулевая с «Панетоликосом».

На выезде команда сыграла вничью в двух из трех матчей. При этом единственную победу в сезоне она одержала дома, а на выезде у нее 4 ничьи и 4 поражения.

ПАС только в трех из 15 сыгранных матчей Суперлиги смог сохранить ворота сухими.

Прогноз и ставка

1.19 и 16.0 предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить с котировкой 6.80.

«Панатинаикос» обыграл ПАС в четырех матчах подряд, причем всухую. Сейчас ему также нужна победа, чтобы не отставать от ПАОКа в турнирной таблице.

Ставка на сухую победу хозяев принимается с котировкой 1.66.

Также ставка на тотал больше 3 за 2.03. В последних матчах команды забивалось от трех и более голов.