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    Ставка на уверенную победу «Панатинаикоса»

    «Панатинаикос» — ПАС Янина. Ставки (к. 1.66) и прогноз на чемпионат Греции 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Панатинаикос» — ПАС Янина
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    «Панатинаикос» выиграл несколько последних матчей с ПАС
    Вторая команда Суперлиги Греции «Панатинаикос» примет ПАС в рамках матча 16-го тура, который состоится 3 января в Афинах и начнется в 22:00 мск. «Панатинаикос» — ПАС Янина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Панатинаикос»

    Хозяева отстали от ПАОКа в борьбе за первое место на один пункт из-за недавнего поражения от «Атромитоса» 2:3 на выезде. Таким образом, сейчас клуб идет 2-м по счету с 34 баллами на счету.

    В прошлом туре клуб разгромил «Волос» 3:0 и продолжил преследование лидера. Также отметим недавний разгром ОФИ со счетом 4:0. Обе победы были дома. Всего команда выиграла подряд 3 матча и забила в каждом случае как минимум три мяча, не пропустив в ответ.

    «Панатинаикос» выступал в Лиге Европы, где занял последнее место в своей группе, набрав только 4 очка и уступил «Маккаби» Хайфа один пункт в борьбе за Лигу конференций.

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    «Панатинаикос» выиграл 4 матча из 6 домашних в чемпионате при одной ничьей и одном поражении.

    ПАС

    Гости идут на последнем месте. В их активе всего 9 очков за 15 сыгранных матчей. За отрезок сезона команда набрала одну победу, 6 раз сыграла вничью и проиграла в 8 турах.

    Клуб идет на длительной серии без побед. Ранее ПАС проиграл АЕКу 0:1, после чего сыграл вничью 1:1 с «Атромитосом». Также было поражение 2:4 от «Кифисиаса» и нулевая с «Панетоликосом».

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    • На выезде команда сыграла вничью в двух из трех матчей. При этом единственную победу в сезоне она одержала дома, а на выезде у нее 4 ничьи и 4 поражения.

    ПАС только в трех из 15 сыгранных матчей Суперлиги смог сохранить ворота сухими.

    Прогноз и ставка

    1.19 и 16.0 предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. На ничью можно поставить с котировкой 6.80.

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    «Панатинаикос» обыграл ПАС в четырех матчах подряд, причем всухую. Сейчас ему также нужна победа, чтобы не отставать от ПАОКа в турнирной таблице.

    Ставка на сухую победу хозяев принимается с котировкой 1.66.

    Также ставка на тотал больше 3 за 2.03. В последних матчах команды забивалось от трех и более голов.

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    «Панатинаикос» — ПАС Янина: прогноз, ставка (1.66), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. Ставка на уверенную победу «Панатинаикоса»
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