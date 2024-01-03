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    «Неа» добудет три зачетных балла

    «Этникос» Ахна — «Неа» Саламина. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Этникос» Ахна — «Неа» Саламина
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    «Неа» Саламина
    «Этникос» Ахна сыграет на своем поле с «Неа» Саламина в рамках 17-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:00 мск. «Этникос» Ахна — «Неа» Саламина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Этникос» Ахна

    Эта команда ныне находится на скромном 10 месте. Причем «Этникос» Ахна в 16 матчах добыл всего лишь три виктории.

    А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 16 матчах пропущено уже 37 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Этникос» Ахна снова потерпел неудачу. Команда уступила скромному «Отеллосу Атиноу» (1:2).

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    Поединки с «Неа» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж точно хозяева постараются оторваться от группы аутсайдеров. Между тем, игра команды выглядит бледновато.

    «Неа» Саламина

    Клуб из Саламины активно сражается за топ-6. Отставание от искомой позиции все еще велико — 7 турнирных пунктов.

    По всем показателям команда является середняком чемпионата. Впрочем, «Неа» Саламина способна прибавить в игре и результатах.

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    • В предыдущем туре «Неа» Саламина потерпела болезненное поражение. Дома она была разгромлена «Анортосисом» (0:3).

    А вот до того команда переиграла «Аполлон» (2:0). Да и вообще, стабильности результатов у клуб из Саламины нет.

    И уж точно «Неа» Саламина не будет отсиживаться в обороне. Тем паче, в матче не с самым сильным соперником.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Неа» Саламина предлагают — 2.40.

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    На викторию «Этникоса» Ахна дают — 2.79, ничья оценена — в 3.44.

    «Неа» Саламина смотрится сильнее хозяев, и явно воспользуется проблемами оппонента в обороне.

    Наш прогноз — Победа «Неа» Саламина. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.44.

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    «Этникос» Ахна — «Неа» Саламина: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.01.2024. Прогнозы на футбол. «Неа» добудет три зачетных балла
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