«Этникос» Ахна
Эта команда ныне находится на скромном 10 месте. Причем «Этникос» Ахна в 16 матчах добыл всего лишь три виктории.
А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 16 матчах пропущено уже 37 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Этникос» Ахна снова потерпел неудачу. Команда уступила скромному «Отеллосу Атиноу» (1:2).
Поединки с «Неа» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.
И уж точно хозяева постараются оторваться от группы аутсайдеров. Между тем, игра команды выглядит бледновато.
«Неа» Саламина
Клуб из Саламины активно сражается за топ-6. Отставание от искомой позиции все еще велико — 7 турнирных пунктов.
По всем показателям команда является середняком чемпионата. Впрочем, «Неа» Саламина способна прибавить в игре и результатах.
В предыдущем туре «Неа» Саламина потерпела болезненное поражение. Дома она была разгромлена «Анортосисом» (0:3).
А вот до того команда переиграла «Аполлон» (2:0). Да и вообще, стабильности результатов у клуб из Саламины нет.
И уж точно «Неа» Саламина не будет отсиживаться в обороне. Тем паче, в матче не с самым сильным соперником.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Неа» Саламина предлагают — 2.40.
На викторию «Этникоса» Ахна дают — 2.79, ничья оценена — в 3.44.
«Неа» Саламина смотрится сильнее хозяев, и
Наш прогноз — Победа «Неа» Саламина. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.44.