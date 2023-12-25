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    Фатих Текке зарядит хозяев на победу

    «Аланьяспор» — «Самсунспор». Ставка (к. 2,16) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 25 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Самсунспор»
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    Фатих Текке сейчас возглавляет «Аланьяспор»
    «Аланьяспор» — «Самсунспор». Матч пройдет в рамках 17-го тура турецкой Суперлиги 25 декабря, начало — 17:00 (мск). «Аланьяспор» — «Самсунспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 25 Декабря 2023 года
    Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 17:00 Samsunspor Samsunspor
  • Турция. Суперлига
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    «Аланьяспор»

    После 16-ти матчей в чемпионате Турции «Аланьяспор» располагается на 14-м месте с 17 очками. В трех последних турах команда одержала две победы и один раз сыграла вничью.

    В последнем поединке был на выезде обыгран «Бешикташ» со счетом 3:1. После этого поражения в отставку был отправлен главный тренер соперника. «Аланьяспор» первой пропустила в этой встрече.

    Но затем нашла в себе силы переломить ход встречи, в первом тайме сравняла счет, а в конце основного времени еще дважды поразила ворота соперника. В начале ноября у «Аланьяспор» появился новый главный тренер.

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    Им стал известный по выступлениям за «Зенит» и «Рубин» нападающий Фатих Текке. Под его руководством клуб уже успел провести 10 матчей и набрал девять очков. Для самого же Текке это уже не первая работа в качестве главного тренера.

    «Самсунспор»

    В начале октября клуб возглавил любимец всех поклонников московского «Локомотива» немец Маркус Гиздоль. Пока во главе «Самсунспора» у него не очень получается.

    После 16-ти туров команда располагается в зоне вылета на 18-м месте с 15 очками. В последнем туре «Самсунспор» не смог на своем поле переиграть своего прямого конкурента «Коньяспор» (1:1).

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    • Соперник первым открыл счет в середине первого тайма, но «Самсунспор» смог отыграться 68-й минуте, когда точный удар удался Оливье Нтчаму. Это один из самых известных иностранных футболистов в составе клуба.

    Нтчам пробовал свои силы в АПЛ, чемпионате Франции, но нигде не смог надолго закрепиться. Именно он и француз Флавьен Тэ («Анже, "Ренн") определяют сейчас всю игру "Самсунспора".

    Прогноз и ставка

    Перед этой встречей букмекеры видят фаворитом хозяев. На победу "Аланьяспор" дают коэффициент 2,38, на "Самсунспор" — 3,10. Ничья — 3,30.

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    "Аланьяспор" имеет более сильный состав, находится в отличной форме, тогда как подопечным Гиздоля пока не получается полностью освоить знаменитый гегенпрессинг.

    Мы считаем, что хозяева будут играть с позиции силы, учитывая потери в обороне гостей, и смогут забить несколько мячей. Наш прогноз и ставка будет на индивидуальный тотал "Аланьяспор" больше 1,5 за 2,16.

    Чуть более рисковым вариантом ставки мы считаем победу "Аланьяспора" за 2,38.

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    «Аланьяспор» — «Самсунспор»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 25.12.2023. Прогнозы на футбол. Фатих Текке зарядит хозяев на победу
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