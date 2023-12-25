«Аланьяспор» — «Самсунспор». Матч пройдет в рамках 17-го тура турецкой Суперлиги 25 декабря, начало — 17:00 (мск). «Аланьяспор» — «Самсунспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аланьяспор»

После 16-ти матчей в чемпионате Турции «Аланьяспор» располагается на 14-м месте с 17 очками. В трех последних турах команда одержала две победы и один раз сыграла вничью.

В последнем поединке был на выезде обыгран «Бешикташ» со счетом 3:1. После этого поражения в отставку был отправлен главный тренер соперника. «Аланьяспор» первой пропустила в этой встрече.

Но затем нашла в себе силы переломить ход встречи, в первом тайме сравняла счет, а в конце основного времени еще дважды поразила ворота соперника. В начале ноября у «Аланьяспор» появился новый главный тренер.

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Им стал известный по выступлениям за «Зенит» и «Рубин» нападающий Фатих Текке. Под его руководством клуб уже успел провести 10 матчей и набрал девять очков. Для самого же Текке это уже не первая работа в качестве главного тренера.

«Самсунспор»

В начале октября клуб возглавил любимец всех поклонников московского «Локомотива» немец Маркус Гиздоль. Пока во главе «Самсунспора» у него не очень получается.

После 16-ти туров команда располагается в зоне вылета на 18-м месте с 15 очками. В последнем туре «Самсунспор» не смог на своем поле переиграть своего прямого конкурента «Коньяспор» (1:1).

Соперник первым открыл счет в середине первого тайма, но «Самсунспор» смог отыграться 68-й минуте, когда точный удар удался Оливье Нтчаму. Это один из самых известных иностранных футболистов в составе клуба.

Нтчам пробовал свои силы в АПЛ, чемпионате Франции, но нигде не смог надолго закрепиться. Именно он и француз Флавьен Тэ («Анже, "Ренн") определяют сейчас всю игру "Самсунспора".

Прогноз и ставка

Перед этой встречей букмекеры видят фаворитом хозяев. На победу "Аланьяспор" дают коэффициент 2,38, на "Самсунспор" — 3,10. Ничья — 3,30.

"Аланьяспор" имеет более сильный состав, находится в отличной форме, тогда как подопечным Гиздоля пока не получается полностью освоить знаменитый гегенпрессинг.

Мы считаем, что хозяева будут играть с позиции силы, учитывая потери в обороне гостей, и смогут забить несколько мячей. Наш прогноз и ставка будет на индивидуальный тотал "Аланьяспор" больше 1,5 за 2,16.

Чуть более рисковым вариантом ставки мы считаем победу "Аланьяспора" за 2,38.