В среду, 20 декабря, пройдет поединок 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» на своем поле сыграет против «Фрайбурга». Начало — в 22:30 по мск. «Хайденхайм» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Хайденхайм»

Новичок элитного дивизиона неплохо выступает в этом сезоне и по итогам 15 сыгранных туров набрал 17 очков, с которыми идет на 12 месте в таблице, оторвавшись на семь пунктов от опасной зоны.

«Хайденхайм» отлично провел свои два последних поединка чемпионата, выиграв оба. Сперва в этом отрезке он обыграл дома 3:2 «Дармштадт», после чего переиграл в гостях 1:0 «Майнц».

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Перед этой же удачной серией коллектив проиграл пять матчей из семи проведенных, но только дважды всухую. А также одну игру смог выиграть и раз сыграл вничью.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей территории «Хайденхайм» набрал 13 очков и 17 общих. У него четыре виктории, один мировой исход и два поражения.

«Фрайбург»

«Фрайбург» в турнирной таблице Бундеслиги на текущий момент расположился на шестой позиции с 24 очками. От топ-4 он отстает на семь баллов, а вот конкуренты сильно поджимают.

В рамках чемпионата Германии «бразильцы» не уступаю на протяжении последних четырех встреч. Сперва в этом отрезке они расписали ничью, после чего выиграли три поединка подряд.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре коллектив на своем поле легко справился с «Кельном» 2:0, а немногим ранее уступил на выезде 0:2 английскому «Вест Хэму» в Лиге Европы, но все равно пробился в плей-офф турнира.

В гостях в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» проиграл четыре игры из восьми проведенных, три матча он еще выиграл и расписал одну мировую.

Между собой эти клубы провели только два матча, оба которых выиграл «Фрайбург» — 2:0 и 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.44.

На викторию «Хайденхайма» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.78.

От данного противостоянии ждем обмена голами и верхового исхода. Поэтому ставим на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да .

И также еще в данном поединке прогнозируем мировой результат.