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    «Хайденхайм» — «Фрайбург». Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбол 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хайденхайм» — «Фрайбург»
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    «Фрайбург»
    В среду, 20 декабря, пройдет поединок 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Хайденхайм» на своем поле сыграет против «Фрайбурга». Начало — в 22:30 по мск. «Хайденхайм» — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Декабря 2023 года
    Хайденхайм
  • Хайденхайм-на-Бренце
    •  Хайденхайм 22:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Хайденхайм»

    Новичок элитного дивизиона неплохо выступает в этом сезоне и по итогам 15 сыгранных туров набрал 17 очков, с которыми идет на 12 месте в таблице, оторвавшись на семь пунктов от опасной зоны.

    «Хайденхайм» отлично провел свои два последних поединка чемпионата, выиграв оба. Сперва в этом отрезке он обыграл дома 3:2 «Дармштадт», после чего переиграл в гостях 1:0 «Майнц».

    Коэффициенты матча Хайденхайм — Фрайбург

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    Перед этой же удачной серией коллектив проиграл пять матчей из семи проведенных, но только дважды всухую. А также одну игру смог выиграть и раз сыграл вничью.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своей территории «Хайденхайм» набрал 13 очков и 17 общих. У него четыре виктории, один мировой исход и два поражения.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» в турнирной таблице Бундеслиги на текущий момент расположился на шестой позиции с 24 очками. От топ-4 он отстает на семь баллов, а вот конкуренты сильно поджимают.

    В рамках чемпионата Германии «бразильцы» не уступаю на протяжении последних четырех встреч. Сперва в этом отрезке они расписали ничью, после чего выиграли три поединка подряд.

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    В минувшем туре коллектив на своем поле легко справился с «Кельном» 2:0, а немногим ранее уступил на выезде 0:2 английскому «Вест Хэму» в Лиге Европы, но все равно пробился в плей-офф турнира.

    В гостях в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» проиграл четыре игры из восьми проведенных, три матча он еще выиграл и расписал одну мировую.

    Между собой эти клубы провели только два матча, оба которых выиграл «Фрайбург» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.44.

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    На викторию «Хайденхайма» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.78.

    От данного противостоянии ждем обмена голами и верхового исхода. Поэтому ставим на такой исход — ТБ 2,5 + обе забьют: да.

    И также еще в данном поединке прогнозируем мировой результат.

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    «Хайденхайм» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. Матч порадует обилием забитых мячей
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