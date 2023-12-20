«Хайденхайм»
Новичок элитного дивизиона неплохо выступает в этом сезоне и по итогам 15 сыгранных туров набрал 17 очков, с которыми идет на 12 месте в таблице, оторвавшись на семь пунктов от опасной зоны.
«Хайденхайм» отлично провел свои два последних поединка чемпионата, выиграв оба. Сперва в этом отрезке он обыграл дома 3:2 «Дармштадт», после чего переиграл в гостях 1:0 «Майнц».
Коэффициенты матча Хайденхайм — Фрайбург
Перед этой же удачной серией коллектив проиграл пять матчей из семи проведенных, но только дважды всухую. А также одну игру смог выиграть и раз сыграл вничью.
Календарь и таблица Бундеслиги
На своей территории «Хайденхайм» набрал 13 очков и 17 общих. У него четыре виктории, один мировой исход и два поражения.
«Фрайбург»
«Фрайбург» в турнирной таблице Бундеслиги на текущий момент расположился на шестой позиции с 24 очками. От топ-4 он отстает на семь баллов, а вот конкуренты сильно поджимают.
В рамках чемпионата Германии «бразильцы» не уступаю на протяжении последних четырех встреч. Сперва в этом отрезке они расписали ничью, после чего выиграли три поединка подряд.
В минувшем туре коллектив на своем поле легко справился с «Кельном» 2:0, а немногим ранее уступил на выезде 0:2 английскому «Вест Хэму» в Лиге Европы, но все равно пробился в плей-офф турнира.
В гостях в текущем розыгрыше Бундеслиги «Фрайбург» проиграл четыре игры из восьми проведенных, три матча он еще выиграл и расписал одну мировую.
Между собой эти клубы провели только два матча, оба которых выиграл «Фрайбург» — 2:0 и 2:1.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фрайбурга» предлагают — 2.44.
На викторию «Хайденхайма» дают — 2.93, ничья оценена — в 3.78.
От данного противостоянии ждем обмена голами и верхового исхода. Поэтому ставим на такой исход —
И также еще в данном поединке прогнозируем мировой результат.